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Hindi Newsक्रिकेटKKR की टीम पर लगा सबसे बड़ा कलंक, IPL इतिहास में पहली बार बनाया ये शर्मनाक रिकॉर्ड, रहाणे की कप्तानी पर उठे सवाल

KKR की टीम पर लगा सबसे बड़ा कलंक, IPL इतिहास में पहली बार बनाया ये शर्मनाक रिकॉर्ड, रहाणे की कप्तानी पर उठे सवाल

IPL 2026, CSK vs KKR: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम पर सबसे बड़ा कलंक लग गया है. आईपीएल इतिहास में पहली बार कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम ने एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है, जिससे कोई भी टीम बचना चाहेगी. इस बीच अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं. IPL 2026 में मंगलवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 15, 2026, 09:29 AM IST
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KKR की टीम पर लगा सबसे बड़ा कलंक, IPL इतिहास में पहली बार बनाया ये शर्मनाक रिकॉर्ड, रहाणे की कप्तानी पर उठे सवाल

IPL 2026, CSK vs KKR: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम पर सबसे बड़ा कलंक लग गया है. आईपीएल इतिहास में पहली बार कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम ने एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है, जिससे कोई भी टीम बचना चाहेगी. इस बीच अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं. IPL 2026 में मंगलवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा है. IPL 2026 सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की यह चौथी हार है. मंगलवार को इस हार के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है.

KKR की टीम पर लगा सबसे बड़ा कलंक

IPL इतिहास में यह पहला मौका है, जब कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम किसी सीजन के शुरुआती 5 मुकाबलों में एक भी जीत दर्ज करने में नाकाम रही है. इस सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने अभी तक कुल 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम को 4 में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, एक मुकाबला बेनतीजा रहा है. अजिंक्य रहाणे एक कप्तान और बल्लेबाज के तौर पर फ्लॉप रहे हैं. अजिंक्य रहाणे ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ IPL मैच में 22 गेंदों में 28 रन की धीमी पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 2 छक्के लगाए थे.

रहाणे की कप्तानी पर उठे सवाल

अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम का प्रदर्शन पिछले दो सीजन से बेहद खराब रहा है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम IPL 2025 सीजन के 14 मैचों में से 7 मैच हारकर प्वाइंट्स टेबल में आठवें नंबर पर रही थी. IPL 2025 सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थी. IPL 2026 सीजन में भी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम का बुरा हाल है. IPL 2026 सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने अभी तक कुल 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम को 4 में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, एक मुकाबला बेनतीजा रहा है.

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चेन्नई ने कोलकाता को 32 रन से हराया

बता दें कि चेन्नई के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस आईपीएल मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 192 रन बनाए और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सामने जीत के लिए 193 रनों का टारगेट रखा. जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 160 रन ही बना पाई और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने यह मैच 32 रन से जीत लिया.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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