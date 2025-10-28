Advertisement
trendingNow12979239
Hindi Newsक्रिकेट

वर्ल्ड कप 2023 के बाद बाहर... अब 2027 पर टारगेट बिठाए ये ऑलराउंडर, कहा- मुझे कल बुलाया जाए तो..

Team India: इन दिनों टीम इंडिया बदलाव से गुजर रही है. एक तरफ रोहित-कोहली को लेकर वर्ल्ड कप 2027 के चर्चे हैं तो दूसरी तरफ कई नए चेहरे भारतीय टीम में नजर आ रहे हैं. एक भारतीय ऑलराउंडर भी वर्ल्ड कप 2027 पर ताक लगाए बैठा है जिसे 2023 वर्ल्ड कप के बाद ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 28, 2025, 10:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shardul thakru
Shardul thakru

Team India: इन दिनों टीम इंडिया बदलाव से गुजर रही है. एक तरफ रोहित-कोहली को लेकर वर्ल्ड कप 2027 के चर्चे हैं तो दूसरी तरफ कई नए चेहरे भारतीय टीम में नजर आ रहे हैं. एक भारतीय ऑलराउंडर भी वर्ल्ड कप 2027 पर ताक लगाए बैठा है जिसे 2023 वर्ल्ड कप के बाद ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. हालांकि, टेस्ट फॉर्मेट में इस ऑलराउंडर को मौका दिया गया, लेकिन वनडे में वापसी नहीं हुई.

नंबर-8 पर बॉलिंग ऑलराउंडर

वनडे वर्ल्ड कप 2027 साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा. यहां टीम इंडिया में सीमर्स की डिमांड होगी, इसी मौके का फायदा उठाने के लिए शार्दुल ठाकुर तैयार हैं. वनडे वर्ल्ड कप 2023 में शार्दुल से कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था. अब मुंबई की रणजी ट्रॉफी मैच के बाद बात करते हुए ठाकुर ने कहा कि लगातार अच्छा प्रदर्शन ही चयन का रास्ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

नितीश रेड्डी से टक्कर

नितीश कुमार रेड्डी को टीम इंडिया में फिट किया जा रहा है. हाल ही में चयनकर्ताओं ने नितीश कुमार रेड्डी को तरजीह दी. ऐसे में शार्दुल की टक्कर रेड्डी से होगी. रणजी ट्रॉफी में मुंबई का छत्तीसगढ़ के खिलाफ मैच ड्रॉ रहा. ठाकुर ने टीम की कमजोरियों पर चर्चा की और ओपनिंग मजबूत करने के लिए यशस्वी जायसवाल के आने की उम्मीद जताई. जायसवाल 1 नवंबर से राजस्थान के खिलाफ जयपुर मैच में शामिल हो सकते हैं.

ये भी पढे़ं.. IND vs AUS के बीच कैनबरा का इकलौता रोमांचक T20I, टीम इंडिया के जिन 3 प्लेयर्स ने मचाई तबाही, इस बार हो गए बाहर

क्या बोले शार्दुल ठाकुर?

शार्दुल ने कहा, 'मेरा लगातार प्रदर्शन करना जरूरी है ताकि भारतीय टीम में वापसी हो सके. अच्छा प्रदर्शन चयन में मदद करेगा. ओडीआई विश्व कप भी दक्षिण अफ्रीका में है, जहां सीमरों की अहम भूमिका होगी. नंबर 8 पर बोलिंग ऑलराउंडर की जगह खाली हो सकती है. मैं उसी पर नजर टिकाए हूं. मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार हूं। मेरी तैयारी ऐसी है कि कल अगर मुझे बुलाया जाए, तो मैं खेलने को तैयार हूं.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Shardul Thakur

Trending news

'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
West Bengal
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
Eknath Shinde
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
Indian Air Force
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा
Jammu And Kashmir Land regularisation Bill
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा
नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
maharashtra news in hindi
नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
Ahemdabad News
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
coal scam
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
Mumbai ATS
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
Supreme Court News
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
Gujarat news
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना