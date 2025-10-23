Advertisement
शशि थरूर ने गौतम गंभीर-हर्षित राणा पर साधा निशाना, लेकिन कर दी बड़ी गलती, कुलदीप यादव के नाम पर हो गए ट्रोल

India vs Australia Shashi Tharoor: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भी भारत के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव नहीं खेल पाए. पर्थ के बाद उन्हें एडिलेड में भी मौका नहीं मिला. इसके बाद सोशल मीडिया पर कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर की आलोचना शुरू हो गई. आलोचकों में कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 23, 2025, 01:42 PM IST
India vs Australia Shashi Tharoor: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भी भारत के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव नहीं खेल पाए. पर्थ के बाद उन्हें एडिलेड में भी मौका नहीं मिला. इसके बाद सोशल मीडिया पर कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर की आलोचना शुरू हो गई. आलोचकों में कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल हैं. थरूर ने कुलदीप के चयन पर बड़ा सवाल उठाया. 'करो या मरो' वाले मुकाबले के लिए भी भारतीय टीम प्रबंधन ने वही प्लेइंग इलेवन बरकरार रखी जो पहले मैच में खेली थी.

तेज गेंदबाज को स्पिनर समझ बैठे थरूर

मेन इन ब्लू ने तीन तेज गेंदबाजों (मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह) और तीन ऑलराउंडरों (अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी) को शामिल किया. कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को एक बार फिर बेंच गर्म करनी पड़ी. वह इंग्लैंड दौरे पर भी एक भी टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे. पांचों मुकाबलों में उन्हें बाहर ही बैठना पड़ा था. शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए इसका भी जिक्र किया. ऐसा करते हुए उन्होंने एक गलती कर दी. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के युवा तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट को पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर जेवियर डोहर्टी समझने की गलती कर दी.

ये भी पढ़ें: 17 साल और 304 मैच... पहली बार विराट कोहली से हो गया 'ब्लंडर', ODI क्रिकेट में बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

शशि थरूर ने क्या लिखा?

कुलदीप को बाहर रखने की आलोचना करते हुए थरूर ने बार्टलेट का उदाहरण दिया, जिन्होंने एक ही ओवर में शुभमन गिल और विराट कोहली के विकेट चटकाए. 'एक्स' पर थरूर ने लिखा, ''तो जवियर बार्टलेट ने भारतीय चयनकर्ताओं को केवल चार गेंदों में यह दिखा दिया कि उनकी टीम में सबसे शक्तिशाली मैच विजेता कुलदीप यादव को हर्षित राणा जैसे साधारण तेज गेंदबाज के पक्ष में बाहर करने का उनका निर्णय कितना मूर्खतापूर्ण था. इंग्लैंड में कुलदीप को बाहर करना गलत था और एडिलेड में उन्हें नहीं चुनना हास्यास्पद है. भयानक.''

 

 

ये भी पढ़ें: टेस्ट में अर्धशतक और T20I में बुलावा... पाकिस्तान क्रिकेट में गजब ड्रामा, सलमान की टीम में बाबर आजम की एंट्री

क्यों जरूरी हैं कुलदीप?

भले ही शशि थरूर ने बार्टलेट को डोहर्टी समझा हो, लेकिन उनकी बात में दम है. हाल ही में कुलदीप यादव की शानदार फॉर्म को देखते हुए उनका सवाल जायज है. कुलदीप ने पिछले महीने भारत की एशिया कप जीत के दौरान बल्लेबाजों को अपने इशारों पर नचाया था. उन्होंन 9.29 के औसत से 17 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे. इसके बाद उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट मैचों में भी 12 विकेट लिए, जिसमें दिल्ली में मैच जीतने वाला पांच विकेट हॉल भी शामिल था.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

India vs Australia

