हेटमायर की फॉर्म पर सवाल, बेफिक्र RR मैनेजमेंट का आलोचकों को करारा जवाब

मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल 2026 के मुकाबले से पहले राजस्थान रॉयल्स ने शिमरोन हेटमायर की फॉर्म को लेकर उठ रहे सवालों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है. टीम मैनेजमेंट का मानना है कि अनुभवी फिनिशर जल्द ही अपनी लय हासिल कर लेंगे और टीम के लिए अहम भूमिका निभाएंगे. सीजन की धीमी शुरुआत के बावजूद रॉयल्स अपने मिडिल ऑर्डर को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है.हेटमायर ने वेस्ट इंडीज के लिए टी20 विश्व कप में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 248 रन बनाए थे और उसी आत्मविश्वास के साथ वह आईपीएल 2026 में उतरे थे. हालांकि अब तक वह उस फॉर्म को दोहरा नहीं सके हैं. दूसरी ओर, राजस्थान के टॉप ऑर्डर में वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल लगातार अच्छा प्रदर्शन कर टीम को मजबूत शुरुआत दे रहे हैं.

राजस्थान ने झाड़ा पल्ला

हमें हेटमायर या रियान की फॉर्म को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं है. ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती. टीम इस समय अच्छी स्थिति में है,” मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान रॉयल्स के परफॉर्मेंस कोच सिद्धार्थ लाहिड़ी ने कहा.“हमने उनके साथ कुछ खास पहलुओं पर काम किया है और यह देखकर अच्छा लग रहा है कि ध्रुव बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. रियान भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बस किस्मत उनका साथ नहीं दे रही. अभी सीजन की शुरुआत ही हुई है और केवल दो मैच ही खेले गए हैं,” उन्होंने आगे बताया.

पराग और हेटमायर रहे हैं फेल

हेटमायर और कप्तान रियान पराग समेत राजस्थान का मिडिल ऑर्डर अभी तक ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाया है. इसकी एक बड़ी वजह यह भी रही है कि टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाज लगातार टीम को मजबूत शुरुआत दे रहे हैं. हालांकि आगे मुकाबले और चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, ऐसे में रॉयल्स को अपने फिनिशरों से बेहतर योगदान की उम्मीद होगी ताकि बल्लेबाजी और मजबूत बन सके.मुंबई इंडियंस के खिलाफ यह मैच राजस्थान की बल्लेबाजी के लिए अहम परीक्षा साबित हो सकता है. जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे अनुभवी गेंदबाजों के नेतृत्व में मुंबई का बॉलिंग अटैक काफी मजबूत है, वहीं मिशेल सेंटनर स्पिन में अतिरिक्त विकल्प देते हैं, जो राजस्थान के लिए चुनौती खड़ी कर सकते हैं.

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टॉप ऑर्डर है मजबूती

राजस्थान का टॉप ऑर्डर इस समय बेहतरीन लय में नजर आ रहा है, लेकिन पारी के आखिरी ओवरों में मिडिल ऑर्डर की भूमिका काफी अहम हो जाती है, खासकर जब सामने सधी हुई गेंदबाजी हो.हेतमायर के पास आने वाले मैच में अपनी फॉर्म हासिल करने का अच्छा मौका रहेगा. उनके हाल के अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन और फिनिशर के तौर पर उनकी काबिलियत को देखते हुए, रॉयल्स को उम्मीद होगी कि आईपीएल 2026 में उनका असर जल्द ही देखने को मिलेगा.

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