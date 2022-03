नई दिल्ली: दुनिया के महान स्पिनर में शुमार ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न का निधन हो गया है. उनकी गेंदबाजी के सभी दीवाने थे. उनकी गेंदों को खेलना किसी के लिए भी आसान नहीं था. उनकी एक गेंद को बॉल ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है. आइए जानते हैं, उस गेंद के बारे में.

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर शेन वार्न ने 14 साल पहले अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था, लेकिन आज भी 'लेग-स्पिन के राजा' द्वारा फेंकी गई प्रतिष्ठित 'बॉल ऑफ द सेंचुरी', क्रिकेट प्रशंसकों के लिए उम्र भर याद रखने वाली है. 28 साल पहले आज ही के दिन मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के टेस्ट मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाज माइक गैटिंग को क्लीन बोल्ड कर वार्न ने दुनिया को चौंका दिया था. वार्न द्वारा फेंकी गई जादुई गेंद ने गैटिंग के ऑफ स्टंप पर हिट करने के लिए 90 डिग्री का मोड़ लिया.

It's 25 years today since THAT ball!

Mike Gatting recalls Shane Warne's "ball of the century"... pic.twitter.com/UqhRwyxraU

— England Cricket (@englandcricket) June 4, 2018