'AK-47' चलाने का जश्न मनाने वाले फरहान को दुबे ने दिखाई औकात, ये रहा मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट

Asia Cup 2025: पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ रविवार को एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में अर्धशतक जड़ने के बाद एक ऐसी हरकत कर दी, जिससे विवाद खड़ा हो गया. साहिबजादा फरहान ने अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद भारत को चिढ़ाने के लिए 'AK-47' चलाने का जश्न मनाया. साहिबजादा फरहान ने आतंकियों वाला जश्न मनाकर भारत और उसके लोगों को बेवजह उकसाने का काम किया है. इस घटना के बाद पाकिस्तान का यह बल्लेबाज विवादों में आ गया. सोशल मीडिया पर साहिबजादा फरहान को जमकर लताड़ा जा रहा है.

'AK-47' चलाने का जश्न मनाने वाले फरहान को दुबे ने दिखाई औकात

भारत के ऑलराउंडर शिवम दुबे ने पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान को उसकी औकात दिखाई है. शिवम दुबे ने पाकिस्तान की पारी के 15वें ओवर में साहिबजादा फरहान को कप्तान सूर्यकुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया. साहिबजादा फरहान 45 गेंद पर 58 रन की पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. यह मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी था. अगर साहिबजादा फरहान कुछ देर और क्रीज पर टिक जाते तो पाकिस्तान कम से कम भारत के सामने 190 रन का स्कोर खड़ा कर देता. शिवम दुबे ने साहिबजादा फरहान को आउट कर उनके 'AK-47' वाले जश्न की भी हेकड़ी निकाल दी.

शून्य के स्कोर पर छूट गया था साहिबजादा को कैच

बता दें कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने अपना पहला ही विकेट शून्य के स्कोर पर गंवा दिया होता, लेकिन अभिषेक शर्मा से एक बहुत बड़ी गलती हो गई. अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान की पारी के पहले ही ओवर में शाहिबजादा फरहान का एक आसान सा कैच छोड़ दिया. शाहिबजादा फरहान तब जीरो रन बल्लेबाजी कर रहे थे. भारत को यह कैच छोड़ना बहुत भारी पड़ा और शाहिबजादा फरहान ने न सिर्फ 45 गेंदों पर 58 रन बनाए, बल्कि अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद AK-47 चलाने के स्टाइल में जश्न भी मनाया. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ 171 रन का स्कोर खड़ा कर दिया. शाहिबजादा फरहान अगर जल्दी आउट हो जाते थे तो पाकिस्तान 150 रन भी पार नहीं कर पाता.

शिवम दुबे रहे टीम इंडिया की जीत के हीरो

पाकिस्तान के खिलाफ इस अहम मुकाबले में भारत के ऑलराउंडर शिवम दुबे भी टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे हैं. शिवम दुबे ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट झटके हैं. शिवम दुबे ने पाकिस्तान के दो सबसे खतरनाक बल्लेबाजों को आउट कर पूरा मैच ही पलट दिया. शिवम दुबे ने सबसे पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज सैम अयूब को 21 रन पर आउट कर दिया. इसके बाद शिवम दुबे ने शाहिबजादा फरहान को 58 रन के निजी स्कोर पर चलता कर दिया. शिवम दुबे ने सैम अयूब और शाहिबजादा फरहान को आउट कर मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया. बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के सामने पाकिस्तान पस्त नजर आई. पाकिस्तानी टीम ने भारत के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए. पाकिस्तान ने इस मैच में भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए. जवाब में भारत ने 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर 174 रन बनाते हुए पाकिस्तान को 7 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से हरा दिया.