4 साल बाद फिर गहराया Shane Warne की मौत का रहस्य! बेटे जैक्सन के दावे से मची सनसनी

Shane Warne: ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न ने 4 साल पहले 2022 में दुनिया को अलविदा कहा था. 52 साल की उम्र में थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ था. अब पिता की मौत के 4 साल बाद उनके बेटे जैक्सन ने मौत की वजह को लेकर 'टू वर्ल्ड्स कोलाइड पॉडकास्ट' पर एक बड़ा दावा किया है.
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Shane Warne: 4 साल पहले दुनिया छोड़ चुके ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर रहे शेन वॉर्न एक बार फिर चर्चा में हैं. उनके निधन के 4 साल बाद बेटे जैक्सन वॉर्न ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. 2022 में थाईलैंड में 52 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से वॉर्न की अचानक मौत ने खेल जगत को स्तब्ध कर दिया था, अब जैक्सन वॉर्न ने दावा किया है कि उनके पिता की मौत में 'कोविड-19 वैक्सीन' की अहम भूमिका हो सकती है.
'टू वर्ल्ड्स कोलाइड पॉडकास्ट' पर बातचीत के दौरान जैक्सन ने न केवल सरकार पर सवाल खड़े किए, बल्कि ये दावा किया है कि उनके पिता वैक्सीन लगवाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन काम के दबाव के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा था. जैक्सन ने ये भी कहा कि डैड को पहले से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं थीं, लेकिन COVID-19 टीकों की वजह से उनकी हालत और बिगड़ गई.
पिता शेन वॉर्न की मौत की वजह को लेकर जैक्सन ने कहा 'मुझे निश्चित रूप से लगता है कि इसमें (कोविड वैक्सीन) शामिल थी. मुझे नहीं लगता कि अब यह कहना विवादास्पद रह गया है. भले ही पिताजी को स्वास्थ्य संबंधी कुछ पुरानी समस्याएं रही हों, लेकिन मुझे लगता है कि इस (वैक्सीन) ने उन समस्याओं को सतह पर ला दिया. यह एक ऐसी चीज है, जिससे मैं हमेशा संघर्ष करता रहा हूं.' जैक्सन की मानें तो शेन वॉर्न अपनी मौत से कुछ महीने पहले COVID-19 से संक्रमित हुए थे, लेकिन उस वक्त वह किसी गंभीर बीमारी से नहीं जूझ रहे थे.
जैक्सन ने उस पल को याद किया जब उन्हें पिता की मौत की खबर मिली थी. जैक्सन ने बताया, 'जैसे ही मैंने फोन रखा (वॉर्न की मौत की खबर मिलने के बाद), मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि मैंने तुरंत सरकार को दोषी ठहराया. मैंने तुरंत कोविड और वैक्सीन को इसका जिम्मेदार माना.'
(@SaiKate108) April 13, 2026
'पिताजी ठीक थे. मुझे लगता है कि उन्होंने तीन या चार खुराकें (वैक्सीन की) ली थीं. वे इसे लगवाना नहीं चाहते थे, लेकिन काम के सिलसिले में उन्हें इसके लिए मजबूर किया गया. उन्हें भी हर किसी की तरह ही मजबूर होना पड़ा था.' उस समय पिताजी स्वस्थ थे और खुश थे. वे काफी समय बाद अपने सबसे अच्छे रूप में दिख रहे थे. हां, वे धूम्रपान और शराब पीते थे, लेकिन 80 और 90 के दशक के बहुत से लोग पिताजी से कहीं ज्यादा धूम्रपान और शराब पीते हैं और फिर भी ठीक रहते हैं.
शेन वॉर्न एक महान लेग स्पिनर थे, जिन्होंने 1992-2007 के बीच 145 टेस्ट में 708 विकेट और 194 वनडे में 293 विकेट लिए. उन्होंने 2008 में आईपीएल के पहले सीजन में राजस्थान रॉयल्स को अपनी कप्तानी में खिताब जिताया था. उनकी बॉलिंग के सामने बल्लेबाज बेबस दिखते थे. 4 मार्च 2022 को उनकी मौत थाईलैंड के कोह समुई (Koh Samui) द्वीप पर एक विला में छुट्टी मनाने के दौरान हुई थी. उस समय की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु का कारण दिल का दौरा पड़ना बताया गया था.
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