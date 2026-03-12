ये शर्मनाक है... पाकिस्तानी क्रिकेटर अबरार अहमद को खरीदने पर बुरी तरह ट्रोल हुईं काव्या मारन, सनराइजर्स पर भड़के लोग

Sunrisers Leeds Kaviya Maran: सनराइजर्स लीड्स ने गुरुवार को हंड्रेड प्लेयर ऑक्शन के दौरान मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को खरीदा. इसके बाद से सनराइजर्स फ्रेंचाइजी की सीईओ काव्या मारन को सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा है. उनकी टीम द्वारा अबरार को खरीदे जाने के फैसले को शर्मनाक बताया जा रहा. उनके साथ-साथ आईपीएल की टीम सनराइजर्स हैदराबाद को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है.

चेन्नई के मीडिया ग्रुप सन ग्रुप की मालिकी वाली सनराइजर्स लीड्स ने गुरुवार को इंग्लैंड के द हंड्रेड टूर्नामेंट के लिए ऑक्शन में अबरार अहमद को खरीदा. इससे वह टूर्नामेंट में किसी भारतीय फ्रेंचाइजी द्वारा साइन किए जाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए. सनराइजर्स ने ट्रेंट रॉकेट्स के साथ बोली लगाने की होड़ के बाद अहमद की सर्विस लेने के लिए 190,000GBP (लगभग Rs 2.34 करोड़) दिए.

ये भी पढ़ें: Video: IPL में आएगा तूफान... अभिषेक शर्मा के गुरु की शरण में पंत, जमकर लगाए छक्के

Add Zee News as a Preferred Source

ऑक्शन में शामिल हुईं काव्या मारन

सन ग्रुप आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद का भी मालिक है. उसने पिछले साल पहले की नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स का पूरा टेकओवर किया था. इसमें ईसीबी से 49% और काउंटी क्लब यॉर्कशायर से बाकी 51% हिस्सेदारी लगभग GBP 100 मिलियन में खरीदी थी. सनराइजर्स की सीईओ काव्या मारन ऑक्शन में शामिल हुईं और पैडल उठाने का काम किया. सन ग्रुप साउथ अफ्रीका के SA20 में सनराइजर्स ईस्टर्न केप के भी मालिक हैं, लेकिन उस टीम में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं है.

- First Pakistani player to be picked by an Indian owner. pic.twitter.com/XC0QCKbgvO — (@CallMeSheri1_) March 12, 2026

Every one was questioning about KKR but now every one silent on SRH they bought a Pakistani Players who mocked India now he will play for Indian franchise in the Hundred pic.twitter.com/0JvO6qY53a — Umang Pandey (@PandeyA54962168) March 12, 2026

Did not expect from SRH https://t.co/hwLeMDJBzJ — Archit Garg (@ar_chit7) March 12, 2026

Black day for srh fans... — vikasgupta (@vikasguptaomega) March 12, 2026

Shame on SRH man wtf disgusting.

Paying so much money to a guy who openly mocks India on the Tea thing .

https://t.co/WGHC4Rfp5d — ayan (@TheUpperCut_) March 12, 2026

ये भी पढ़ें: भारत के 3 महान क्रिकेटर, इतना टैलेंट भरा था कि कोई टीम इंडिया से ड्रॉप नहीं कर पाया

अबरार के अलावा तारिक भी बिके

अबरार को खरीदने को लेकर सनराइजर्स के मालिक सवालों के घेरे में आ गए. अबरार नीलामी के दौरान बिके दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी थे. इससे पहले एक और मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक को बर्मिंघम फीनिक्स ने GBP 140,000 (लगभग 1.72 करोड़ रुपये) में खरीदा था. हालांकि, फीनिक्स का आईपीएल से कोई कनेक्शन नहीं है. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और ऑफ-स्पिन ऑलराउंडर सैम अयूब पहले बिना बिके रह गए थे. द हंड्रेड लीग 21 जुलाई से 16 अगस्त तक चलेगी.