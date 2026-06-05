शर्मनाक: 27 रन पर ऑल आउट हुई टीम, 10 बैटर सिंगल डिजिट पर ढेर, फिर 5 गेंद में ही खत्म हुआ मैच

ACC Women's T20I Premier Cup 2026 में यूएई ने सऊदी अरब को सिर्फ 5 गेंदों में हराकर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया. कप्तान ईशा ओझा की तूफानी पारी और गेंदबाजों के घातक प्रदर्शन की बदौलत यूएई अब ग्रुप बी में शीर्ष पर है.
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Cricket Records: एसीसी महिला टी20 प्रीमियर कप 2026 (ACC Women's T20I Premier Cup 2026) के दौरान यूएई की टीम ने सऊदी अरब को क्रिकेट के सबसे खराब मुकाबलों में से एक का स्वाद चखाया. यूएई ने इस मैच को मात्र पांच गेंदों (0.5 ओवर) में जीतकर अपने नाम कर लिया. इस मैच के स्कोरकार्ड ने सबको हैरान कर दिया और फैंस को भरोसा ही नहीं हुआ कि कोई मैच इतनी जल्दी भी समाप्त हो सकता है.
मुकाबले में पसंदीदा मानी जा रही यूएई की टीम ने शुरू से ही अपना दबदबा बनाए रखा. पहले बल्लेबाजी करने उतरी सऊदी अरब की टीम 15.3 ओवर में सिर्फ 27 रन पर ढेर हो गई. टीम की कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सकी और कप्तान मशाल वकास 9 रनों के साथ सर्वोच्च स्कोरर रहीं.
ACC Women's Premier Cup 2026:
UAE begin their tournament campaign with a 10-wicket win over Saudi Arabia
Scores in brief:
Saudi Arabia: 27 all out, 15.3 overs (Mashael Waqas 9; Heena Hotchandani 3-4, Suraksha Kotte 3-5, Esha Oza 3-9)
UAE: 30 for no loss in 0.5 overs (Esha… pic.twitter.com/KCzAP9FSl5
— UAE Cricket Official (@EmiratesCricket) June 3, 2026
सऊदी अरब की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब यूएई की बल्लेबाजों ने पहले ओवर के भीतर ही लक्ष्य हासिल कर लिया. इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए सऊदी गेंदबाज मह नूर आमिर ने इस ओवर में 11 अतिरिक्त रन (10 वाइड और 1 नो-बॉल) देकर यूएई की राह आसान कर दी. कप्तान ईशा ओझा ने मात्र 5 गेंदों पर 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 15 रन बनाकर यूएई की जीत पर मुहर लगा दी.
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महिला टी20आई क्रिकेट में यह अब तक के सबसे तेज सफल रन चेज वाले मैचों में से एक बन गया है. रवांडा ने माली के खिलाफ 7 रनों का लक्ष्य 4 गेंदों में, तंजानिया ने माली के खिलाफ 12 रनों का लक्ष्य 4 गेंदों में और थाईलैंड ने फिलीपींस के खिलाफ 10 रनों का लक्ष्य 4 गेंदों में हासिल किया था.यूएई ने अब सऊदी अरब के खिलाफ 28 रनों का लक्ष्य 5 गेंदों में पूरा करके इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है.
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ग्रुप बी में कौन टॉप पर है?
सऊदी अरब पर जीत के बाद यूएई की महिला टीम ने ओमान के खिलाफ भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा. गेंदबाजों ने एक बार फिर कहर बरपाया और ओमान की टीम को 20 ओवरों में 64/9 के स्कोर पर रोक दिया. इसके बाद यूएई ने महज 7वें ओवर (6.4 ओवर) में 9 विकेट शेष रहते इस लक्ष्य को हासिल कर लिया. दो मैचों में दो लगातार जीत के साथ, यूएई 4 अंकों और 10.525 के जबरदस्त नेट रन रेट के साथ ग्रुप बी में शीर्ष पर है.
ACC Women's Premier Cup 2026: UAE register a comfortable wicket win over Oman
Scores in brief:
Oman 64 for 9, 20 overs (Jayadhanyha Gunasekar 11; Vaishnave Mahesh 3-13, Esha Oza 2-21)
UAE 66 for 1, 6.4 overs (Esha Oza 31 not out, Theertha Satish 23; Sushanthika Ashok 1-25)… pic.twitter.com/EVOcjWjkqj
— UAE Cricket Official (@EmiratesCricket) June 4, 2026
एसोसिएट टीमों के लिए एसीसी महिला टी20 प्रीमियर कप का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह एशिया कप क्वालीफिकेशन के लिए एक प्रमुख मार्ग के रूप में काम करता है. इस टूर्नामेंट की शीर्ष चार टीमें (सेमीफाइनलिस्ट) सीधे 2026 महिला टी20 एशिया कप के लिए क्वालीफाई करेंगी. यदि ये टीमें यहां अच्छा प्रदर्शन करती हैं, तो उन्हें एशिया की सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय टीमों के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा. इससे उनकी क्रिकेट को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा.
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