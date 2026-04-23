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Hindi Newsक्रिकेट1 ओवर में 77 रन...17 नो-बॉल, 8 छक्के और 6 चौके... डरावने ओवर का सच हर किसी को कर देता है हैरान

1 ओवर में 77 रन...17 नो-बॉल, 8 छक्के और 6 चौके... 'डरावने' ओवर का सच हर किसी को कर देता है हैरान

77 Runs in One Over: इस 77 रन के ओवर के चलते आखिरी 12 बॉल पर टीम ने कुल 95 रन बना दिए थे. मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ था, लेकिन आखिरी एक ओवर में 77 रन कैसे बने, किसने बनाए और गेंदबाज कौन था? आइए डिटेल में जान लेते हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 23, 2026, 08:35 AM IST
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1 ओवर में 77 रन...17 नो-बॉल, 8 छक्के और 6 चौके... 'डरावने' ओवर का सच हर किसी को कर देता है हैरान

77 Runs in One Over: क्रिकेट में एक ओवर में अगर 6 बॉल पर 6 छक्के भी लगते हैं तो अधिकतम 36 रन बन सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक ओवर में 77 रन भी बन चुके हैं तो चौंकिएगा मत. एक गेंदबाज ऐसा भी हुआ है, जिसने एक ओवर में 77 रन लुटाए हैं. सुनने में यह किसी मजाक जैसा लगता है, लेकिन 35 साल पहले न्यूजीलैंड के घरेलू क्रिकेट (Shell Trophy) के दौरान यह हकीकत बन गया था. इस ओवर को क्रिकेट इतिहास का सबसे शर्मनाक और महंगा ओवर कहा जाता है, जिसने एक गेंदबाज को रातों-रात विलेन बना दिया. ये कमाल कब, कैसे और क्यों हुआ था? आइए जानते हैं.

बात है 20 फरवरी 1990 की. इस दिन न्यूजीलैंड की सरजमीं पर वेलिंगटन और कैंटरबरी के बीच क्राइस्टचर्च में फर्स्ट क्लास मुकाबला चल रहा था. वेलिंगटन ने जीत के लिए 291 रनों का लक्ष्य दिया था. मैच खत्म होने में सिर्फ 2 ओवर बचे थे और कैंटरबरी को 95 रन चाहिए थे. वेलिंगटन ने शुरुआत में शानदार प्रदर्शन किया और स्कोरबोर्ड पर 108 रन बनते-बनते 8 विकेट झटक लिए. वह जीत से महज 2 विकेट दूर थी, लेकिन कैंटरबरी के विकेटकीपर-बल्लेबाज ली जर्मोन और 10वें नंबर के बल्लेबाज रोजर फोर्ड पिच पर टिक गए और मैच को ड्रॉ की ओर ले जाने की मुहिम में जुट गए.

उल्टी पड़ गई शातिर चाल?

मैच को ड्रॉ की तरफ जाते देख वेलिंगटन के कप्तान ने विरोधी टीम की आखिरी जोड़ी को आउट करने की कोशिश की, ताकि टीम को जीत मिल सके. उन्होंने मूल रूप से बल्लेबाज बर्ट वेंस को गेंद थमा दी. यह कप्तान इरविन मैक्सवेल की सोची-समझी रणनीति थी. उन्होंने बर्ट वेंस (Bert Vance) को गेंद थमाई और उनसे कहा कि बल्लेबाज को रन बनाने के लिए उकसाएं. कप्तान का मकसद था कैंटरबरी को जीत का लालच देना, ताकि बल्लेबाज बड़ा शॉट मारने के चक्कर में अपना विकेट दे दें, लेकिन हुआ इसके उलट.

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बर्ट वेंस ने ओवर में 17 नो-बॉल फेंकी थीं

बर्ट वेंस ने कप्तान के आदेश को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया. उन्होंने अपनी पहली 17 गेंदें 'नो-बॉल' फेंकीं. बल्लेबाज ली जर्मोन ने इस 'तोहफे' को दोनों हाथों से कबूला और चौकों-छक्कों की बारिश कर दी. उस ओवर में 8 छक्के और 6 चौके लगे. ये वही बर्ट वेंस हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड के लिए अपने करियर में 4 टेस्ट में 1 अर्धशतक की मदद से 207 रन, जबकि 8 वनडे में कुल 248 रन बनाए.

77 रनों वाले ओवर का पूरा लेखा-जोखा

बर्ट वेंस ने इस ओवर में कुल 22 गेंदें फेंकीं. बल्लेबाज ली जर्मोन ने इस अकेले ओवर में 70 रन कूटे, जबकि उनके साथी रोजर फोर्ड ने 5 रन बनाए. 2 रन एक्स्ट्रा रहे. इस तरह कुल 77 रन बन गए. वेंस ने इस ओवर में 0, 4, 4, 4, 6, 6, 4, 6, 1, 4, 1, 0, 6, 6, 6, 6, 6, 0, 0, 4, 0, 1 के क्रम में रन लुटाए थे. इस ओवर को जिसने भी देखा, वह हैरान रह गया.

1 रन से रह गई जीत और 'ड्रॉ' हो गया मैच

वेंस के 77 रन लुटाने के बाद कैंटरबरी को आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 18 रन चाहिए थे. ली जर्मोन ने पहली 5 गेंदों पर 17 रन बना लिए थे. अब आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 रन चाहिए था, लेकिन जर्मोन कोई रन नहीं बना सके. स्कोरिंग में इतनी अफरा-तफरी मची कि अंपायर भी चकरा गए. अंत में कैंटरबरी 290 रन बना पाई और टारगेट से सिर्फ 1 रन दूर रह गई. इस तरह यह ऐतिहासिक मैच रोमांचक मोड़ पर ड्रॉ खत्म हुआ.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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