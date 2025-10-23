शशि थरूर ने गौतम गंभीर-हर्षित राणा पर साधा निशाना, लेकिन कर दी बड़ी गलती, कुलदीप यादव के नाम पर हो गए ट्रोल

India vs Australia Shashi Tharoor: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भी भारत के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव नहीं खेल पाए. पर्थ के बाद उन्हें एडिलेड में भी मौका नहीं मिला. इसके बाद सोशल मीडिया पर कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर की आलोचना शुरू हो गई. आलोचकों में कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल हैं. थरूर ने कुलदीप के चयन पर बड़ा सवाल उठाया. 'करो या मरो' वाले मुकाबले के लिए भी भारतीय टीम प्रबंधन ने वही प्लेइंग इलेवन बरकरार रखी जो पहले मैच में खेली थी.

तेज गेंदबाज को स्पिनर समझ बैठे थरूर

मेन इन ब्लू ने तीन तेज गेंदबाजों (मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह) और तीन ऑलराउंडरों (अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी) को शामिल किया. कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को एक बार फिर बेंच गर्म करनी पड़ी. वह इंग्लैंड दौरे पर भी एक भी टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे. पांचों मुकाबलों में उन्हें बाहर ही बैठना पड़ा था. शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए इसका भी जिक्र किया. ऐसा करते हुए उन्होंने एक गलती कर दी. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के युवा तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट को पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर जेवियर डोहर्टी समझने की गलती कर दी.

शशि थरूर ने क्या लिखा?

कुलदीप को बाहर रखने की आलोचना करते हुए थरूर ने बार्टलेट का उदाहरण दिया, जिन्होंने एक ही ओवर में शुभमन गिल और विराट कोहली के विकेट चटकाए. 'एक्स' पर थरूर ने लिखा, ''तो जवियर बार्टलेट ने भारतीय चयनकर्ताओं को केवल चार गेंदों में यह दिखा दिया कि उनकी टीम में सबसे शक्तिशाली मैच विजेता कुलदीप यादव को हर्षित राणा जैसे साधारण तेज गेंदबाज के पक्ष में बाहर करने का उनका निर्णय कितना मूर्खतापूर्ण था. इंग्लैंड में कुलदीप को बाहर करना गलत था और एडिलेड में उन्हें नहीं चुनना हास्यास्पद है. भयानक.''

So Xavier Bartlett took just four balls to show the Indian selectors the idiocy of their decision to leave out the most potent match-winner in their squad, @imkuldeep18, in favour of a journeyman pacer like Rana. It was wrong to omit Kuldeep in England & it is absurd not to pick… — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 23, 2025

क्यों जरूरी हैं कुलदीप?

भले ही शशि थरूर ने बार्टलेट को डोहर्टी समझा हो, लेकिन उनकी बात में दम है. हाल ही में कुलदीप यादव की शानदार फॉर्म को देखते हुए उनका सवाल जायज है. कुलदीप ने पिछले महीने भारत की एशिया कप जीत के दौरान बल्लेबाजों को अपने इशारों पर नचाया था. उन्होंन 9.29 के औसत से 17 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे. इसके बाद उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट मैचों में भी 12 विकेट लिए, जिसमें दिल्ली में मैच जीतने वाला पांच विकेट हॉल भी शामिल था.