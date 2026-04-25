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Hindi Newsक्रिकेटमैदान पर फिर शर्मसार हुए शशांक, विकेट का जश्न मना रहे थे अर्शदीप तभी हुआ कांड! कोच पोंटिंग का फूटा गुस्सा

मैदान पर फिर शर्मसार हुए शशांक, विकेट का जश्न मना रहे थे अर्शदीप तभी हुआ कांड! कोच पोंटिंग का फूटा गुस्सा

Shashank Singh: दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में भी शशांक सिंह मैदान पर शर्मसार हो गए. अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. जब केएल राहुल सिर्फ 12 रन पर थे, तब शशांक ने उनका आसान कैच छोड़ दिया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 25, 2026, 04:47 PM IST
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Shashank Singh Catch Drop KL Rahul (PHOTO- Screengrab/Cricbuzz)
Shashank Singh Catch Drop KL Rahul (PHOTO- Screengrab/Cricbuzz)

Shashank Singh: आईपीएल 2026 में भले ही पंजाब किंग्स जीत के रथ पर सवार है, लेकिन पिछले मुकाबले से ही श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम की खराब फील्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई है. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में शशांक सिंह ने दो आसान कैच टपकाए थे. हालांकि, पंजाब किंग्स ने वो मुकाबला आसानी से जीत लिया था और इसी वजह से उनकी गलती को कप्तान और कोच ने हंसी-मजाक में जाने दिया. अब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में भी शशांक सिंह मैदान पर शर्मसार हो गए. अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. जब केएल राहुल सिर्फ 12 रन पर थे, तब शशांक ने उनका आसान कैच छोड़ दिया.

दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग पारी के तीसरे ओवर में केएल राहुल को बड़ा जीवनदान मिला. अर्शदीप सिंह की गेंद पर उन्होंने लेग साइड की दिशा में हवाई शॉट खेली. वहां फील्डिंग कर रहे शशांक सिंह को हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि गेंद सीधे उनकी तरफ आ रही थी. पंजाब किंग्स के खिलाड़ी ने इस आसान से मौके को गंवा दिया और गेंद बाउंड्री के लिए चली गई.

मैदान पर फिर शर्मशार हुए शशांक सिंह

केएल राहुल का आसान कैच टपकाने के बाद कैमरे का फोकस शशांक सिंह पर ही था. वो काफी दबाव महसूस कर रहे थे क्योंकि पिछले मुकाबले में भी उन्होंने फील्डिंग के दौरान कई गलतियां की थी, लेकिन इस मैच में भी गेंद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था और कैच टपकाने के अलावा उन्होंने ग्राउंड फील्डिंग में भी मिसफील्ड की.

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पंजाब किंग्स ने भुगता खामियाजा

शशांक सिंह की इस गलती की सजा पंजाब किंग्स को भुगतनी पड़ी. जीवनदान मिलने के बाद केएल राहुल पंजाब के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे और 26 गेंदों पर अपने आईपीएल करियर का 43वां अर्धशतक ठोक दिया. पंजाब किंग्स के हेड कोच रिकी पोंटिंग काफी गुस्से में दिखे. पारी के दौरान उन्होंने कमेंटेटर से बातचीत के दौरान भी शशांक सिंह पर भड़ास निकाली और साफ-साफ कहा कि पिछले मुकाबले में भी उनसे कई गलतियां हुई थीं.

यह भी पढ़ें: मौत का रोज सामना करता था CSK का ये स्टार खिलाड़ी, बीच सड़क पर बंदूक तान किसने दी जान से मारने की धमकी?

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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