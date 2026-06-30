'बेडरूम के अंदर प्राइवेट वीडियो...' पंजाब किंग्स के क्रिकेटर शशांक सिंह ने तोड़ी चुप्पी, नौकर के आरोपों पर दी सफाई

पंजाब किंग्स के स्टार क्रिकेटर शशांक सिंह फिलहाल अपने खेल के कारण नहीं बल्कि निजी जिंदगी में मची उथल-पुथल के कारण चर्चा का विषय बने हुए हैं. उनके घर पर काम करने वाले कुक ने उनपर मारपीट करने का आरोप लगाया है. मामले को बढ़ते देख शशांक सिंह ने भी इसपर सफाई दी है. उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि कर्मचारी ने परिवार के घर के निजी हिस्सों में घुसकर बिना इजाजत वीडियो बनाए थे और इसी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था.