अय्यर का कटा पत्ता, गेंद और बल्ले से कहर बरपाने वाला ये खूंखार ऑलराउंडर बनेगा मुंबई का नया कप्तान!
टीम इंडिया से बाहर चल रहे अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने 21 अगस्त को अचानक मुंबई की रेड बॉल क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि अब वह बतौर बल्लेबाज मुंबई के लिए खेलना जारी रखेंगे. उनके कप्तानी छोड़ने के बाद एक स्टार भारतीय ऑलराउंडर को टीम की कमान सौंपी जा सकती है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 21, 2025, 11:29 PM IST
टीम इंडिया से बाहर चल रहे अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने 21 अगस्त को अचानक मुंबई की रेड बॉल क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि अब वह बतौर बल्लेबाज मुंबई के लिए खेलना जारी रखेंगे. उनके कप्तानी छोड़ने के बाद एक स्टार भारतीय ऑलराउंडर को टीम की कमान सौंपी जा सकती है. श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव जैसे क्रिकेटर्स कप्तानी की रेस में जरूर हैं, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने शार्दुल ठाकुर को कप्तानी सौंपने में दिलचस्पी दिखाई है.

रहाणे ने छोड़ी कप्तानी

अजिंक्य रहाणे ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, 'मुंबई टीम की कप्तानी करना और चैंपियनशिप जीतना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात रही है. नए घरेलू सीजन के साथ मेरा मानना ​​है कि नए कप्तान को तैयार करने का यह सही समय है. इसलिए मैंने कप्तानी की भूमिका जारी न रखने का फैसला किया है. मैं एक खिलाड़ी के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के साथ अपना सफर जारी रखूंगा ताकि हम और ज्यादा ट्रॉफियां जीत सकें. इस सीजन का बेसब्री से इंतजार है.'

मुंबई को दिलाया था 42वां रणजी खिताब

रहाणे ने अपनी कप्तानी में मुंबई को 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब (2023-24 सीजन में) दिलाया और 2024-25 सीजन में सेमीफाइनल तक पहुंचाया. इस अनुभवी बल्लेबाज ने 201 फर्स्ट क्लास मैचों में 14000 रन बनाए हैं. उन्होंने मुंबई के लिए 76 फर्स्ट क्लास मैच खेलते हुए 52 की औसत से 5932 रन बनाए हैं, जिसमें 19 शतक शामिल हैं. 37 साल के रहाणे ने सभी फॉर्मेट में 70 मैचों (25 फर्स्ट क्लास, 19 लिस्ट-ए और 26 टी20 मैच) में मुंबई की कप्तानी की है. कुल मिलाकर उन्होंने 18 साल के लंबे करियर में मुंबई के लिए 186 मैच खेले हैं. 2022-23 सीजन में रहाणे ने मुंबई को अपना पहला सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी खिताब दिलाया था.

ये खिलाड़ी बनेगा अगला कप्तान!

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार दलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन की कप्तानी के लिए चुने जाने के बाद भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर का मुंबई का कप्तान बनना लगभग तय है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मुंबई की सीनियर चयन समिति ने सीजन से पहले रहाणे से बात की थी और संभावित कप्तानी उम्मीदवारों पर उनकी राय ली थी. शार्दुल मुंबई की रेड बॉल टीम का अहम हिस्सा रहे हैं. पिछले सीजन में उन्होंने एक शतक सहित 505 रन बनाए और 9 मैचों में 35 विकेट लिए. अपने ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में वापसी का मौका मिला.

अय्यर का कटा पत्ता

माना जा रहा था कि मुंबई की मौजूदा व्हाइट बॉल टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर को ही रेड बॉल फॉर्मेट में भी कमान मिल सकती है, लेकिन MCA ने शार्दुल के नाम पर मुहर लगाने का मन बना लिया है. अय्यर ने पिछले सीजन में मुंबई को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब दिलाया था. इसके बाद 2025 में पंजाब किंग्स को उन्होंने IPL फाइनल तक पहुंचाया. 2024 में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को IPL खिताब दिलाया. भारत के अंडर-19 कप्तान आयुष म्हात्रे तमिलनाडु में चल रहे बुची बाबू टूर्नामेंट में मुंबई की कप्तानी कर रहे हैं.

