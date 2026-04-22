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Hindi Newsक्रिकेटशर्मनाक: अब नशा करके मैदान पर उतर रहे पाकिस्तानी खिलाड़ी? ड्रग टेस्ट में फंसा बाबर आजम का चहेता

शर्मनाक: अब नशा करके मैदान पर उतर रहे पाकिस्तानी खिलाड़ी? ड्रग टेस्ट में फंसा बाबर आजम का चहेता

पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की गंभीर जांच के दायरे में हैं. नवाज कथित तौर पर 'रिक्रिएशनल ड्रग' (नशीली दवा) के सेवन के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 22, 2026, 10:17 PM IST
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बाबर आजम और मोहम्मद नवाज.
बाबर आजम और मोहम्मद नवाज.

Mohammad Nawaz Drug Test: पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की गंभीर जांच के दायरे में हैं. नवाज कथित तौर पर 'रिक्रिएशनल ड्रग' (नशीली दवा) के सेवन के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं. इस घटना ने नवाज की इंग्लैंड में सरे टीम के लिए टी20 ब्लास्ट खेलने की योजनाओं को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया है और उनके साथ हुआ करार अब आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया है.

रिपोर्टों के अनुसार,पूर्व कप्तान बाबर आजम के चहेते खिलाड़ी नवाज का यह पॉजिटिव टेस्ट इस साल की शुरुआत में श्रीलंका में आयोजित टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान लिए गए नमूनों से सामने आया है. 32 वर्षीय इस खिलाड़ी ने टूर्नामेंट के सभी सात मैचों में शिरकत की थी, जहां उन्होंने कुल 15 रन बनाए और सात विकेट झटके थे. आईसीसी (ICC) ने इस जांच के परिणाम के बारे में पीसीबी को सूचित किया, जिसके बाद बोर्ड ने तुरंत अपनी अनुशासनात्मक प्रक्रिया शुरू कर दी है.

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सरे के साथ नवाज का करार खत्म

नवाज ने मई से जुलाई के बीच होने वाले टी20 ब्लास्ट के लिए सरे के साथ समझौता किया था और पीसीबी ने उन्हें महज दो सप्ताह पहले ही अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी दे दिया था. हालांकि, इस जांच के शुरू होते ही सरे ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और समझौता समाप्त कर दिया है. सरे ने फिलहाल इस  पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है और न ही किसी वैकल्पिक खिलाड़ी के नाम की घोषणा की है.

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क्या नवाज अब भी पीएसएल में हिस्सा ले रहे हैं?

इंग्लैंड में लगे इस बड़े झटके के बावजूद नवाज फिलहाल पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 में मुल्तान सुल्तांस का प्रतिनिधित्व करना जारी रखे हुए हैं. उन्होंने हाल ही में रावलपिंडी के खिलाफ मिली जीत में तीन ओवर गेंदबाजी की थी, हालांकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था. एक ओर जहां पीसीबी अपनी जांच आगे बढ़ा रहा है, वहीं खबरों के अनुसार नवाज ने इन परिणामों को चुनौती देने का फैसला किया है. उनका 30 अप्रैल को फिर से डोपिंग टेस्ट हो सकता है. उनका भविष्य अब इस जांच के अंतिम परिणामों पर टिका है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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