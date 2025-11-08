57 छक्के और 27 चौके... वनडे मैच में इस खूंखार बल्लेबाज ने ठोके 151 गेंद पर 490 रन, टूट गए गेंदबाज

Advertisement
Nov 08, 2025
Shane Dadswell Hits 151 Balls 490 Runs: दुनिया के एक खूंखार बल्लेबाज ने एक वनडे मैच में 151 गेंद पर 490 रन ठोक दिए. इस बल्लेबाज ने अपनी पारी के दौरान 57 छक्के और 27 चौके जड़ दिए. अपने विनाशक तूफान के सामने इस बल्लेबाज ने विरोधी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी. एक वनडे मैच में 490 रन की पारी खेलने के बाद इस बल्लेबाज का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया. हैरानी की बात ये रही कि इस बल्लेबाज ने अपनी 151 गेंदों की पारी 57 छक्के और 27 चौके लगाए. इसका मतलब है कि इस बल्लेबाज ने अपने 490 रन में से 450 रन सिर्फ चौके-छक्कों से बनाए.

वनडे मैच में इस खूंखार बल्लेबाज ने ठोके 151 गेंद पर 490 रन

आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के 20 साल के क्रिकेटर शेन डेड्सवेल ने एक क्लब मैच के दौरान NWU Pukke क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हुए Potch Dorp टीम के खिलाफ 50 ओवर के एक वनडे मैच में 151 गेंद पर 490 रन की ऐतिहासिक पारी खेली. शेन डेड्सवेल की इस ऐतिहासिक पारी के दम पर NWU Pukke क्रिकेट क्लब ने Potch Dorp टीम के खिलाफ 50 ओवर में 3 विकेट खोकर 677 रन बोर्ड पर लगा दिए. नॉर्थ वेस्ट प्रीमियर लीग के अंतर्गत यह 50 ओवर का वनडे मैच खेला गया था.

50 ओवर में 677 रन का स्कोर खड़ा कर लिया

NWU Pukke क्रिकेट क्लब के लिए शेन डेड्सवेल ने 151 गेंदों पर 490 रन की पारी खेली. इसके अलावा उनके साथी बल्लेबाज रूआन हासब्रोक ने भी 54 गेंदों पर 104 रन ठोके दिए. रूआन हासब्रोक ने अपनी पारी में 6 छक्के और 12 चौके लगाए. NWU Pukke क्रिकेट क्लब ने 50 ओवर में 677 रन का स्कोर खड़ा कर लिया. NWU Pukke टीम की ओर से कुल 63 छक्के और 48 चौके लगाए गए. शेन डेड्सवेल ने Potch Dorp टीम के सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी. Potch Dorp टीम के गेंदबाज डेविस क्रोथर ने अपने 10 ओवरों के कोटे में 131 रन लुटा दिए, हालांकि उन्हें सांत्वना के रूप में एक विकेट जरूर मिला.

मैच इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया

अब जीत के लिए Potch Dorp की टीम को 50 ओवर में 678 रन बनाने थे. 678 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी Potch Dorp की टीम 50 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ 290 रन ही बना सकी. 151 गेंदों पर 490 रन की पारी खेलने के बाद शेन डेड्सवेल ने गेंद से भी कमाल दिखाया. शेन डेड्सवेल ने 7 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट झटके. 18 नवंबर 2017 को खेला गया ये मैच इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. शेन डेड्सवेल के शानदार प्रदर्शन की बदौलत NWU Pukke क्रिकेट क्लब ने 387 रनों के विशाल अंतर से मैच जीत गया.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Shane DadswellQuadruple Century

