जिस लीग में खेलने वाले थे शिखर धवन-सुरेश रैना, अचानक बदल गया उसका शेड्यूल, सामने आया बड़ा कारण

Cricket News: भारत के दो पूर्व दिग्गज क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना रिटायरमेंट के बाद भी क्रिकेट मैदान पर सक्रिय हैं. अब वह बीसीसीआई के टूर्नामेंट में नहीं खेलते हैं, लेकिन दुनिया की अलग-अलग लीगों में जरूर नजर आते हैं. इसी क्रम में धवन और रैना बिग क्रिकेट लीग (बीसीएल) में उतरने वाले थे. टूर्नामेंट का दूसरा सीजन 11 मार्च से 22 मार्च तक ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला था, लेकिन अब अचानक से तारीखों में बदलाव हो गया.

यह फैसला मिडिल ईस्ट में बदलते राजनैतिक हालात को देखते हुए लिया गया है. इससे इंटरनेशनल ट्रैवल और विदेशी खिलाड़ियों की अवेलेबिलिटी को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है. तनाव के लगातार बढ़ने की वजह से बीसीएल मैनेजमेंट टीम ने टूर्नामेंट को पोस्टपोन करने का रणनीतिक फैसला लिया है. इस फैसले के पीछे एक मुख्य प्राथमिकता यह पक्का करना है कि ट्रैवल में होने वाली रुकावटों से बचकर सभी विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता हो, जिससे लीग उच्च स्तर का हो सके.

आईपीएल से टकराव नहीं

मैनेजमेंट अब IPL 2026 के तुरंत बाद सीजन 2 आयोजित करने की संभावनाओं को देख रहा है. इससे लीग को पीक क्रिकेट जोश का फायदा उठाने, कैलेंडर टकराव से बचने और बेहतर ब्रॉडकास्ट और स्पॉन्सर पक्का करने में मदद मिले. बीसीएल के फाउंडर और प्रेसिडेंट रुद्र प्रताप सिंह ने कहा, ''मिडिल ईस्ट में अचानक और बुरे हालातों ने काफी अनिश्चितता पैदा कर दी है. इसके और बढ़ने की संभावना और इंटरनेशनल प्लेयर्स की उपलब्धता पर इसके असर ने हमें टूर्नामेंट शुरू होने के इतने करीब यह मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर किया है.''

अब कब होगा टूर्नामेंट?

उन्होंने आगे कह, ''यह फैसला हल्के में नहीं लिया गया है. पूरी टीम के लिए ये कुछ दिन बहुत तकलीफ देने वाले रहे हैं. हालांकि, हमारा मानना ​​है कि यह हमारे सभी स्टेकहोल्डर्स, खासकर हमारे प्लेयर्स के फायदे में सही फैसला है, जिनका इंटरनेशनल लेजेंड्स के साथ बातचीत करने का अनुभव बीसीएल विजन के केंद्र में है. हम अभी IPL 2026 के तुरंत बाद सही तारीखों का इवैल्यूएशन कर रहे हैं ताकि एक हाई-क्वालिटी और ब्लॉकबस्टर सीजन 2 दिया जा सके.''