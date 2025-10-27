Advertisement
'तुमने उस कैच के लिए..' ICU में श्रेयस अय्यर, शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, हो गए इमोशनल

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर आईसीयू में एडमिट हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे मैच में फील्डिंग के दौरान अय्यर गंभीर चोट का शिकार हो गए. आईसीयू में भर्ती श्रेयस अय्यर के लिए धवन क इमोशनल मैसेज देखने को मिला है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 27, 2025, 06:38 PM IST
Shreyas Iyer
टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर आईसीयू में एडमिट हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे मैच में फील्डिंग के दौरान अय्यर गंभीर चोट का शिकार हो गए. आईसीयू में भर्ती श्रेयस अय्यर के लिए धवन क इमोशनल मैसेज देखने को मिला है. उन्होंने अय्यर की बहादुरी के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उनके जल्दी फिट होने की कामना की है. 

अय्यर कहां लगी चोट?

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे में एलेक्स कैरी का कैच अय्यर ने शानदार अंदाज में कंपलीट कर लिया था. वह पीछे की ओर दौड़ते हुए कैच लपक रहे थे, जिसके चलते उनकी पसली में चोट लगी. ड्रेसिंग रूम में लौटते ही अय्यर को अस्पताल ले जाया गया, जहां वह आईसीयू में भर्ती हुए. इंटर्नल ब्लीडिंग के चलते अय्यर के चलते अय्यर की चोट और भी गंभीर हो चुकी है. 

BCCI ने दिया था अपडेट

अय्यर की इंजरी पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का भी अपडेट देखने को मिला था. बीसीसीआई ने बताया कि स्कैन में पता चला है कि अय्यर की बाई पसली के नीचे हिस्से में इंजरी हुई है. आगे की जांच के लिए उन्हें भर्ती किया गया है. बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा, 'स्कैन में पता चला कि उनकी तिल्ली में चोट लगी है. उनका इलाज चल रहा है. वह स्वस्थ हो रहे हैं.'

ये भी पढ़ें.. W, W, W, W, W, W, W.. 24 गेंद में 7 विकेट, T20I के प्रचंड रिकॉर्ड से थर्रा गए थे बल्लेबाज, बिन हैट्रिक के तूफान से हिला मैदान

धवन ने किया पोस्ट

शिखर धवन ने भी अय्यर के जल्दी फिट होने की कामना में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. साथ ही उन्होंने अय्यर की बहादुरी के लिए भी तारीफ की. धवन ने लिखा, 'उस कैच के लिए तुमने अपना सब कुछ लगा दिया श्रेयस. तुम्हें चोट लगते देखकर दुख हुआ. तुम्हारे जल्दी ठीक होने की कामना करता हूँ, भाई. '

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस

Sheryes Iyer

