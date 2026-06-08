16 टेस्ट, 12 हार और कप्तानी साफ! पाकिस्तान क्रिकेट में फिर बड़े तख्तापलट की तैयारी, क्या बाबर आजम बनेंगे कैप्टन?

Pakistan Test Captain: पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बार फिर टेस्ट कप्तानी में बदलाव की सुगबुगाहट तेज है. पिछले तीन वर्षों के निराशाजनक कार्यकाल के बाद शान मसूद को हटाने की तैयारी तेज हो गई है. उनकी जगह सलमान आगा को नया टेस्ट कप्तान बनाए जाने की पूरी संभावना है. अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम भी इस रेस में शामिल हैं, लेकिन उनके कप्तान बनने की संभावना काफी कम है.
दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से मसूद ने 16 टेस्ट मैचों में टीम का नेतृत्व किया है, जिनमें से 12 मैचों में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है. पिछले महीने बांग्लादेश के खिलाफ मिली लगातार चौथी हार ने उनके रिकॉर्ड को और खराब कर दिया है. मसूद टेस्ट क्रिकेट के 150 साल के इतिहास में (बांग्लादेश और जिम्बाब्वे को छोड़कर) शीर्ष नौ देशों के पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं, जिन्हें अपने पहले 12 टेस्ट मैचों में इतनी हार झेलनी पड़ी है.
शान मसूद ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से अनुरोध किया था कि टीम में निरंतरता बनाए रखने के लिए उन्हें पद से न हटाया जाए. हालांकि, नकवी अब और कड़े फैसले लेने के मूड में हैं. वह पिछले साल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के तीसरे चक्र में पाकिस्तान के नौवें और अंतिम स्थान पर रहने के बावजूद मसूद को कप्तान बनाए रखने के अपने पुराने फैसले पर पछतावा कर रहे हैं.
नकवी और उनके सलाहकारों का मानना है कि वेस्टइंडीज में दो और इंग्लैंड में तीन कठिन टेस्ट मैचों की चुनौती को देखते हुए सलमान आगा कप्तान के रूप में सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं. पाकिस्तान का कार्यक्रम काफी व्यस्त है. टीम 25 जुलाई से त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैच खेलेगी. इसके बाद टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी, जहां पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा.
कप्तानी के अलावा शान मसूद का व्यक्तिगत प्रदर्शन भी उनके लिए बड़ी समस्या बन गया है. हालिया दो टेस्ट मैचों की सीरीज की चार पारियों में वह केवल एक अर्धशतक ही बना सके, जिससे न केवल उनकी कप्तानी बल्कि टीम में उनकी जगह पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.
फिलहाल कोचिंग स्टाफ में पूर्व कप्तान सरफराज अहमद बतौर मुख्य कोच और उमर गुल गेंदबाजी कोच के रूप में बने रहेंगे, हालांकि कैरेबियन दौरे के लिए एक नए बल्लेबाजी कोच की तलाश की जा सकती है. इसके साथ ही पीसीबी एक और पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज को 'डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट' के रूप में नियुक्त करने पर विचार कर रहा है. यह पद खिलाड़ियों की प्रगति की निगरानी और बेहतर क्रिकेट शेड्यूल तैयार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. हफीज के पास पाकिस्तान क्रिकेट को सही दिशा देने का अनुभव और समझ है. हफीज ने इस बारे में कहा है कि उन्हें अभी तक कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं मिला है, लेकिन यदि प्रस्ताव मिलता है, तो वे उस पर विचार करेंगे.