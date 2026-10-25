रणजी ट्रॉफी 2026: चोट से जूझ रहे शार्दुल ठाकुर की मुंबई टीम में वापसी टली, कमेंट्री में आएंगे नजर

मुंबई की रणजी टीम को अपने अनुभवी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर की सेवाएं हरियाणा के खिलाफ होने वाले मैच में नहीं मिल पाएंगी. उंगली की चोट से उबर रहे ठाकुर सोमवार से बीकेसी कॉम्प्लेक्स में शुरू होने वाले एलीट राउंड 3 के मुकाबले में हरियाणा के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे. सीजन के पहले राउंड से ठीक पहले ट्रेनिंग सेशन के दौरान चोटिल होने के बाद से ही ठाकुर मैदान से बाहर हैं. मुंबई टीम के साथ ट्रेनिंग में लौटने के बावजूद शार्दुल अभी तक पूरी तरह से मैच खेलने के लिए फिट नहीं हो पाए हैं. शुरुआत में उम्मीद थी कि वह कम से कम पहले दो राउंड से बाहर रहेंगे और माना जा रहा था कि वह हरियाणा के खिलाफ होने वाले मैच के लिए उपलब्ध हो जाएंगे.