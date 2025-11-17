'जिंदगी कितनी नाजुक है...' शिखर धवन ने क्यों किया ये इमोशनल पोस्ट? इस खबर से दहल गया दिल

दिल्ली के धमाके का दुख खत्म नहीं हुआ था, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई. इसके बाद एक और एक्सीडेंट ने भारत को सदमें में डाल दिया है. 17 नवंबर 2025 को मक्का से मदीना की ओर जा रही एक यात्री बस डीजल टैंकर से टकरा गई. जोरदार धमाके के साथ लगी आग ने सब खत्म कर दिया. बस में सवार 45 उमराह यात्रियों में से 42 भारतीय थे. इस हादसे पर क्रिकेटर शिखर धवन का भी भावुक पोस्ट देखने को मिला है. इन भारतीयों में ज्यादातर लोग भक्त थे जो अल्लाह के दर पर सज्दे में सर झुकाने के बाद घर लौट रहे थे.

मदीना से 25 KM दूर हुआ हादसा

मुफ्रिहात इलाके में, मदीना से महज 25 किलोमीटर दूर ये दुर्घटना हुई. एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति, एक बच्चा, अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है. हादसे की खबर जैसे जंगल की आग की तरह फैल गई. हैदराबाद के बाजरघाट इलाके में सन्नाटा छा गया. अल मीना ट्रैवल एजेंसी के प्रतिनिधि ने बताया कि 9 नवंबर को 20 यात्री रवाना हुए थे 20 महिलाएं और 11 बच्चे. वे उमराह पूरा कर मदीना जा रहे थे. तेलंगाना सरकार ने कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया, जबकि भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया.

Add Zee News as a Preferred Source

PM मोदी ने भी व्यक्त किया शोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया, 'ये दुखद हादसा है, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना.' तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सदमे में कंट्रोल रूम सेटअप किया, जबकि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी संवेदना जताई. हैदराबाद के परिवारों में चीख-पुकार मच गई जो अपनों के इंतजार में थे. एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, 'बस जल रही थी, चीखें गूंज रही थीं.'

ये भी पढे़ं.. गजब रिकॉर्ड: 10 विकेट और 100+ रन.. जडेजा-अश्विन के लिए सपना रह गया ये रिकॉर्ड, दुनिया में 4 ऑलराउंडर ही कर पाए ये अजूबा

शिखर धवन ने किया पोस्ट

इसी दर्द भरी खबर ने क्रिकेट जगत के 'गब्बर' शिखर धवन को भी झकझोर दिया. सोशल मीडिया पर उन्होंने इमोशनल पोस्ट शेयर किया. धवन ने लिखा, 'ऐसी हादसे हमें याद दिलाती हैं कि ज़िंदगी वाकई कितनी नाज़ुक है. मदीना बस दुर्घटना के सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं. ईश्वर उन सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोक मना रहे लोगों को साहस प्रदान करें.'