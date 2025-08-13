'सोते समय भी सताता था खौफ...', शिखर धवन ने इन्हें बताया दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज

भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे. धवन ने साल 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था. शिखर धवन ने उस गेंदबाज का नाम बताया है जिसकी गेंदबाजी के सामने उन्हें बल्लेबाजी करने में मशक्कत करनी पड़ती थी. ये बॉलर कोई और नहीं दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के तेज गेंदबाज डेल स्टेन हैं. शिखर धवन ने बताया कई बार सोते समय भी आता था स्टेन का ख्याल.

'धवन ने बताया दुनिया का खतरनाक गेंदबाज'

शिखर ने कहा "डेल स्टेन हमेशा से ही एक मुश्किल गेंदबाज रहे हैं. उनके पास अच्छी स्पीड और आक्रामकता के साथ-साथ गेंदबाजी करते समय डरा देने जैसा उनका रिएक्शन भी है. कई बार सोते समय डेल स्टेन को टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी का भी ख्याल आया है. साथ ही उन्होंने इंग्लैंड पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज को भी दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों में शुमार किया."

स्लेजिंग पर शिखर की राय

शिखर धवन से मैदान पर हुई स्लेजिंग से संबंधित सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ' बात अगर स्लेजिंग की करें तो ये खेल का एक हिस्सा है. कई बार स्लेजिंग के बाद आप अपना नेचुरल गेम और भी बेहतर तरीके से खेल पाते हैं. ये आपको एक तरह से है बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है.

साल 2024 में कहा था इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा

शिखर धवन ने 24 अगस्त साल 2024 को अपने इंस्टाग्राम हैंडल के माध्यम से इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था. लेकिन, वे क्रिकेट जगत की कुछ चुनिंदा लीगों में हिस्सा लेते दिख जाते हैं. धवन काफी समय से मौके के तलाश में थे फिर जब 2023 वनडे विश्व कप में उन्हें टीम में जगह नहीं मिली उसके कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अंतराष्ट्रीय क्रिकेट को छोड़ने का फैसला कर लिया.

शिखर का इंटरनेशनल करियर

39 वर्षीय शिखर धवन जिन्हें 'गब्बर और जाट जी' के नाम से जाना जाता था. उन्होंने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत साल 2013 में की थी. धवन ने टेस्ट क्रिकेट में खेले 34 मैचों की 58 पारियों में 40.67 की औसत से 2315 रन बनाए हैं. धवन ने टेस्ट में 7 शतक और 5 अर्धशतक जड़े हैं. वहीं अगर बात करें इनके वनडे करियर की तो शिखर ने 167 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 44.56 की शानदार औसत से 6793 रन बनाए हैं. धवन ने अपने वनडे करियर में 17 शतक और 39 अर्धशतक जड़े हैं. शिखर ने टी20 करियर की तो उन्होंने टी 20 क्रिकेट में 68 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 126.45 की स्ट्राइक रेट से 1759 रन बनाए हैं. धवन ने टी20 क्रिकेट में 9 अर्धशतक जड़े हैं. इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 92 रनों का रहा.