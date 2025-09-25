शर्मनाक: हारिस रऊफ की घटिया हरकत को मोहसिन नकवी का समर्थन, अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सहारे पाकिस्तान
Advertisement
trendingNow12935580
Hindi Newsक्रिकेट

शर्मनाक: हारिस रऊफ की घटिया हरकत को मोहसिन नकवी का समर्थन, अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सहारे पाकिस्तान

Mohsin Naqvi Haris Rauf despicable Act: एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को लगातार दो बार हराकर टीम इंडिया ने उसे उसकी औकात बता दी है. लगातार दो हार के बावजूद पाकिस्तानी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. अब तो बांग्लादेश पर जीत के बाद भारतीय टीम फाइनल तक पहुंच गई, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अभी भी संघर्ष कर रही है और करो या मरो के फेर में फंसी हुई है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 25, 2025, 06:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शर्मनाक: हारिस रऊफ की घटिया हरकत को मोहसिन नकवी का समर्थन, अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सहारे पाकिस्तान

Mohsin Naqvi Haris Rauf despicable Act: एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को लगातार दो बार हराकर टीम इंडिया ने उसे उसकी औकात बता दी है. लगातार दो हार के बावजूद पाकिस्तानी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. अब तो बांग्लादेश पर जीत के बाद भारतीय टीम फाइनल तक पहुंच गई, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अभी भी संघर्ष कर रही है और करो या मरो के फेर में फंसी हुई है. टीम की लगातार शर्मनाक प्रदर्शन पर ध्यान नहीं देकर वहां के लोग राजनीति बातों में लगे हैं. यहां तक कि भारत के खिलाफ शर्मनाक हरकतें भी कर रहे हैं. इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी पीछे नहीं हैं.

हारिस के शर्मनाक रिएक्शन

मोहसिन नकवी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फाइटर-जेट वाला इशारा करते हुए एक वीडियो पोस्ट कर विवाद खड़ा कर दिया है. इस हरकत को जानबूझकर की गई उकसाहट और ऐसे व्यवहार को सही ठहराने का प्रयास माना जा रहा है. यह घटना दुबई में भारत के खिलाफ सुपर फोर मुकाबले के दौरान हारिस रऊफ के विवादास्पद '6-0' और फाइटर-जेट वाले इशारे के बाद हुई है. रऊफ की इस हरकत को सोशल मीडिया पर बेहद सस्ता और एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए अशोभनीय माना गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: अब पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ गेंदबाजी करेंगे अश्विन? फिर बाबर आजम-स्टीव स्मिथ से होगी टक्कर

हारिस को दिलाई थी कोहली की याद

भारतीय प्रशंसकों द्वारा हारिस को "कोहली-कोहली" के से चिढाया गया था. फैंस इस पाकिस्तानी गेंदबाज को विराट द्वारा टी20 वर्ल्ड कप 2022 में लगाए गए छक्के की याद दिला रहे थे.  इस शर्मिंदगी में और इजाफा करते हुए साहिबजादा फरहान ने अपने बल्ले से बंदूक चलाने की नकल की, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी कितनी जल्दी एक खेल मुकाबले को राजनीतिक उकसावे के रंगमंच में बदल देते हैं.

 

fallback

 

पीसीबी अध्यक्ष की घटिया हरकत

मामले को शांत करने के बजाय नकवी ने इसे और भी खराब कर दिया है. एक बोर्ड अध्यक्ष द्वारा ऐसे व्यवहार का समर्थन करने के लिए रोनाल्डो की तस्वीर का उपयोग करने से प्रशंसक हैरान हैं. पाकिस्तान क्रिकेट मैदान पर अपने संघर्षों पर ध्यान की जगह खेल की भावनाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं. जहां पाकिस्तान विवादों से जूझ रहा है, वहीं भारतीय टीम ने मैदान पर अपने प्रदर्शन से जवाब दिया है.

ये भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी के 6 छक्कों से दहला ऑस्ट्रेलिया, उन्मु्त चंद का रिकॉर्ड तोड़ा, धोनी के 'चेले' का नहीं खुला खाता

बांग्लादेश पर भारत की शानदार जीत

अभिषेक शर्मा के शानदार 75 रनों ने एक मजबूत स्कोर खड़ा किया और कुलदीप यादव के साथ वरुण चक्रवर्ती ने मंगलवार को बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर जीत पर मुहर लगा दी. इस नतीजे के साथ भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया. उसने श्रीलंका को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और पाकिस्तान को बचे हुए स्थान के लिए बांग्लादेश के खिलाफ वर्चुअल सेमीफाइनल में लड़ने के लिए छोड़ दिया.  हालांकि, नकवी की हरकतों ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि पाकिस्तान का क्रिकेट गलत कारणों से सुर्खियों में बना रहेगा.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Asia up 2025Asia Cupmohsin naqviHaris RaufPakistan cricket teamCristiano Ronaldo

Trending news

वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
Ladakh Protest
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
DNA Analysis
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
jammu kashmir news
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
General Anil Chauhan
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
Supreme Court news in hindi
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
Mehbooba Mufti
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
weather update
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
president draupadi murmu
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
Bhagwant Mann
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
Former MP Tarlochan Singh
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
;