Add Zee Business As A Preferred Source
App

16 टेस्ट, 12 हार और कप्तानी साफ! पाकिस्तान क्रिकेट में फिर बड़े तख्तापलट की तैयारी, क्या बाबर आजम बनेंगे कैप्टन?

Pakistan Test Captain: पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बदलाव की तैयारी. लगातार हार और खराब प्रदर्शन के बाद शान मसूद की टेस्ट कप्तानी पर खतरा मंडरा रहा है. मोहम्मद हफीज वापस टीम के साथ जुड़ सकते हैं. सरफराज अहमद और बाबर आजम का क्या होगा?

Written ByRohit Raj
Published: Jun 08, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:16 AM IST
16 टेस्ट, 12 हार और कप्तानी साफ! पाकिस्तान क्रिकेट में फिर बड़े तख्तापलट की तैयारी, क्या बाबर आजम बनेंगे कैप्टन?
Image Credit: पाकिस्तान क्रिकेट में टेस्ट की कप्तानी को लेकर महासंग्राम.

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Video: डोनाल्ड ट्रंप बीच में ही इंटरव्यू छोड़कर क्यों भागे? कैमरे के सामने खोया आपा
Donald Trump3 min ago
2
chhattisgarh news19 min ago
3
Toyota Fortuner21 min ago
4
rajat patidar35 min ago
5
Israeli Attack On Iran37 min ago