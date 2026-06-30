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'बेडरूम के अंदर प्राइवेट वीडियो...' पंजाब किंग्स के क्रिकेटर शशांक सिंह ने तोड़ी चुप्पी, नौकर के आरोपों पर दी सफाई

क्रिकेटर शशांक सिंह पर उनके घर के नौकर ने मारपीट और मर्जी के बिना बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया है. इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए पंजाब किंग्स के बल्लेबाज ने कहा कि कर्मचारी ने परिवार के घर के निजी हिस्सों में घुसकर बिना इजाजत वीडियो बनाए थे और इसी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 30, 2026, 07:11 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:11 PM IST
'बेडरूम के अंदर प्राइवेट वीडियो...' पंजाब किंग्स के क्रिकेटर शशांक सिंह ने तोड़ी चुप्पी, नौकर के आरोपों पर दी सफाई
Image Credit: (PHOTO: @IPL/BCCI) शशांक सिंह ने तोड़ी चुप्पी, नौकर के आरोपों पर दी सफाईSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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