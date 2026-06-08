16 टेस्ट, 12 हार और कप्तानी साफ! पाकिस्तान क्रिकेट में फिर बड़े तख्तापलट की तैयारी, क्या बाबर आजम बनेंगे कैप्टन?

फिलहाल कोचिंग स्टाफ में पूर्व कप्तान सरफराज अहमद बतौर मुख्य कोच और उमर गुल गेंदबाजी कोच के रूप में बने रहेंगे, हालांकि कैरेबियन दौरे के लिए एक नए बल्लेबाजी कोच की तलाश की जा सकती है. इसके साथ ही पीसीबी एक और पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज को 'डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट' के रूप में नियुक्त करने पर विचार कर रहा है. यह पद खिलाड़ियों की प्रगति की निगरानी और बेहतर क्रिकेट शेड्यूल तैयार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. हफीज के पास पाकिस्तान क्रिकेट को सही दिशा देने का अनुभव और समझ है. हफीज ने इस बारे में कहा है कि उन्हें अभी तक कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं मिला है, लेकिन यदि प्रस्ताव मिलता है, तो वे उस पर विचार करेंगे.