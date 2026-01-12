शिखर धवन की विदेशी गर्लफ्रेंड के साथ आंखें हुईं चार, दुबई में परवान चढ़ा था प्यार, एक पोस्ट से मंगेतर पर लुटाया प्यार

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटशिखर धवन की विदेशी गर्लफ्रेंड के साथ आंखें हुईं चार, दुबई में परवान चढ़ा था प्यार, एक पोस्ट से मंगेतर पर लुटाया प्यार

Shikhar Dhawan Engagement: टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन की विदेशी गर्लफ्रेंड के साथ आंखें चार हो चुकी हैं. उन्होंने सोफी शाइन के साथ सगाई की पुष्टि कर दी है और इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपनी मंगेतर पर प्यार लुटाया है. दुबई में शाइन और धवन की पहली मुलाकात की खबर आई थी. 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 12, 2026, 06:11 PM IST
Shikhar Dhawan
Shikhar Dhawan Engagement: टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन की विदेशी गर्लफ्रेंड के साथ आंखें चार हो चुकी हैं. उन्होंने सोफी शाइन के साथ सगाई की पुष्टि कर दी है और इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपनी मंगेतर पर प्यार लुटाया है. दुबई में शाइन और धवन की पहली मुलाकात की खबर आई थी. इसके बाद दोनों चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी साथ नजर आए. अफवाहों के कुछ दिन बाद ही धवन ने सोफी शाइन के साथ सोशल मीडिया पर प्यार लुटाकर अपने रिश्ते को साफ कर दिया था. 

शिखर धवन ने किया पोस्ट

शिखर धवन ने इंस्टाग्राम पर सोफी शाइन और अपने हाथ की फोटो शेयर की जिसमें दोनों ने अंगूठी पहन रखी है. उन्होंने लिखा, 'साथ में मुस्कुराने से लेकर साथ में देखे गए सपनों तक, हमारी सगाई के लिए मिले प्यार आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए आभारी हैं, क्योंकि हमने हमेशा साथ रहने का फैसला किया है.'शिखर और सोफी द्वारा साइन किया गया यह मैसेज इस कपल के लिए एक खास पल था, जो पिछले कुछ सालों से लाइमलाइट से दूर रहकर चुपचाप अपना रिश्ता बना रहे थे.

दुबई में हुई थी पहली मुलाकात

शिखर धवन सोफी शाइन से कैसे मिले रिपोर्ट्स के अनुसार, शिखर धवन सोफी शाइन से कुछ साल पहले दुबई में मिले थे. धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई. अक्सर क्रिकेट मैचों, सोशल इवेंट्स और यात्रा के दौरान एक साथ देखा जाता था, जिससे डेटिंग की अफवाहें उड़ीं. फैंस और मीडिया दोनों ने कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया. बाद में, शिखर ने टाइम्स समिट 2025 में एक इंटरव्यू के दौरान जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में खुलकर बात की.

क्या बोले थे धवन?

धवन की पहली शादी साल 2012 में आईशा मुखर्जी से हुई थी. उनका एक बेटा जोरावर भी है. लेकिन साल 2023 में दोनों का ये सालों पुराना रिश्ता खत्म हुआ. धवन ने अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था, 'मैं आगे बढ़ गया हूँ. मेरे पहले के फैसले अनुभव की कमी के कारण थे, लेकिन अब मेरे पास अनुभव है.' जब शिखर से पूछा गया कि क्या वह फिर से प्यार करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने एक प्यारा सा जवाब दिया. उन्होंने कहा था, 'मैं हमेशा प्यार में रहता हूं.'

