वर्ल्ड कप 2023 के बाद बाहर... अब 2027 पर टारगेट बिठाए ये ऑलराउंडर, कहा- मुझे कल बुलाया जाए तो..

Team India: इन दिनों टीम इंडिया बदलाव से गुजर रही है. एक तरफ रोहित-कोहली को लेकर वर्ल्ड कप 2027 के चर्चे हैं तो दूसरी तरफ कई नए चेहरे भारतीय टीम में नजर आ रहे हैं. एक भारतीय ऑलराउंडर भी वर्ल्ड कप 2027 पर ताक लगाए बैठा है जिसे 2023 वर्ल्ड कप के बाद ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था.
नंबर-8 पर बॉलिंग ऑलराउंडर
वनडे वर्ल्ड कप 2027 साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा. यहां टीम इंडिया में सीमर्स की डिमांड होगी, इसी मौके का फायदा उठाने के लिए शार्दुल ठाकुर तैयार हैं. वनडे वर्ल्ड कप 2023 में शार्दुल से कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था. अब मुंबई की रणजी ट्रॉफी मैच के बाद बात करते हुए ठाकुर ने कहा कि लगातार अच्छा प्रदर्शन ही चयन का रास्ता है.
नितीश रेड्डी से टक्कर
नितीश कुमार रेड्डी को टीम इंडिया में फिट किया जा रहा है. हाल ही में चयनकर्ताओं ने नितीश कुमार रेड्डी को तरजीह दी. ऐसे में शार्दुल की टक्कर रेड्डी से होगी. रणजी ट्रॉफी में मुंबई का छत्तीसगढ़ के खिलाफ मैच ड्रॉ रहा. ठाकुर ने टीम की कमजोरियों पर चर्चा की और ओपनिंग मजबूत करने के लिए यशस्वी जायसवाल के आने की उम्मीद जताई. जायसवाल 1 नवंबर से राजस्थान के खिलाफ जयपुर मैच में शामिल हो सकते हैं.
क्या बोले शार्दुल ठाकुर?
शार्दुल ने कहा, 'मेरा लगातार प्रदर्शन करना जरूरी है ताकि भारतीय टीम में वापसी हो सके. अच्छा प्रदर्शन चयन में मदद करेगा. ओडीआई विश्व कप भी दक्षिण अफ्रीका में है, जहां सीमरों की अहम भूमिका होगी. नंबर 8 पर बोलिंग ऑलराउंडर की जगह खाली हो सकती है. मैं उसी पर नजर टिकाए हूं. मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार हूं। मेरी तैयारी ऐसी है कि कल अगर मुझे बुलाया जाए, तो मैं खेलने को तैयार हूं.'