'AK-47' चलाने का जश्न मनाने वाले फरहान को दुबे ने दिखाई औकात, ये रहा मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट
Advertisement
trendingNow12932071
Hindi Newsक्रिकेट

'AK-47' चलाने का जश्न मनाने वाले फरहान को दुबे ने दिखाई औकात, ये रहा मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट

Asia Cup 2025: पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ रविवार को एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में अर्धशतक जड़ने के बाद एक ऐसी हरकत कर दी, जिससे विवाद खड़ा हो गया. साहिबजादा फरहान ने अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद भारत को चिढ़ाने के लिए 'AK-47' चलाने का जश्न मनाया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 22, 2025, 10:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'AK-47' चलाने का जश्न मनाने वाले फरहान को दुबे ने दिखाई औकात, ये रहा मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट

Asia Cup 2025: पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ रविवार को एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में अर्धशतक जड़ने के बाद एक ऐसी हरकत कर दी, जिससे विवाद खड़ा हो गया. साहिबजादा फरहान ने अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद भारत को चिढ़ाने के लिए 'AK-47' चलाने का जश्न मनाया. साहिबजादा फरहान ने आतंकियों वाला जश्न मनाकर भारत और उसके लोगों को बेवजह उकसाने का काम किया है. इस घटना के बाद पाकिस्तान का यह बल्लेबाज विवादों में आ गया. सोशल मीडिया पर साहिबजादा फरहान को जमकर लताड़ा जा रहा है.

'AK-47' चलाने का जश्न मनाने वाले फरहान को दुबे ने दिखाई औकात

भारत के ऑलराउंडर शिवम दुबे ने पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान को उसकी औकात दिखाई है. शिवम दुबे ने पाकिस्तान की पारी के 15वें ओवर में साहिबजादा फरहान को कप्तान सूर्यकुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया. साहिबजादा फरहान 45 गेंद पर 58 रन की पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. यह मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी था. अगर साहिबजादा फरहान कुछ देर और क्रीज पर टिक जाते तो पाकिस्तान कम से कम भारत के सामने 190 रन का स्कोर खड़ा कर देता. शिवम दुबे ने साहिबजादा फरहान को आउट कर उनके 'AK-47' वाले जश्न की भी हेकड़ी निकाल दी.

Add Zee News as a Preferred Source

शून्य के स्कोर पर छूट गया था साहिबजादा को कैच

बता दें कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने अपना पहला ही विकेट शून्य के स्कोर पर गंवा दिया होता, लेकिन अभिषेक शर्मा से एक बहुत बड़ी गलती हो गई. अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान की पारी के पहले ही ओवर में शाहिबजादा फरहान का एक आसान सा कैच छोड़ दिया. शाहिबजादा फरहान तब जीरो रन बल्लेबाजी कर रहे थे. भारत को यह कैच छोड़ना बहुत भारी पड़ा और शाहिबजादा फरहान ने न सिर्फ 45 गेंदों पर 58 रन बनाए, बल्कि अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद AK-47 चलाने के स्टाइल में जश्न भी मनाया. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ 171 रन का स्कोर खड़ा कर दिया. शाहिबजादा फरहान अगर जल्दी आउट हो जाते थे तो पाकिस्तान 150 रन भी पार नहीं कर पाता.

शिवम दुबे रहे टीम इंडिया की जीत के हीरो

पाकिस्तान के खिलाफ इस अहम मुकाबले में भारत के ऑलराउंडर शिवम दुबे भी टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे हैं. शिवम दुबे ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट झटके हैं. शिवम दुबे ने पाकिस्तान के दो सबसे खतरनाक बल्लेबाजों को आउट कर पूरा मैच ही पलट दिया. शिवम दुबे ने सबसे पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज सैम अयूब को 21 रन पर आउट कर दिया. इसके बाद शिवम दुबे ने शाहिबजादा फरहान को 58 रन के निजी स्कोर पर चलता कर दिया. शिवम दुबे ने सैम अयूब और शाहिबजादा फरहान को आउट कर मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया. बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के सामने पाकिस्तान पस्त नजर आई. पाकिस्तानी टीम ने भारत के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए. पाकिस्तान ने इस मैच में भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए. जवाब में भारत ने 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर 174 रन बनाते हुए पाकिस्तान को 7 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से हरा दिया.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
corruption in government hospital
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
delhi riots
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
GST Savings Festival
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Assam
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
;