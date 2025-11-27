WPL Auction 2026: 3 साल से गुमनाम.. ऑक्शन में कीमत ने छू लिया आसमान, सैलेरी में 6 गुना का फायदा

WPL 2026 mega Auction: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) के लिए मेगा ऑक्शन में खिलाड़ियों की किस्मत चमकती नजर आ रही है. किसी का इंतजार लंबा है तो किसी की लॉटरी खुल गई. इनमें से एक नाम ऐसी भी खिलाड़ी का है जो पिछले 3 साल से टीम इंडिया से बाहर चल रही है. टी20 टीम में इस ऑलराउंडर की 3 साल से वापसी नहीं हुई है जबकि टेस्ट और वनडे में 4 साल हो चुके हैं. मेगा ऑक्शन में इस ऑलराउंडर पर पैसों की बारिश हो गई जिसके बाद इस ऑलराउंडर का नाम चर्चा में आ चुका है.

पैसों की हो गई बारिश

हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि इंडिया की अनुभवी खिलाड़ी शिखा पांडे हैं. उन्हें UP वॉरियर्स ने बड़ी बोली के साथ अपने खेमें में शामिल किया है. शिखा पांडे को खरीदने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पूरा जोर लगा दिया. लेकिन अंत में यूपी वॉरियर्स की टीम ने उन्हें एक कड़ी टक्कर के बाद 2.40 करोड़ रुपये में खरीदा.

3 साल से भारतीय टीम में नहीं मिला मौका

पिछले तीन सालों से शिखा पांडे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेली हैं. लेकिन घरेलू क्रिकेट में उन्होंने दमदार प्रदर्शन किया जिसका रिजल्ट ऑक्शन में देखने को मिला है. उन्हें बेस प्राइज से 6 गुना ज्यादा रकम में खरीदा गया. RCB ने बोली को 2 करोड़ रुपये तक बढ़ाया, लेकिन मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ था. 2.2 करोड़ पर सौदा पक्का होने से पहले वॉरियर्स ने रुककर, फिर से कीमत तय की और 2.4 करोड़ रुपये पर वापस आ गया.

3 सालों से दिल्ली के लिए खेलीं शिखा

शिखा पांडे पिछले तीन सालों से दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहीं थीं. उन्होंने दिल्ली की तरफ से खेलते हुए कई बार शानदार प्रदर्शन किया. शिखा पांडे ने एक बड़ी बोली के बाद स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए कहा कि वह यूपी वॉरियर्स के साथ शामिल होकर खुश हैं. साथ ही उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के सपोर्ट स्टाफ का भी शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा 3 साल से भारतीय टीम में हिस्सा न होने पर भी उन्हें दिल्ली की तरफ से खेलने का मौका मिला.