शर्मनाक...जिसने भारत के खिलाफ उगला जहर उसी अफरीदी का स्वागत? केरल कम्यूनिटी ने किया ये काम, मचा हंगामा

Shahid Afridi Cricketer: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने संन्यास के बाद एक ही काम किया है और वह भारत के खिलाफ जहरीले बयान देना है. वह कश्मीर से लेकर सेना और आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश करते हैं. जहरीले बयान के कारण उनकी आलोचना होती है. इस कारण दुनिया भर में अफरीदी की थू-थू होती है. पहलगाम हमले के बाद भी उन्होंने ऐसा किया था. इसका भारतीय लोगों ने सोशल मीडिया पर मुंहतोड़ जवाब दिया था. वहीं, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था.

अफरीदी ने उगला था जहर

अब दुबई में केरल कम्यूनिटी ने कुछ ऐसा किया है जिससे लोगों को गुस्सा आ गया. इस समुदाय ने दुबई में शाहिद अफरीदा का स्वागत किया है. इस लोगों ने पसंद नहीं किया और सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला है. पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों पर पहलगाम हमले के पीछे होने का आरोप लगने और देश की सरकार के जांच के दायरे में आने के बावजूद अफरीदी ने विवादित बयान दिया था. उन्होंने भारतीय सेना को अक्षम बताते हुए आपत्तिजनक रूप से दोषी ठहराया था.

अफरीदी ने दुबई में क्या कहा?

इस बात को ध्यान में रखते हुए दुबई में केरल समुदाय द्वारा अफरीदी का गर्मजोशी से स्वागत किया जाना लोगों को पसंद नहीं आया. 48 वर्षीय अफरीदी ने वहां दर्शकों की खूब प्रशंसा की. उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्हें केरल का खाना कितना पसंद है. पहलगाम घटना के बाद अफरीदी के यूट्यूब और एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था.

What a shame!! - Desperate Keralites welcome this Anti-India Paki with 'Boom Boom' at an event in Dubai, especially after Pahalgam terror attack and his venomous stand against India pic.twitter.com/F8Fuigxu4s — Megh Updates (@MeghUpdates) May 30, 2025

These Keralites are traitors to their motherland, they would sell their fathers & mothers to get validation from woke media, shameful & pathetic. — Tanjiro (@FlameHashira84) May 30, 2025

Shameful — tarun choudhary (@Beniwal_break) May 30, 2025

Kerala sarrrr 100% literacy sarrrrr — Tarun Choubey (@Tarunchoubey4) May 30, 2025

Kyuuu huaa aisaa. Sabse phle to Kerala ki government se punchanaa chahiye... Why? In jahiloooo ko bulane ki kya jarurat hai... — (@the_carpdiem1) May 30, 2025

जांच के दायरे में आया ये खिलाड़ी

इस बीच, एक पाकिस्तानी टेनिस खिलाड़ी भी हाल ही में अंडर-16 डेविस कप मैच में अपने भारतीय प्रतिद्वंद्वी से हारने के बाद अपने अशोभनीय हैंडशेक के लिए जांच के दायरे में आ गया. भारतीय खिलाड़ी द्वारा मैच के बाद हाथ मिलाने की पेशकश करने पर पाकिस्तानी खिलाड़ी ने घटिया व्यवहार किया था. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था.