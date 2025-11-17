Advertisement
trendingNow13007701
Hindi Newsक्रिकेट

'जिंदगी कितनी नाजुक है...' शिखर धवन ने क्यों किया ये इमोशनल पोस्ट? इस खबर से दहल गया दिल

दिल्ली के धमाके का दुख खत्म नहीं हुआ था, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई. इसके बाद एक और एक्सीडेंट ने भारत को सदमें में डाल दिया है. 17 नवंबर 2025 को मक्का से मदीना की ओर जा रही एक यात्री बस डीजल टैंकर से टकरा गई. जोरदार धमाके के साथ लगी आग ने सब खत्म कर दिया. बस में सवार 45 उमराह यात्रियों में से 42 भारतीय थे. इस हादसे पर क्रिकेटर शिखर धवन का भी पोस्ट देखने को मिला है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 17, 2025, 06:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shikhar Dhawan
Shikhar Dhawan

दिल्ली के धमाके का दुख खत्म नहीं हुआ था, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई. इसके बाद एक और एक्सीडेंट ने भारत को सदमें में डाल दिया है. 17 नवंबर 2025 को मक्का से मदीना की ओर जा रही एक यात्री बस डीजल टैंकर से टकरा गई. जोरदार धमाके के साथ लगी आग ने सब खत्म कर दिया. बस में सवार 45 उमराह यात्रियों में से 42 भारतीय थे. इस हादसे पर क्रिकेटर शिखर धवन का भी भावुक पोस्ट देखने को मिला है. इन भारतीयों में ज्यादातर लोग भक्त थे जो अल्लाह के दर पर सज्दे में सर झुकाने के बाद घर लौट रहे थे.

मदीना से 25 KM दूर हुआ हादसा

मुफ्रिहात इलाके में, मदीना से महज 25 किलोमीटर दूर ये दुर्घटना हुई. एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति, एक बच्चा, अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है. हादसे की खबर जैसे जंगल की आग की तरह फैल गई. हैदराबाद के बाजरघाट इलाके में सन्नाटा छा गया. अल मीना ट्रैवल एजेंसी के प्रतिनिधि ने बताया कि 9 नवंबर को 20 यात्री रवाना हुए थे 20 महिलाएं और 11 बच्चे. वे उमराह पूरा कर मदीना जा रहे थे. तेलंगाना सरकार ने कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया, जबकि भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया.

Add Zee News as a Preferred Source

PM मोदी ने भी व्यक्त किया शोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया, 'ये दुखद हादसा है, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना.' तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सदमे में कंट्रोल रूम सेटअप किया, जबकि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी संवेदना जताई. हैदराबाद के परिवारों में चीख-पुकार मच गई जो अपनों के इंतजार में थे. एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, 'बस जल रही थी, चीखें गूंज रही थीं.' 

ये भी पढे़ं.. गजब रिकॉर्ड: 10 विकेट और 100+ रन.. जडेजा-अश्विन के लिए सपना रह गया ये रिकॉर्ड, दुनिया में 4 ऑलराउंडर ही कर पाए ये अजूबा

शिखर धवन ने किया पोस्ट

इसी दर्द भरी खबर ने क्रिकेट जगत के 'गब्बर' शिखर धवन को भी झकझोर दिया. सोशल मीडिया पर उन्होंने इमोशनल पोस्ट शेयर किया. धवन ने लिखा, 'ऐसी हादसे हमें याद दिलाती हैं कि ज़िंदगी वाकई कितनी नाज़ुक है. मदीना बस दुर्घटना के सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं. ईश्वर उन सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोक मना रहे लोगों को साहस प्रदान करें.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

shikhar Dhawan

Trending news

आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया अहम सवाल
Supreme Court News
आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया अहम सवाल
इस किताब से पहले प्यार के 'सीक्रेट' से अनजान थे लोग; कैसे खुला था सालों पहले राज?
Love Guru
इस किताब से पहले प्यार के 'सीक्रेट' से अनजान थे लोग; कैसे खुला था सालों पहले राज?
'मोदी सरकार को कोई हक नहीं', गोरखा मुद्दे को लेकर ममता ने फिर फोड़ा लेटर बम
Mamata Banerjee
'मोदी सरकार को कोई हक नहीं', गोरखा मुद्दे को लेकर ममता ने फिर फोड़ा लेटर बम
फांसी की सजा के बाद शेख हसीना का पहला रिएक्शन, बोलीं- यह पक्षपात और...
Sheikh Hasina
फांसी की सजा के बाद शेख हसीना का पहला रिएक्शन, बोलीं- यह पक्षपात और...
यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
karnataka
यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
Delhi blast
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
Historic monuments in India
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
Rahul Gandhi
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
Delhi blast
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
Delhi blast
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा