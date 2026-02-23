Advertisement
फायर नहीं अल्ट्रा फायर हैं हेटमायर... 14 चौकों-छक्कों की बरसात, 34 गेंदों में मचाया आतंक, बाल-बाल बचा गेल का महारिकॉर्ड

Shimron Hetmyer: वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज शिमरन हेटमायर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में 19 गेंदों पर फिफ्टी जड़कर इतिहास रच दिया. वो टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. हालांकि, वो क्रिस गेल के सबसे तेज शतक जड़ने के रिकॉर्ड को तोड़ने से चूक गए.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 23, 2026, 09:04 PM IST
हेटमायर ने 19 गेंदों पर अर्धशतक जड़ रचा इतिहास (PHOTO- ANI)
Shimron Hetmyer 19 Balls Fifty Record: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज शिमरन हेटमायर बल्ले से तबाही मचा रहे हैं. सोमवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में भी हेटमायर ने तूफानी मोड में खेलते हुए 19 गेंदों पर फिफ्टी जड़कर सनसनी मचा दी. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने पावरफुल बैटिंग कर महफिल लूट ली. चौकों-छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए हेटमायर ने बता दिया कि वो फायर नहीं... अल्ट्रा फायर हैं.

जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में शिमरन हेटमायर ने 7 चौके और 7 छक्के की मदद से 34 गेंदों पर 85 रनों की धमाकेदार पारी खेली. 250.00 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी. इस दौरान बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज ने 19 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया.

हेटमायर ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शिमरन हेटमायर शानदार फॉर्म में हैं. ग्रुप स्टेज में स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 22 गेंदों पर अर्धशतक जड़ पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा था. वो टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज की तरफ से सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ी बने थे. क्रिस गेल ने 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 गेंदों पर ये कारनामा किया था. गेल का रिकॉर्ड तहस-नहस करने के बाद अब हेटमायर ने कुछ ही दिनों में खुद का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ 19 गेंदों पर फिफ्टी जड़कर उन्होंने इतिहास रचा.

बाल-बाल बचा क्रिस गेल का महारिकॉर्ड

शिमरन हेटमायर 34 गेंदों पर 85 रन बनाकर आउट हुए. इसके साथ ही 'यूनिवर्स बॉस' का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने से बाल-बाल बच गया. क्रिस गेल के नाम टी20 वर्ल्ड कप में 47 गेंदों पर शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. हेटमायर के पास इसे तोड़ने का सुनहरा मौका था, लेकिन वो 15 रन से चूक गए.

रोवमैन पॉवेल ने भी ठोका अर्धशतक

ऐसा नहीं है कि जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की पिटाई सिर्फ शिमरन हेटमायर ने की. रोवमैन पॉवेल ने भी उनका भरपूर साथ दिया. दोनों के बीच 52 गेंदों पर 122 रनों की तूफानी पार्टनरशिप हुई. पॉवेल ने 35 गेंदों पर 59 रन बनाए. 

ये भी पढ़ें: 10 खिलाड़ियों ने की एक ही गलती... साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, आंखों पर नहीं होगा यकीन

 

 

Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव.

Shimron hetmyer

Trending news

