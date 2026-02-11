Advertisement
ENG vs WI: 180+ स्ट्राइक रेट और 7 छक्के.. रदरफोर्ड के तूफान में उड़े फिरंगी, नेपाल से बचे तो विंडीज ने किया बंटाधार

ENG vs WI T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 2 बार की चैंपियन इंग्लैंड के लिए अच्छी नहीं रही है. नेपाल से बड़े उलटफेर से इंग्लैंड की टीम जैसे-तैसे बची तो दूसरे मैच में विंडीज से हार का सामना करना पड़ा है. विंडीज के एक तूफानी बल्लेबाज ने ही इंग्लैंड का बंटाधार कर दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 11, 2026, 11:18 PM IST
ENG vs WI T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 2 बार की चैंपियन इंग्लैंड के लिए अच्छी नहीं रही है. नेपाल से बड़े उलटफेर से इंग्लैंड की टीम जैसे-तैसे बची तो दूसरे मैच में विंडीज से हार का सामना करना पड़ा है. विंडीज के एक तूफानी बल्लेबाज ने ही इंग्लैंड का बंटाधार कर दिया है. इस बल्लेबाज के सामने इंग्लैंड के धुरंधर गेंदबाज घुटने टेकते नजर आए. इसके बाद बॉलिंग में भी विंडीज हावी रही और मुकाबले को 31 रन से अपने नाम कर लिया है. 

इंग्लैंड ने जीता था टॉस

इंग्लैंड की टीम ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. इंग्लैंड की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक हुई क्योंकि विंडीज ने 8 के स्कोर पर ही अपने ओपनर्स को खो दिया था. इसके बाद तीसरा झटका टीम को 55 के स्कोर पर लगा. हेटमायर ने 2 छक्कों और इतने ही चौकों की मदद से 23 जबकि रोस्टन चेज ने 32 रन की पारी खेली जिसमें 6 चौके जमाए. लेकिन विंडीज की टीम का असली सिनेमा इसके बाद स्टार्ट हुआ.

रदरफोर्ड ने मचाई तबाही

वेस्टइंडीज की तरफ से रदरफोर्ड ने बल्ले से हाहाकार मचा डाला. उन्होंने महज 42 गेंद में 7 छक्कों और 2 चौकों के दम पर धुआंधार पारी को अंजाम दिया. उनकी इस पारी की बदौलत विंडीज ने बोर्ड पर 196 रन टांग दिए. इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर होती नजर आई. इंग्लैंड की तरफ से जिमी ओवरटन और आदिल रशीद ने 2-2 विकेट अपने नाम किए जबकि 1-1 विकेट आर्चर और करन को मिला.

नहीं चला बटलर ब्रूक का जादू

इंग्लैंड की बैटिंग की बात करें तो बटलर और ब्रूक का जादू इस मुकाबले में नहीं चला. बटलर ने 21 जबकि साल्ट ने 30 रन बनाकर टीम को अच्छी शुरुआत दी थी. तीसरे नंबर पर बेथेल ने भी 33 रन बनाए. लेकिन इसके बाद इंग्लैंड की टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई. विंडीज की तरफ से गुडाकेश मोटी ने 3 विकेट अपने नाम किया. पूरी इंग्लैंड की टी 196 के स्कोर पर ही आलआउट हो गई. 

