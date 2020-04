धोनी के शुक्रगुजार हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर, तारीफ में कही ये बात

सिडनी: आस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन (Shane Watson) ने कहा है कि खिलाड़ियों की क्षमता पर यकीन करना चेन्नई सुपर किंग्स टीम की सफलता का राज है वॉटसन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सबसे पहले खिताब जीतने वाली राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा थे. इसके बाद वह 2018 में खिताब जीतने वाली चेन्नई सुपर किंग्स का भी हिस्सा रह चुके हैं. वॉटसन ने चेन्नई सुपर किंग्स के इंस्टाग्राम लाइव पर बातचीत के दौरान कहा, "आप 10 मैचों में रन नहीं बनाते हैं और फिर भी आप टीम में बने रहते हैं. पिछले सीजन में मुझ पर विश्वास बनाए रखने के लिए शुक्रिया एमएस धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग."

"I have been fortunate enough to meet & play with @ChennaiIPL, to be able to get to know Dhoni & Fleming is certainly one of the highlights of my career across any team I have played yet. They are the best Captain Coach combination."

