'मेरी आत्मा पाकिस्तान के खिलाफ...' भारत के पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन का चौंकाने वाला खुलासा

भारत के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को लेकर बात की है. टूर्नामेंट के दौरान भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मैच खेलने से मना कर दिया था. टीम इंडिया सेमीफाइनल में भी नहीं खेली थी. शाहिद अफरीदी की कप्तानी वाली टीम फाइनल में तो पहुंची, लेकिन वहां उसे दक्षिण अफ्रीका के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. अब इस पूरे मामले में पर शिखर धवन ने खुलकर बात की है.

शिखर ने की दिल की बात

पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद खेले जाने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में दुनिया के कई टीमें शिरकत कर रही थी, जिसमें से एक नाम पाकिस्तान लीजेंड्स का भी था. पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष की जानें गई. इसके बाद भारतीय सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था. हाल ही में शिखर धवन भारतीय यूट्यूबर और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर राज शमानी की पॉडकास्ट में इन बातों का खुलासा किया है.

'मैंने 2 महिने पहले ही बोला था'

शिखर ने कहा, 'मैंने आयोजकों से 2 महीने पहले ही बता दिया था कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल पाउंगा. मुझे लगता है जो कुभ भी हुआ पहले हमला फिर ऑपरेशन सिंदूर इन सब चीजों को देखते हुए मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही है पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की. इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं नहीं खेलूंगा. मैं बाद में जब वहां पहुंचा तो मुझे पाकिस्तान के खिलाफ खेलना बिल्कुल ठीक नहीं लगा."

पूरा परिवार उजड़ गया

उन्होंने आगे कहा, 'उस समय जो भी चीजें हुई जिस तरीके से हमारे भारतीय भाइयों, हिंदू भाइयों को मारा गया. उसे लेकर मैं काफी शोक में चला गया था. वो चीज बहुत गलत हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए. उस चीज का दर्द मेरे दिल में बना रह गया. मैंने भी उस दर्द का सम्मान किया. यह बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के आधुनिक समय में भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं. इस घटना की वजह से उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया. वह बस घूमने गए थे, लेकिन उनका पूरा परिवार उजड़ गया और ये बेहद दुखद घटना थी.'

