'फिर दूल्हा बनने का मन..' युजवेंद्र चहल की तलाक के बाद वीडियो वायरल, धवन ने खिला दी मिठाई

Yuzvendra Chahal: टीम इंडिया के स्टार युजवेंद्र चहल पिछले कई महीनों से खेल से नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहे हैं. उनका कुछ महीनों पहले तलाक हुआ और महीनों तक इसकी चर्चा रही. अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें चहल के दोबारा दूल्हा बनने की बात देखने को मिली. ये बात भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम रहे पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने की है. धवन और चहल अक्सर साथ में मस्ती करते दिखते हैं, इस बार ऐसी मस्ती कर दी जो दोनों की ही रियल लाइफ से कनेक्ट है.

दोनों का हो चुका तलाक

दोनों ही प्लेयर्स का तलाक हो चुका है. शिखर धवन अपनी नई गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ मस्त रहते हैं जबकि चहल का नाम आरजे महवश से जोड़ा जाता है. धवन और चहल की नई रील पर जमकर रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. इस रील में क्लासिक बॉलीवुड हास्य का तड़का लगा है जिसे देख फैंस हंसने को मजबूर हैं. वायरल वीडियो में, धवन चहल को उनकी 'तीसरी मां' से मिलवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका किरदार सोफी शाइन ने निभाया है.

अमरीश पुरी का डायलॉग

अपने चंचल व्यक्तित्व के अनुरूप धवन ने अमरीश पुरी का मशहूर डायलॉग 'तेरी भी शादी करा देंगे.' मजाकिया अंदाज में बोला. इस डायलॉग के बाद चहल का रिएक्शन अजीब है. चहल ने बेहद शर्मीली और मासूम प्रतिक्रिया दी है.

पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, 'एक बार फिर दूल्हा बनने का मन है बेटा...तू रुक जा थोड़ा.' रील में धवन की शरारत और चहल की मासूमियत को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

रील से मची धूम

रील शेयर किए जाने के कुछ घंटों के भीतर ही सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है. फैंस रील को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं. प्रशंसकों ने दोनों की स्वाभाविक कॉमिक टाइमिंग की तारीफ की है. फैंस का कहना है कि धवन और चहल अपना कॉमेडी शो भी कर सकते हैं. शिखर धवन सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं.