'बेडरूम के अंदर प्राइवेट वीडियो...' पंजाब किंग्स के क्रिकेटर शशांक सिंह ने तोड़ी चुप्पी, नौकर के आरोपों पर दी सफाई

पंजाब किंग्स के स्टार क्रिकेटर शशांक सिंह फिलहाल अपने खेल के कारण नहीं बल्कि निजी जिंदगी में मची उथल-पुथल के कारण चर्चा का विषय बने हुए हैं. उनके घर पर काम करने वाले कुक ने उनपर मारपीट करने का आरोप लगाया है. मामले को बढ़ते देख शशांक सिंह ने भी इसपर सफाई दी है. उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि कर्मचारी ने परिवार के घर के निजी हिस्सों में घुसकर बिना इजाजत वीडियो बनाए थे और इसी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था.
शशांक सिंह और उनके पिता शैलेश सिंह (जो एक पूर्व IPS अधिकारी हैं) के खिलाफ भोपाल के रतिबाद पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी. यह FIR उनके पुराने रसोइए विपेंद्र सिंह तोमर की शिकायत पर दर्ज हुई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की और उन्हें उनकी मर्जी के बिना बंधक बनाकर रखा.
आरोपों का जवाब देते हुए, शशांक ने दावों को खारिज कर दिया और शिकायत में बताई गई समय-सीमा पर सवाल उठाए. पंजाब किंग्स के खिलाड़ी ने PTI को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "ऐसा कुछ नहीं हुआ. जो व्यक्ति 25 तारीख की शाम को आता है और 28 तारीख की सुबह चला जाता है, उसे आप किसी को बंधक बनाकर रखना कैसे कह सकते हैं?''
क्रिकेटर ने यह भी आरोप लगाया कि रसोइए ने अपने अनुभव के बारे में गलत जानकारी दी थी और बाद में मान लिया कि वह उन सभी तरह के व्यंजन नहीं बना सकता, जिनका उसने शुरू में दावा किया था.
शशांक सिंह ने आगे कहा, "वह व्यक्ति हमारे पास यह कहकर आया था कि मुझे खाना बनाना आता है. मैं हर तरह का खाना बना सकता हूं. लेकिन बाद में उसने खुद ही मान लिया कि उसे असल में ठीक से खाना बनाना नहीं आता. तो ऐसे व्यक्ति पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं?"
शशांक सिंह ने शिकायतकर्ता पर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारी ने परिवार के घर के निजी हिस्सों में वीडियो रिकॉर्ड किए थे. उन्होंने कहा, ''वो घर के अंदर आया और बेडरूम के वीडियो बनाने लगा. वह उस बेडरूम में भी गया जहां महंगी और लग्जरी चीजें रखी थीं, वहां के वीडियो बनाए और उन्हें दूसरे लोगों को भेज दिया.
पंजाब किंग्स के बल्लेबाज ने कहा कि रसोइए के साथ उनकी बातचीत बहुत कम हुई और ज़्यादातर उनके खाना पकाने के अनुभव के बारे में ही रही. शशांक के मुताबिक, रसोइए को उनके पिता के एक परिचित ने सुझाया था और उसने आने के कुछ ही समय बाद एडवांस पेमेंट की मांग की थी.
शशांक का कहना है कि उनके परिवार ने रसोइए से कहा था कि वे मुआवज़े पर बात करने और यह तय करने से पहले कि काम जारी रखा जाए या नहीं, कुछ दिन काम कर ले. तोमर के इस आरोप के बाद कि नौकरी छोड़ने की इच्छा जाहिर करने पर उनके साथ मारपीट की गई, शशांक, उनके पिता और परिवार के ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज की गई. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच चल रही है.