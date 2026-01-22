'भारत में सबसे मुश्किल काम..', गौतम गंभीर को लेकर क्या बोले शशि थरूर? कोच का भी सामने आया रिएक्शन

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जमकर तारीफ की है. शशि थरूर ने गौतम गंभीर से मुलाकात की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक तस्वीर शेयर की. शशि थरूर ने गौतम गंभीर को देश की सबसे मुश्किल भूमिकाओं में से एक निभाने वाला व्यक्ति बताया. शशि थरूर ने गंभीर को अपना पुराना दोस्त बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व करने पर कितनी ज्यादा जांच-पड़ताल होती है.

गौतम गंभीर को लेकर क्या बोले शशि थरूर?

शशि थरूर ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'नागपुर में, मैंने अपने पुराने दोस्त गौतम गंभीर के साथ एक अच्छी और खुलकर बातचीत का आनंद लिया, जो प्रधानमंत्री के बाद भारत में सबसे मुश्किल काम करने वाले व्यक्ति हैं!' शशि थरूर ने पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज द्वारा सामना किए जाने वाले लगातार दबाव को स्वीकार किया और कहा कि गंभीर को रोजाना लगातार सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ता है. थरूर ने दबाव को संभालने में गंभीर के शांत रवैये की तारीफ करते हुए कहा, 'लाखों लोग रोजाना उनके बारे में अंदाजा लगाते हैं, लेकिन वह शांत रहते हैं और बिना डरे आगे बढ़ते हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

कोच का भी सामने आया रिएक्शन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शशि थरूर की पोस्ट का जवाब देते हुए गौतम गंभीर ने लिखा, 'बहुत-बहुत धन्यवाद, डॉ. शशि थरूर! जब सब कुछ शांत हो जाएगा, तो एक कोच की कथित 'असीमित ताकत' के बारे में सच्चाई और तर्क साफ हो जाएंगे. तब तक, मुझे यह देखकर मजा आ रहा है कि मुझे अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है जो सबसे अच्छे हैं!'

भारत ने जीत से किया T20I सीरीज का आगाज

बता दें कि भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज का आगाज जीत के साथ किया है. भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ नागपुर में खेले गए टी20 सीरीज के पहले मुकाबले को 48 रन से जीता. इसी के साथ टीम इंडिया ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह की तूफानी पारियों के दम पर 7 विकेट खोकर 238 रन बनाए. इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 190 रन ही बना सकी.