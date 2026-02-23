Advertisement
trendingNow13119991
Hindi Newsक्रिकेटShikhar Dhawan: शादी के बाद क्रिकेट ग्राउंड पर वापसी, अब कहां चौके-छक्के लगाएंगे शिखर धवन?

Shikhar Dhawan: शादी के बाद क्रिकेट ग्राउंड पर वापसी, अब कहां चौके-छक्के लगाएंगे शिखर धवन?

Shikhar Dhawan: शिखर धवन ने भारत के लिए लंबे समय तक शानदार बल्लेबाजी की है. वह इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. अपने करियर में धवन ने भारत के लिए टेस्ट में 7 और वनडे में 17 शतक लगाए. उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए 'मिस्टर आईसीसी' का नाम भी दिया गया था. आज भी फैंस उन्हें देखने के लिए स्टेडियम तक पहुंच जाते हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 23, 2026, 04:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit: BCL Media
Photo Credit: BCL Media

Shikhar Dhawan: भारत के पूर्व ओपनर शिखर धवन ने हाल ही में दूसरी बार शादी की है. उन्होंने सोफी साइन के संग सात फेरे लिए हैं. शादी के बाद अब वह एक बार फिर से क्रिकेट मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं. धवन इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. वह आईपीएल में भी नहीं खेलते. भारत का यह पूर्व ओपनर अब सिर्फ लीग क्रिकेट में नजर आता है. धवन ने अलग-अलग देशों के लीग में अपनी अलग पहचान बना ली है.

धवन को बिग क्रिकेट लीग (BCL) सीजन 2 के लिए ऑफिशियली एक मार्की साइनिंग के तौर पर चुना गया है. सीजन 1 में खास आकर्षण रहने के बाद धवन एक बार फिर टूर्नामेंट में धूम मचाएंगे. इस बार UP ब्रिज स्टार्स के लिए वह खेलते हुए नजर आने वाले हैं. वह टीम में स्टार पावर और बहुत सारा इंटरनेशनल अनुभव लाएंगे. यह घोषणा धवन की शादी के बाद हुई है.

ये भी पढ़ें: ​टीम इंडिया सावधान! चेन्नई में 'काल' बन सकते हैं जिम्बाब्वे के ये 4 खिलाड़ी, एक तो अभी तक NOT OUT

Add Zee News as a Preferred Source

11 मार्च को होगी लीग की शुरुआत

धवन ने शनिवार (21 फरवरी) को अपने लंबे समय के पार्टनर के साथ एक सेरेमनी में शादी की. इसमें उनके करीबी दोस्त और परिवार वाले शामिल हुए. पर्सनल लाइफ में एक नए चैप्टर में कदम रखने के साथ ही इस अनुभवी क्रिकेटर को एक नए लीग में खेलने का न्योता मिल गया. BCL सीजन 2 ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम में होगा. लीग के प्लेयर ऑक्शन 16 फरवरी को हुए थे. टूर्नामेंट 11 मार्च से शुरू होगा. इसका फाइनल मुकाबला 22 मार्च को खेला जाएगा. 

ये भी पढ़ें: समीकरण छोड़िए... सेमीफाइनल में पहुंचना है तो टीम इंडिया को करने होंगे ये 5 काम, नहीं तो हो जाएगा बंटाधार

धवन का गजब इंटरनेशनल रिकॉर्ड

UP ब्रिज स्टार्स मैनेजमेंट ने सीजन 2 के लिए धवन का टीम में स्वागत किया है और उनकी लीडरशिप क्वालिटी, अनुभव और मैच जिताने की काबिलियत इस सीजन में टीम के कैंपेन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी. धवन के इंटरनेशनल करियर की बात करें तो उन्होंने 34 टेस्ट की 58 पारियों में 2315 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 40.6 का रहा. धवन ने 7 शतक और 5 अर्धशतक लगाए. वनडे में इस धाकड़ बल्लेबाज ने 167 मैचों में 44.1 की औसत से 6793 रन बनाए. उनके नाम 17 शतक और 39 अर्धशतक हैं. धवन ने 68 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 27.9 की औसत से 1759 रन बनाए.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

shikhar Dhawan

Trending news

तमिलनाडु में चुनाव से पहले बड़ी छंटनी, SIR के बाद हटे 74 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम
Sir
तमिलनाडु में चुनाव से पहले बड़ी छंटनी, SIR के बाद हटे 74 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम
‘तमिलनाडु ही विजय है' कहकर DMK पर गरजे TVK चीफ, बोले- ‘फर्जी सरकार’ को उखाड़ फेंकेगे
Vijay
‘तमिलनाडु ही विजय है' कहकर DMK पर गरजे TVK चीफ, बोले- ‘फर्जी सरकार’ को उखाड़ फेंकेगे
भारत टैक्सी के 'सारथियों' से अमित शाह की खास बातचीत, शेयर लेकर बन सकते हैं मालिक
Bharat Taxi
भारत टैक्सी के 'सारथियों' से अमित शाह की खास बातचीत, शेयर लेकर बन सकते हैं मालिक
कोख में बच्चा, सिर पर इल्जाम: 9 महीने की गर्भवती को पति और ससुराल वालों ने धक्के...
Bengaluru
कोख में बच्चा, सिर पर इल्जाम: 9 महीने की गर्भवती को पति और ससुराल वालों ने धक्के...
2029 का लोकसभा चुनाव तो दूर है, CM ममता को 2026 में PM क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा?
Mamata Banerjee
2029 का लोकसभा चुनाव तो दूर है, CM ममता को 2026 में PM क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा?
बंगाल की जनता के लिए PM मोदी ने लिखा इमोशनल लेटर, किन मुद्दों पर जताई चिंता?
 pm modi
बंगाल की जनता के लिए PM मोदी ने लिखा इमोशनल लेटर, किन मुद्दों पर जताई चिंता?
चलती कार में 'दोस्ती' का खौफनाक चेहरा: मारपीट, छेड़छाड़ और सड़क पर फेंकी गई युवती
kolkata
चलती कार में 'दोस्ती' का खौफनाक चेहरा: मारपीट, छेड़छाड़ और सड़क पर फेंकी गई युवती
सैटेलाइट-ड्रोन और 326 दिन की घेराबंदी...किश्तवाड़ में सेना ने कैसे ढेर किए 7 आतंकी?
Indian Army
सैटेलाइट-ड्रोन और 326 दिन की घेराबंदी...किश्तवाड़ में सेना ने कैसे ढेर किए 7 आतंकी?
अब ये 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' क्या है? जिसने कर दी पंजाब के दो जवानों की हत्या
tehreek e taliban hindustan
अब ये 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' क्या है? जिसने कर दी पंजाब के दो जवानों की हत्या
पोर्क, बीफ, मछली... एक फिल्म के विरोध में नफरत का मसाला डालकर भट्ठी किसने जलाई?
kerala story
पोर्क, बीफ, मछली... एक फिल्म के विरोध में नफरत का मसाला डालकर भट्ठी किसने जलाई?