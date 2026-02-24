शादी के 2 दिन बाद किसपर भड़के शिखर धवन... सोशल मीडिया पर निकाला गुस्सा, कहा- मुझे कुछ पोस्ट मिली..

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटशादी के 2 दिन बाद किसपर भड़के शिखर धवन... सोशल मीडिया पर निकाला गुस्सा, कहा- मुझे कुछ पोस्ट मिली..

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. उन्होंने 2 दिन पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ सात फेरे लिए. लेकिन शादी के कुछ घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर शिखर धवन नाराज नजर आए. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 24, 2026, 03:08 PM IST
PIC- Shikhar Dhawan Instagram
PIC- Shikhar Dhawan Instagram

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने 2 दिन पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ शादी रचाई. उनकी शादी में कई बड़ी हस्तियां देखने को मिलीं. रोहित शर्मा, युजवेंद्र चहल जैसे दिग्गज भी शामिल हुए. धवन भी अच्छे मूड में थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिससे वह परेशान हो गए. कुछ घंटे बाद ही धवन का माथा ठनका और उन्होंने सोशळ मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया.

क्या बोले शिखर धवन?

शिखर धवन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'सोशल मुझे सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट मिले हैं जिनमें मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में एक निराशाजनक स्टेटमेंट दिया गया है. मैंने कभी भी अतीत का बोझ नहीं उठाया, चाहे वह पिच पर हो या बाहर. मैं अपने अतीत का सम्मान करते हुए पॉजिटिविटी की ताकत में पक्का विश्वास करता हूं. यह मेरी जिंदगी का एक नया चैप्टर है.'

फैंस को दिया धन्यवाद

उन्होंने आगे कहा, 'मैं अपने फैंस, दोस्तों, परिवार, शुभचिंतकों और मीडिया से मिले प्यार और आशीर्वाद के लिए सच में आभारी हूं. मैं लोगों से ज़ोर देकर कहता हूं कि वे सोशल मीडिया पर क्लिक बेट, असंवेदनशील और झूठे स्टेटमेंट से मेरे नाम का फायदा न उठाएं. आइए प्यार और पॉजिटिविटी फैलाएं. धन्यवाद.' धवन का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है.

BCL में नजर आएंगे धवन

धवन जल्द ही एक्शन में नजर आएंगे. उन्हें बिग क्रिकेट लीग (BCL) सीजन 2 के लिए ऑफिशियली एक मार्की साइनिंग के तौर पर चुना गया है. सीजन 1 में खास रहने के बाद धवन एक बार फिर टूर्नामेंट में धूम मचाएंगे. इस बार UP ब्रिज स्टार्स के लिए वह खेलते हुए नजर आने वाले हैं. धवन प्लेयर्स के लिए बड़ा मोटीवेशन रहेंगे. इसका ऐलान धवन की शादी के बाद हुआ है.

