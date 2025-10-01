Advertisement
trendingNow12944154
Hindi Newsक्रिकेट

'मेरी आत्मा पाकिस्तान के खिलाफ...' भारत के पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन का चौंकाने वाला खुलासा

भारत के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को लेकर बात की है. अब इस पूरे मामले में पर शिखर धवन ने खुलकर बात की है. 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 01, 2025, 09:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shikhar Dhawan
Shikhar Dhawan

भारत के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को लेकर बात की है. टूर्नामेंट के दौरान भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मैच खेलने से मना कर दिया था. टीम इंडिया सेमीफाइनल में भी नहीं खेली थी. शाहिद अफरीदी की कप्तानी वाली टीम फाइनल में तो पहुंची, लेकिन वहां उसे दक्षिण अफ्रीका के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. अब इस पूरे मामले में पर शिखर धवन ने खुलकर बात की है. 

शिखर ने की दिल की बात
पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद खेले जाने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में दुनिया के कई टीमें शिरकत कर रही थी, जिसमें से एक नाम पाकिस्तान लीजेंड्स का भी था. पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष की जानें गई. इसके बाद भारतीय सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था. हाल ही में शिखर धवन भारतीय यूट्यूबर और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर राज शमानी की पॉडकास्ट में इन बातों का खुलासा किया है. 

'मैंने 2 महिने पहले ही बोला था'
शिखर  ने कहा, 'मैंने आयोजकों से 2 महीने पहले ही बता दिया था कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल पाउंगा. मुझे लगता है जो कुभ भी हुआ पहले हमला फिर ऑपरेशन सिंदूर इन सब चीजों को देखते हुए मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही है पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की. इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं नहीं खेलूंगा. मैं बाद में जब वहां पहुंचा तो मुझे पाकिस्तान के खिलाफ खेलना बिल्कुल ठीक नहीं लगा."

Add Zee News as a Preferred Source

पूरा परिवार उजड़ गया
उन्होंने आगे कहा, 'उस समय जो भी चीजें हुई जिस तरीके से हमारे भारतीय भाइयों, हिंदू भाइयों को मारा गया. उसे लेकर मैं काफी शोक में चला गया था.  वो चीज बहुत गलत हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए. उस चीज का दर्द मेरे दिल में बना रह गया.  मैंने भी उस दर्द का सम्मान किया. यह बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के आधुनिक समय में भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं. इस घटना की वजह से उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया. वह बस घूमने गए थे, लेकिन उनका पूरा परिवार उजड़ गया और ये बेहद दुखद घटना थी.'

ये भी पढ़ें: 'हमारे पास गंवाने को कुछ नहीं...,' कैरेबियन कप्तान ने टेस्ट सीरीज से पहले भरी हुंकार, ताजा किए घरेलू हार के जख्म

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

shikhar DhawanWorld Championship of Legends

Trending news

16 महीने में 48000 करोड़ खर्च, जानिए चंद्रबाबू नायडू सरकार ने कहां लगाया कितना पैसा
chandrababu naidu
16 महीने में 48000 करोड़ खर्च, जानिए चंद्रबाबू नायडू सरकार ने कहां लगाया कितना पैसा
'आप भी एक आदिवासी, समझ सकती हैं दर्द', सोनम वांगचुक की पत्नी का राष्ट्रपति को खत
Sonam Wangchuk
'आप भी एक आदिवासी, समझ सकती हैं दर्द', सोनम वांगचुक की पत्नी का राष्ट्रपति को खत
'5 साल मैं ही रहूंगा CM', कांग्रेस शासित राज्य में सेट हो गया 'पावर गेम'
Siddaramaiah
'5 साल मैं ही रहूंगा CM', कांग्रेस शासित राज्य में सेट हो गया 'पावर गेम'
'मुझे मराठी से कोई नफरत नहीं, लेकिन...' अबू आजमी के बयान से मचा सियासी तूफान
Abu Azmi
'मुझे मराठी से कोई नफरत नहीं, लेकिन...' अबू आजमी के बयान से मचा सियासी तूफान
63 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, महल जैसा घर; कौन है प. बंगाल का सबसे रईस आदमी
Richest person in West Bengal
63 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, महल जैसा घर; कौन है प. बंगाल का सबसे रईस आदमी
महा नवमी पर कश्मीरी पंडितों ने मांगी 90 के दशक से पहले वाली शांति, कश्मीरियत की गूंज
Jammu and Kashmir
महा नवमी पर कश्मीरी पंडितों ने मांगी 90 के दशक से पहले वाली शांति, कश्मीरियत की गूंज
बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हलचल, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
imd news
बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हलचल, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
थम जाती हैं सांसें...इस शहर की मेट्रो में मुसाफिर करते हैं 'दमघोंटू' सफर!
Bengaluru
थम जाती हैं सांसें...इस शहर की मेट्रो में मुसाफिर करते हैं 'दमघोंटू' सफर!
'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
jammu kashmir news
'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
jammu kashmir news
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
;