Hindi Newsक्रिकेटGabbar की शादी… 8 साल छोटी गर्लफ्रेंड संग लेंगे सात फेरे, यहां देखें पूरी डिटेल

Gabbar की शादी… 8 साल छोटी गर्लफ्रेंड संग लेंगे सात फेरे, यहां देखें पूरी डिटेल

भारतीय टीम के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज शिखर धवन एक बार फिर दुल्हे राजा बनने जा रहे हैं. जी हां आपने सही सुना शिखर अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन शादी रचाने जा रहे हैं. शिखर आए दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चर्चा में रहते हैं. शिखर के फैंस के लिए ये बड़ी खुशखबरी है.

Jan 05, 2026, 09:51 PM IST
Shikhar Dhawan
Shikhar Dhawan

भारतीय टीम के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज शिखर धवन एक बार फिर दुल्हे राजा बनने जा रहे हैं. जी हां आपने सही सुना शिखर अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन शादी रचाने जा रहे हैं. शिखर आए दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चर्चा में रहते हैं. इसी बीच शिखर अपने फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं. दोनों एक-दूसरे को काफी समय से डेट कर रहे थे. शिखर ने कुछ समय पहले अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने रिलेशनशिप स्टेटस की जानकारी साझा की थी. मीडिया रिपोर्ट्स कि माने तो फरवरी में दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे.

फरवरी 2026 में होगी शादी

शिखर काफी समय से अपनी नई गर्लफ्रेंड सोफी साइन को डेट कर रहे थे. दोनोंं आए दिन साथ में रील इंस्टाग्राम पर शेयर किया करते थे. अब दोनों की शादी की खबर सुनकर फैंस के बीच खुशी का माहौल है. मीडिया रिपोर्ट्स कि माने तो शिखर सोफी के साथ फरवरी के तीसरे हफ्ते में अपने निवास स्थान दिल्ली में बड़े ही धूमधाम से शादी रचाएंगे. माना जा रहा है शिखर की शादी में क्रिकेट से लेकर बॉलीवुड तक की बड़ी-बड़ी हस्तियां शरीक होंगी. हालांकि, शिखर की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो वह शादी की तैयारियों में जुटे हुए हैं. 

कौन हैं धवन की गर्लफ्रेंड सोफी साइन?

सोफी शाइन आयरलैंड की रहने की निवासी हैं. शिखर की गर्लफ्रेंड होने के साथ-साथ सोफी उनके प्रोफेशनल और बिजनेस में भी हाथ बंटा रही हैं. सोफी वर्तमान में शिखर धवन फाउंडेशन की हेड हैं, जो धवन के Da One Sports ग्रुप की चैरिटी विंग है. दोनों पिछले एक साल से ज्यादा समय से साथ रह रहे हैं और अपने रिश्ते को लेकर काफी गंभीर हैं. ऐसे में उनकी शादी की खबर सभी फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है.

दूसरी शादी रचाएंगे 'जाट जी'

शिखर धवन ये अपने जीवन की दूसरी शादी करने जा रहे हैं. इससे पहले उन्होंने अपनी आयशा मुखर्जी  से साल 2012 में शादी रचाई थी. फिर साल 2023 में निजी कारणवस रिश्ते में मनमुटाव के चलते दोनों ने अलग होने का फैसला किया. पहली पत्नी आयशा मुखर्जी  से उन्हें एक बेटा है, जिसका नाम जोरावर धवन है. शिखर अपने बेटे जोरावर को काफी प्रेम करते हैं. वह आए दिन उनके साथ वीडियो कॉल की स्क्रीनशॉट अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर शेयर किया करते हैं. जोरावर उनकी पहली वाइफ आयशा के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहता है. 

