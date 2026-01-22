Advertisement
trendingNow13082445
Hindi Newsक्रिकेटभारत में सबसे मुश्किल काम.., गौतम गंभीर को लेकर क्या बोले शशि थरूर? कोच का भी सामने आया रिएक्शन

'भारत में सबसे मुश्किल काम..', गौतम गंभीर को लेकर क्या बोले शशि थरूर? कोच का भी सामने आया रिएक्शन

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जमकर तारीफ की है. शशि थरूर ने गौतम गंभीर से मुलाकात की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक तस्वीर शेयर की. शशि थरूर ने गौतम गंभीर को देश की सबसे मुश्किल भूमिकाओं में से एक निभाने वाला व्यक्ति बताया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 22, 2026, 09:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'भारत में सबसे मुश्किल काम..', गौतम गंभीर को लेकर क्या बोले शशि थरूर? कोच का भी सामने आया रिएक्शन

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जमकर तारीफ की है. शशि थरूर ने गौतम गंभीर से मुलाकात की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक तस्वीर शेयर की. शशि थरूर ने गौतम गंभीर को देश की सबसे मुश्किल भूमिकाओं में से एक निभाने वाला व्यक्ति बताया. शशि थरूर ने गंभीर को अपना पुराना दोस्त बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व करने पर कितनी ज्यादा जांच-पड़ताल होती है.

गौतम गंभीर को लेकर क्या बोले शशि थरूर?

शशि थरूर ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'नागपुर में, मैंने अपने पुराने दोस्त गौतम गंभीर के साथ एक अच्छी और खुलकर बातचीत का आनंद लिया, जो प्रधानमंत्री के बाद भारत में सबसे मुश्किल काम करने वाले व्यक्ति हैं!' शशि थरूर ने पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज द्वारा सामना किए जाने वाले लगातार दबाव को स्वीकार किया और कहा कि गंभीर को रोजाना लगातार सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ता है. थरूर ने दबाव को संभालने में गंभीर के शांत रवैये की तारीफ करते हुए कहा, 'लाखों लोग रोजाना उनके बारे में अंदाजा लगाते हैं, लेकिन वह शांत रहते हैं और बिना डरे आगे बढ़ते हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

कोच का भी सामने आया रिएक्शन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शशि थरूर की पोस्ट का जवाब देते हुए गौतम गंभीर ने लिखा, 'बहुत-बहुत धन्यवाद, डॉ. शशि थरूर! जब सब कुछ शांत हो जाएगा, तो एक कोच की कथित 'असीमित ताकत' के बारे में सच्चाई और तर्क साफ हो जाएंगे. तब तक, मुझे यह देखकर मजा आ रहा है कि मुझे अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है जो सबसे अच्छे हैं!'

भारत ने जीत से किया T20I सीरीज का आगाज

बता दें कि भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज का आगाज जीत के साथ किया है. भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ नागपुर में खेले गए टी20 सीरीज के पहले मुकाबले को 48 रन से जीता. इसी के साथ टीम इंडिया ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह की तूफानी पारियों के दम पर 7 विकेट खोकर 238 रन बनाए. इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 190 रन ही बना सकी.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

gautam gambhir

Trending news

'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
Devendra Fadnavis
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
weather news
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
IIT News
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
maharastra politics
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
DNA
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
DNA
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP
karnataka
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP
असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
Assam News in hindi
असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप