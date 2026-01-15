Advertisement
शुभमन की कप्तानी पर लगा बड़ा दाग! न्यूजीलैंड ने बदला इतिहास तो याद आया रोहित शर्मा का ये महारिकॉर्ड

IND vs NZ 2nd ODI: न्यूजीलैंड ने राजकोट वनडे में 285 रनों का पीछा कर इतिहास रच दिया. भारत में ये उनका सबसे बड़ा सफल रन चेज है. इससे पहले ब्लैक कैप्स ने वर्ल्ड कप 2023 के पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 283 रनों के लक्ष्य का पीछा किया था.

Jan 15, 2026, 07:10 AM IST
शुभमन की कप्तानी पर लगा बड़ा दाग!

India vs New Zealand 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है. पहले ODI में टीम इंडिया ने बाजी मारी थी तो बुधवार, 14 जनवरी को राजकोट में खेले गए दूसरे मुकाबले में ब्लैक कैप्स ने मेन इन ब्लू को 7 विकेट से रौंद दिया. इस मैच को जीतकर न्यूजीलैंड ने ना सिर्फ सीरीज को रोमांचक बनाया है, बल्कि इतिहास भी रचा है. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 284 रन लगाए थे. एक ऐसा लक्ष्य, जिसे कीवी टीम ने पहले कभी हासिल नहीं किया था.

जी हां, न्यूजीलैंड ने राजकोट वनडे में 285 रनों का पीछा कर इतिहास रच दिया. भारत में ये उनका सबसे बड़ा सफल रन चेज है. इससे पहले ब्लैक कैप्स ने वर्ल्ड कप 2023 के पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 283 रनों के लक्ष्य का पीछा किया था. दूसरे ODI में स्टार बल्लेबाज डेरेल मिचेल ने 131 रनों की शानदार पारी खेली और भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में 10 पारियों में तीसरा शतक ठोक दिया.

शुभमन गिल की कप्तानी पर लगा दाग!

न्यूजीलैंड के खिलाफ करारी शिकस्त के बाद शुभमन गिल की कप्तानी पर ODI में पहला बड़ा दाग लगा है. इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि न्यूजीलैंड ने भारत में सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा किया. इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का दबदबा भी खत्म हो गया. जी हां, 2023 के बाद वनडे में लगातार आठ हार के बाद न्यूजीलैंड की भारत के खिलाफ यह पहली जीत थी. वहीं, भारत में 2017 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड को टीम इंडिया के खिलाफ जीत नसीब हुई है. विराट कोहली और उसके बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में कीवियों के खिलाफ जो दबदबा कायम था, वो राजकोट में खत्म हो गया.

याद आया रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के खिलाफ राजकोट ODI में करारी शिकस्त के बाद एक आंकड़ा सामने आया है, जिसे देखने के बाद आप यकीन कर लेंगे कि क्यों रोहित शर्मा को इतना महान कप्तान कहा जाता था. हिटमैन भारतीय क्रिकेट इतिहास के इकलौते ऐसे कप्तान रहे हैं, जिनके नेतृत्व में वनडे इंटरनेशनल में कभी भी 250 रन या इससे अधिक का पीछा किसी टीम ने नहीं किया है. ये रिकॉर्ड अपने आप में रोहित की महानता को दर्शाती है. रोहित की कप्तानी में भारत ने 14 मैचों में 250 रन या इससे अधिक का टोटल डिफेंड किया है. 

वहीं, शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने दो बार 250 या इससे अधिक का टारगेट सेट किया है और दोनों में हार का सामना करना पड़ा है. पूर्व भारतीय महान कप्तान एमएस धोनी की अगुवाई में भारत ने 40 मुकाबलों में ऐसा किया, जबकि 14 में 250 रन से अधिक का पीछा करते हुए हार मिली थी. 

