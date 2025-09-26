Advertisement
रहाणे-अय्यर ने बीच में छोड़ा साथ, शार्दुल ठाकुर होंगे मुंबई के नए कप्तान, सरफराज बरपाएंगे कहर!


अजिंक्य रहाणे के कप्तानी छोड़ने के बाद मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने नए कप्तान की घोषणा कर दी है. अब मुंबई के लिए शार्दुल ठाकुर कप्तानी करते हुए दिखेंगे. 

Sep 26, 2025
Shardul Thakur
अजिंक्य रहाणे के कप्तानी छोड़ने के बाद मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने नए कप्तान की घोषणा कर दी है. अब मुंबई के लिए शार्दुल ठाकुर कप्तानी करते हुए दिखेंगे. साथ ही मुंबई के मैनेजमेंट ने साल 2025-26 के लिए 24 संभावित खिलाड़ियों की घोषणा की है. टीम में श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है. क्योंकि, उन्होंने हाल ही में रेड बॉल क्रिकेट से अलग होने का फैसला लिया था. वहीं, यशस्वी जायसवाल को भी टीम में जगह नहीं मिल पाई है.

रहाणे और अय्यर 
कुछ दिनों पहले अजिंक्य रहाणे ने रणजी क्रिकेट में मुंबई की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था. फिर भारत के बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने रेड बॉल क्रिकेट से ब्रेक ले लिया. ऐसे में मुंबई की मैनेजमेंट के साने बड़ा सवाल था की कप्तानी किसे दी जाए. आज उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को टीम की कमान सौंपी. मुंबई की टीम की बल्लेबाजी को मजबूती देने के लिए मुशीर खान, सरफराज खान और आयुष म्हात्रे जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं. 

सरफराज पर होंगी नजरें
सरफराज खान ने जमकर वर्कआउट करते हुए अपना वजन काफी कम किया है. उनके आगामी टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज में शामिल होने की आशंका जताई जा रही थी. हालांकि, उन्हें टीम में जगह नहीं मिल पाई. ऐसे में रणजी ट्रॉफी में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए वह खुद को साबित कर सकते हैं. बता दें कि सरफराज खान ने तेजी से 17 किलो तक वजन घटाकर सबको हैरत में छोड़ दिया था.

ये भी पढ़ें:अभिषेक ने तोड़ दिया विराट कोहली का महारिकॉर्ड, टी20 एशिया कप में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज

मुंबई की संभावित टीम
शार्दुल ठाकुर (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, आयुष म्हात्रे, सिद्धेश लाड, सुवेद पारकर, मुशीर खान, अंगकृष रघुवंशी, अखिल हेरवाडकर, सरफराज खान, सूर्यांश शेडगे, आकाश पारकर, तुषार देशपांडे,आकाश आनंद (विकेटकीपर), हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), प्रसाद पवार (विकेटकीपर), सिल्वेस्टर डिसूजा, इरफान उमैर, रॉयस्टन डायस, प्रतीक मिश्रा,  शम्स मुलानी, तनुश कोटियन, हिमांशु सिंह, अथर्व अंकोलेकर, इशान मूलचंदानी.

 

 

 

;