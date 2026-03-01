टी20 वर्ल्ड कप में शिमरॉन हेटमायर ने रचा इतिहास, बना दिया ये 'प्रचंड' रिकॉर्ड, पूरी दुनिया में बजा डंका

वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर ने टी20 वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है. शिमरॉन हेटमायर अब टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. शिमरॉन हेटमायर को रविवार (1 मार्च) को वेस्टइंडीज और भारत के बीच सुपर 8 मैच में साहिबजादा फरहान के 18 छक्कों को पार करने के लिए दो छक्कों की जरूरत थी, और उन्होंने 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती को छक्का लगाकर यह मुकाम हासिल किया.

टी20 वर्ल्ड कप में शिमरॉन हेटमायर ने रचा इतिहास

शिमरॉन हेटमायर ने इससे पहले वेस्टइंडीज की पारी के 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या की गेंद पर मैच का अपना पहला छक्का लगाया था. साहिबजादा फरहान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के लिए 7 मैच खेले और 18 छक्के लगाए. दूसरी ओर शिमरॉन हेटमायर के नाम अब 19 छक्के हो गए हैं. टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शिमरॉन हेटमायर और साहिबजादा फरहान के बाद निकोलस पूरन हैं. निकोलस पूरन ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के सात मैचों में वेस्टइंडीज के लिए 17 छक्के लगाए थे.

ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के

1. शिमरोन हेटमायर (वेस्टइंडीज) - 19 छक्के

2. साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान) - 18 छक्के

3. निकोलस पूरन (वेस्टइंडीज)- 17 छक्के

4. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 16 छक्के

5. रहमानुल्लाह गुरबाज (अफगानिस्तान)- 16 छक्के

शिमरॉन हेटमायर का बवंडर

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इससे पहले शिमरॉन हेटमायर ने 8 फरवरी को कोलकाता में स्कॉटलैंड के खिलाफ अपनी 64 रन की पारी में छह छक्के मारे और मुंबई में इंग्लैंड और नेपाल के खिलाफ अगले दो ग्रुप C मैचों में दो-दो छक्के मारे. शिमरॉन हेटमायर 19 फरवरी को कोलकाता में इटली के खिलाफ वेस्टइंडीज के चौथे ग्रुप C मैच में 4 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बना पाए, लेकिन 23 फरवरी को वानखेड़े स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले सुपर 8 मैच में, उन्होंने 34 गेंदों पर अपनी 85 रन की पारी के दौरान सात छक्के मारे.