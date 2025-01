संजू सैमसन विवाद में कूदे शशि थरूर, चैंपियंस ट्रॉफी टीम सेलेक्शन पर दिया सनसनीखेज बयान

Champions Trophy Team Selection: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए संजू सैमसन को नहीं चुने जाने के लिए केरल क्रिकेट एसोसिएशन (KCA) को जिम्मेदार ठहराया है. सैमसन दुर्भाग्य से 15 सदस्यीय टीम में ऋषभ पंत और केएल राहुल को विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में पसंद करने के कारण टीम से बाहर हो गए. सैमसन का सेलेक्शन नहीं हुआ तो एक नया विवाद शुरू हो गया.

केसीए पर बरसे शशि थरूर

सैमसन के नहीं चुने जाने पर थरूर ने केसीए को विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के लिए उन्हें टीम से बाहर करने के लिए दोषी ठहराया. उन्होंने दावा किया कि इससे सैमसन को भारतीय टीम से बाहर होने का नुकसान उठाना पड़ा. थरूर ने बताया कि कैसे सैमसन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट के बीच एक ट्रेनिंग कैंप में भाग लेने में असमर्थता के बारे में पहले से केसीए को सूचित किया था.

शशि थरूर ने क्या लिखा?

हालांकि, थरूर ने दावा किया कि एसोसिएशन ने फिर भी उन्हें बाहर कर दिया और सैमसन के करियर को नष्ट करने के लिए प्रशासकों की आलोचना की. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, ''केरल क्रिकेट एसोसिएशन और संजू सैमसन की दुखद गाथा- खिलाड़ी ने एसएमए और विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट के बीच एक प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने में असमर्थता का अफसोस जताते हुए अग्रिम रूप से केसीए को लिखा और तुरंत टीम से बाहर कर दिया गया- जिसके परिणामस्वरूप संजू का भारतीय टीम से बाहर होना हुआ. एक बल्लेबाज जिसका हजारे में उच्चतम स्कोर 212* है, जिसका भारत में वनडे में औसत 56.66 है (दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने पिछले वनडे में एक शतक सहित) क्रिकेट प्रशासकों के अहंकार से उसका करियर नष्ट हो रहा है. क्या यह केसीए बॉस को परेशान नहीं करता है कि संजू को बाहर करके उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि केरल हजारे के क्वार्टर फाइनल में भी नहीं पहुंचा? इससे उन्हें क्या मिला?"

The sorry saga of the Kerala Cricket Association and Sanju Samson -- the player wrote to KCA, in advance, regretting his inability to attend a training camp between the SMA and the Vijay Hazare Trophy tournaments, and was promptly dropped from the squad -- has now resulted in…

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 18, 2025