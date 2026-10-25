रणजी ट्रॉफी 2026: चोट से जूझ रहे शार्दुल ठाकुर की मुंबई टीम में वापसी टली, कमेंट्री में आएंगे नजर

मुंबई की रणजी टीम को अपने अनुभवी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर की सेवाएं हरियाणा के खिलाफ होने वाले मैच में नहीं मिल पाएंगी. उंगली की चोट से उबर रहे ठाकुर सोमवार से बीकेसी कॉम्प्लेक्स में शुरू होने वाले एलीट राउंड 3 के मुकाबले में हरियाणा के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे. सीजन के पहले राउंड से ठीक पहले ट्रेनिंग सेशन के दौरान चोटिल होने के बाद से ही ठाकुर मैदान से बाहर हैं. मुंबई टीम के साथ ट्रेनिंग में लौटने के बावजूद शार्दुल अभी तक पूरी तरह से मैच खेलने के लिए फिट नहीं हो पाए हैं. शुरुआत में उम्मीद थी कि वह कम से कम पहले दो राउंड से बाहर रहेंगे और माना जा रहा था कि वह हरियाणा के खिलाफ होने वाले मैच के लिए उपलब्ध हो जाएंगे.
'क्रिकइन्फो' के अनुसार, मुंबई ने उनकी वापसी में जल्दबाजी न करने का फैसला किया है. टीम उसी स्क्वॉड के साथ उतरेगी, जिसने अपने पिछले मैच में बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी. 34 वर्षीय ठाकुर आखिरी बार अगस्त के आखिर में वेस्ट जोन की ओर से नॉर्थ जोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में खेले थे. उस मैच में उन्होंने 14 ओवर में एक विकेट लिया था और अपनी इकलौती पारी में 10 रन बनाए थे, जिसमें वेस्ट जोन को 54 रनों से हार का सामना करना पड़ा था.
कमेंट्री करते नजर आएंगे शार्दुल
प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की कोशिशों के बीच शार्दुल ठाकुर न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की चल रही टी20 इंटरनेशनल सीरीज में कमेंट्री करते हुए भी नजर आएंगे. मुंबई ने अपने रणजी ट्रॉफी अभियान की शानदार शुरुआत की है. उन्होंने लगातार दो मैचों में पारी से जीत हासिल करके 14 अंक जुटाए हैं और एलीट ग्रुप डी में टॉप पर पहुंच गए हैं. उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में चंडीगढ़ के खिलाफ एक पारी और 155 रनों से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी और इसके बाद बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश को एक पारी और 97 रनों से हराया था.
उपकप्तान आयुष म्हात्रे चोटिल
कई खिलाड़ियों के उपलब्ध न होने के कारण मुंबई अपनी टीम के संसाधनों का बहुत सावधानी से इस्तेमाल कर रही है. उप-कप्तान आयुष म्हात्रे हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं, जबकि ओपनर यशस्वी जायसवाल भारत ए सीरीज में खेलने के बाद आगामी टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड में हैं. इस बीच हरियाणा भी अपने शुरुआती दो मैच जीतकर इस मुकाबले में उतर रहा है, जिससे ग्रुप की शीर्ष दो टीमों के बीच भिड़ंत तय हो गई है.