'सोते समय भी सताता था खौफ...', शिखर धवन ने इन्हें बताया दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज
Advertisement
trendingNow12879002
Hindi Newsक्रिकेट

'सोते समय भी सताता था खौफ...', शिखर धवन ने इन्हें बताया दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज

 शिखर धवन ने उस गेंदबाज का नाम बताया है जिसकी गेंदबाजी के सामने उन्हें बल्लेबाजी करने में मशक्कत करनी पड़ती थी.  ये बॉलर कोई और नहीं दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के तेज गेंदबाज डेल स्टेन हैं. शिखर धवन ने बताया कई बार सोते समय भी आता था स्टेन का ख्याल. 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 13, 2025, 02:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shikhar Dhawans nightmare Bowler
Shikhar Dhawans nightmare Bowler

भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे. धवन ने साल 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था.  शिखर धवन ने उस गेंदबाज का नाम बताया है जिसकी गेंदबाजी के सामने उन्हें बल्लेबाजी करने में मशक्कत करनी पड़ती थी.  ये बॉलर कोई और नहीं दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के तेज गेंदबाज डेल स्टेन हैं. शिखर धवन ने बताया कई बार सोते समय भी आता था स्टेन का ख्याल. 

'धवन ने बताया दुनिया का खतरनाक गेंदबाज'

शिखर ने कहा "डेल स्टेन हमेशा से ही एक मुश्किल गेंदबाज रहे हैं. उनके पास अच्छी स्पीड और आक्रामकता के साथ-साथ गेंदबाजी करते समय डरा देने जैसा उनका रिएक्शन भी है. कई बार सोते समय डेल स्टेन को टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी का भी ख्याल आया है. साथ ही उन्होंने इंग्लैंड पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज को भी दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों में शुमार किया."

स्लेजिंग पर शिखर की राय

शिखर धवन से मैदान पर हुई स्लेजिंग से संबंधित सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ' बात अगर स्लेजिंग की करें तो ये खेल का एक हिस्सा है. कई बार स्लेजिंग के बाद आप अपना नेचुरल गेम और भी बेहतर तरीके से खेल पाते हैं. ये आपको एक तरह से है बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है.

साल 2024 में कहा था इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा

शिखर धवन ने 24 अगस्त साल 2024 को अपने इंस्टाग्राम हैंडल के माध्यम से इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था.  लेकिन, वे क्रिकेट जगत की कुछ चुनिंदा लीगों में हिस्सा लेते दिख जाते हैं. धवन काफी समय से मौके के तलाश में थे फिर जब 2023 वनडे विश्व कप में उन्हें टीम में जगह नहीं मिली उसके कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अंतराष्ट्रीय क्रिकेट को छोड़ने का फैसला कर लिया.

शिखर का इंटरनेशनल करियर

39 वर्षीय शिखर धवन जिन्हें 'गब्बर और जाट जी' के नाम से जाना जाता था. उन्होंने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत साल 2013 में की थी. धवन ने टेस्ट क्रिकेट में खेले 34 मैचों की 58 पारियों में 40.67 की औसत से 2315 रन बनाए हैं. धवन ने टेस्ट में 7 शतक और 5 अर्धशतक जड़े हैं. वहीं अगर बात करें इनके वनडे करियर की तो शिखर ने 167 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 44.56 की शानदार औसत से 6793 रन बनाए हैं. धवन ने अपने वनडे करियर में 17 शतक और 39 अर्धशतक जड़े हैं. शिखर ने टी20 करियर की तो उन्होंने टी 20 क्रिकेट में 68 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 126.45 की स्ट्राइक रेट से 1759 रन बनाए हैं. धवन ने टी20 क्रिकेट में 9 अर्धशतक जड़े हैं. इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 92 रनों का रहा.

 

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Shikhar Dhawans nightmare

Trending news

अखिलेश की पार्टी ऐसा क्या करने जा रही.. महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी
Samajwadi Party
अखिलेश की पार्टी ऐसा क्या करने जा रही.. महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सरपंच ने किया था ऐसा काम, स्वतंत्रता दिवस पर मिल रहा इनाम
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सरपंच ने किया था ऐसा काम, स्वतंत्रता दिवस पर मिल रहा इनाम
इन राज्‍यों में तिरंगे के रंग में रंगे लोग, नेताओं से लेकर आम जनता में उमड़ा जोश
har ghar tiranga
इन राज्‍यों में तिरंगे के रंग में रंगे लोग, नेताओं से लेकर आम जनता में उमड़ा जोश
विमान हादसे में मां को खोया, बेटे ने बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिका में ठोका मुकदमा
ahmedabad plane crash
विमान हादसे में मां को खोया, बेटे ने बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिका में ठोका मुकदमा
BJP Vs BJP चुनाव में भले रूडी जीते, बालियान को विजयी क्यों बता रहे ये पार्टी सांसद?
Rajiv Pratap Rudy
BJP Vs BJP चुनाव में भले रूडी जीते, बालियान को विजयी क्यों बता रहे ये पार्टी सांसद?
उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में बढ़ी हलचल, इंडिया ब्‍लॉक का यह है प्लान
INDIA Alliance Meeting
उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में बढ़ी हलचल, इंडिया ब्‍लॉक का यह है प्लान
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
sushil kumar
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
Stray dogs
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
Independence day meat ban
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
bengaluru news
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
;