17 साल की Shefali Verma ने दिलाई MS Dhoni की याद, विकेट बचाने के लिए लगा दी जान

नई दिल्ली: भारतीय महिला टीम इस वक्त इंग्लैंड के दौरे पर है. इस दौरे पर टीम ने सबसे पहले 7 साल के लंबे इंतजार के बाद एक टेस्ट मैच खेला जोकि ड्ऱॉ रहा. लेकिन कुछ ही दिनों पहले शुरू हुई वनडे सीरीज में महिला टीम के साथ अबतक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है. भारतीय टीम दोनों वनडे मैच गंवा कर 2-0 से पीछे चल रही है. लेकिन इस मैच में एक पल ऐसा आया जब फैंस को महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की याद आ गई.

दूसरे मैच में 5 विकेट से हार का सामना करने वाली भारतीय टीम की ओपनिंग बल्लेबाज शेफाली वर्मा (Shefali Verma) ने फैंस को टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की याद दिला दी. दरअसल 17वें ओवर की एक गेंद पर शेफाली ने आगे निकलकर एक शॉट खेलने की कोशिश की. वो अपने शॉट को खेलने से चूक गईं और इंग्लैंड की विकेटकीपर ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया.

लेकिन शेफाली (Shefali Verma) ने आउट होने से पहले अपना विकेट बचाने से पहले भरपूर कोशिश की. शेफाली ने एकदम धोनी (MS Dhoni) की ही तरह फुल स्ट्रेच कर क्रीज के अंदर पहुंचने की कोशिश की. बता दें कि भारत के लिए खेलते हुए धोनी ने इसी तरह अपना विकेट बचा लिया था. हालांकि शेफाली खुद को आउट होने से नहीं बचा पाईं.

This is the second time in 2 ODI’s that we are making harder than it needs to be for the third umpire. Be great to get bright coloured bails pic.twitter.com/0bXAdO1jMw

— Lisa Sthalekar (@sthalekar93) June 30, 2021