शर्मनाक: हारिस रऊफ की घटिया हरकत को मोहसिन नकवी का समर्थन, अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सहारे पाकिस्तान

Mohsin Naqvi Haris Rauf despicable Act: एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को लगातार दो बार हराकर टीम इंडिया ने उसे उसकी औकात बता दी है. लगातार दो हार के बावजूद पाकिस्तानी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. अब तो बांग्लादेश पर जीत के बाद भारतीय टीम फाइनल तक पहुंच गई, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अभी भी संघर्ष कर रही है और करो या मरो के फेर में फंसी हुई है. टीम की लगातार शर्मनाक प्रदर्शन पर ध्यान नहीं देकर वहां के लोग राजनीति बातों में लगे हैं. यहां तक कि भारत के खिलाफ शर्मनाक हरकतें भी कर रहे हैं. इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी पीछे नहीं हैं.

हारिस के शर्मनाक रिएक्शन

मोहसिन नकवी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फाइटर-जेट वाला इशारा करते हुए एक वीडियो पोस्ट कर विवाद खड़ा कर दिया है. इस हरकत को जानबूझकर की गई उकसाहट और ऐसे व्यवहार को सही ठहराने का प्रयास माना जा रहा है. यह घटना दुबई में भारत के खिलाफ सुपर फोर मुकाबले के दौरान हारिस रऊफ के विवादास्पद '6-0' और फाइटर-जेट वाले इशारे के बाद हुई है. रऊफ की इस हरकत को सोशल मीडिया पर बेहद सस्ता और एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए अशोभनीय माना गया.

हारिस को दिलाई थी कोहली की याद

भारतीय प्रशंसकों द्वारा हारिस को "कोहली-कोहली" के से चिढाया गया था. फैंस इस पाकिस्तानी गेंदबाज को विराट द्वारा टी20 वर्ल्ड कप 2022 में लगाए गए छक्के की याद दिला रहे थे. इस शर्मिंदगी में और इजाफा करते हुए साहिबजादा फरहान ने अपने बल्ले से बंदूक चलाने की नकल की, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी कितनी जल्दी एक खेल मुकाबले को राजनीतिक उकसावे के रंगमंच में बदल देते हैं.

पीसीबी अध्यक्ष की घटिया हरकत

मामले को शांत करने के बजाय नकवी ने इसे और भी खराब कर दिया है. एक बोर्ड अध्यक्ष द्वारा ऐसे व्यवहार का समर्थन करने के लिए रोनाल्डो की तस्वीर का उपयोग करने से प्रशंसक हैरान हैं. पाकिस्तान क्रिकेट मैदान पर अपने संघर्षों पर ध्यान की जगह खेल की भावनाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं. जहां पाकिस्तान विवादों से जूझ रहा है, वहीं भारतीय टीम ने मैदान पर अपने प्रदर्शन से जवाब दिया है.

बांग्लादेश पर भारत की शानदार जीत

अभिषेक शर्मा के शानदार 75 रनों ने एक मजबूत स्कोर खड़ा किया और कुलदीप यादव के साथ वरुण चक्रवर्ती ने मंगलवार को बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर जीत पर मुहर लगा दी. इस नतीजे के साथ भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया. उसने श्रीलंका को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और पाकिस्तान को बचे हुए स्थान के लिए बांग्लादेश के खिलाफ वर्चुअल सेमीफाइनल में लड़ने के लिए छोड़ दिया. हालांकि, नकवी की हरकतों ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि पाकिस्तान का क्रिकेट गलत कारणों से सुर्खियों में बना रहेगा.