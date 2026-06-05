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Hindi Newsक्रिकेटशर्मनाक: 27 रन पर ऑल आउट हुई टीम, 10 बैटर सिंगल डिजिट पर ढेर, फिर 5 गेंद में ही खत्म हुआ मैच

शर्मनाक: 27 रन पर ऑल आउट हुई टीम, 10 बैटर सिंगल डिजिट पर ढेर, फिर 5 गेंद में ही खत्म हुआ मैच

ACC Women's T20I Premier Cup 2026 में यूएई ने सऊदी अरब को सिर्फ 5 गेंदों में हराकर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया. कप्तान ईशा ओझा की तूफानी पारी और गेंदबाजों के घातक प्रदर्शन की बदौलत यूएई अब ग्रुप बी में शीर्ष पर है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jun 05, 2026, 09:09 AM IST
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सऊदी अरब ने यूएई को बुरी तरह रौंदा.
सऊदी अरब ने यूएई को बुरी तरह रौंदा.

Cricket Records: एसीसी महिला टी20 प्रीमियर कप 2026 (ACC Women's T20I Premier Cup 2026) के दौरान यूएई की टीम ने सऊदी अरब को क्रिकेट के सबसे खराब मुकाबलों में से एक का स्वाद चखाया. यूएई ने इस मैच को मात्र पांच गेंदों (0.5 ओवर) में जीतकर अपने नाम कर लिया. इस मैच के स्कोरकार्ड ने सबको हैरान कर दिया और फैंस को भरोसा ही नहीं हुआ कि कोई मैच इतनी जल्दी भी समाप्त हो सकता है.

मुकाबले में पसंदीदा मानी जा रही यूएई की टीम ने शुरू से ही अपना दबदबा बनाए रखा. पहले बल्लेबाजी करने उतरी सऊदी अरब की टीम 15.3 ओवर में सिर्फ 27 रन पर ढेर हो गई. टीम की कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सकी और कप्तान मशाल वकास 9 रनों के साथ सर्वोच्च स्कोरर रहीं.

 

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यूएई ने सिर्फ 5 गेंदों में हासिल किया लक्ष्य

सऊदी अरब की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब यूएई की बल्लेबाजों ने पहले ओवर के भीतर ही लक्ष्य हासिल कर लिया. इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए सऊदी गेंदबाज मह नूर आमिर ने इस ओवर में 11 अतिरिक्त रन (10 वाइड और 1 नो-बॉल) देकर यूएई की राह आसान कर दी. कप्तान ईशा ओझा ने मात्र 5 गेंदों पर 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 15 रन बनाकर यूएई की जीत पर मुहर लगा दी.

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सबसे तेज रन चेज का रिकॉर्ड

महिला टी20आई क्रिकेट में यह अब तक के सबसे तेज सफल रन चेज वाले मैचों में से एक बन गया है. रवांडा ने माली के खिलाफ 7 रनों का लक्ष्य 4 गेंदों में, तंजानिया ने माली के खिलाफ 12 रनों का लक्ष्य 4 गेंदों में और थाईलैंड ने फिलीपींस के खिलाफ 10 रनों का लक्ष्य 4 गेंदों में हासिल किया था.यूएई ने अब सऊदी अरब के खिलाफ 28 रनों का लक्ष्य 5 गेंदों में पूरा करके इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है.

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ग्रुप बी में कौन टॉप पर है?

सऊदी अरब पर जीत के बाद यूएई की महिला टीम ने ओमान के खिलाफ भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा. गेंदबाजों ने एक बार फिर कहर बरपाया और ओमान की टीम को 20 ओवरों में 64/9 के स्कोर पर रोक दिया. इसके बाद यूएई ने महज 7वें ओवर (6.4 ओवर) में 9 विकेट शेष रहते इस लक्ष्य को हासिल कर लिया. दो मैचों में दो लगातार जीत के साथ, यूएई 4 अंकों और 10.525 के जबरदस्त नेट रन रेट के साथ ग्रुप बी में शीर्ष पर है.

 

 

एशिया कप के लिए यह टूर्नामेंट क्यों महत्वपूर्ण?

एसोसिएट टीमों के लिए एसीसी महिला टी20 प्रीमियर कप का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह एशिया कप क्वालीफिकेशन के लिए एक प्रमुख मार्ग के रूप में काम करता है. इस टूर्नामेंट की शीर्ष चार टीमें (सेमीफाइनलिस्ट) सीधे 2026 महिला टी20 एशिया कप के लिए क्वालीफाई करेंगी. यदि ये टीमें यहां अच्छा प्रदर्शन करती हैं, तो उन्हें एशिया की सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय टीमों के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा. इससे उनकी क्रिकेट को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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