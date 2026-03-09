'भारत के नए युवराज सिंह', वर्ल्ड कप फाइनल में 8 गेंद में ठोके 26 रन, शिवम दुबे पर मीम्स की आ गई बाढ़

Shivam Dubey Memes T20 World Cup Final: शिवम दुबे ने रविवार को खेले गए फाइनल में 8 गेंद में 26 रन ठोक दिए. इससे सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. कोई उन्हें भारत की उम्मीद तो कोई उन्हें नया युवराज सिंह बता रहा है.
T20 World Cup Final 2026 Shivam Dubey Memes: भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार को इतिहास रच दिया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में टीम ने 96 रन से न्यूजीलैंड को हराकर विजेता ट्रॉफी जीत ली. टीम इंडिया की टी20 में यह लगातार दूसरी और अब तक की तीसरी ट्रॉफी है. इससे पहले भारत ने 2007 और 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था. इस जीत में शिवम दुबे का भी अहम योगदान रहा. जिन्होंने क्रीज पर आते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बक्खियां उधेड़नी शुरू कर दी.
फिनिशर के रूप में मैदान में उतरे शिवम ने बल्ले से ऐसा कहर ढहाया कि कीवी खिलाड़ी सहमकर रह गए. उन्होंने महज 8 गेंद में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर 26 रन कूट डाले. उनकी इसी धमाकेदार पारी की मदद से भारतीय टीम अपना स्कोर 250 के पार कुदाने में कामयाब रही. शिवम के तूफान का सबसे बड़े शिकार न्यूजीलैंड के गेंदबाज जेम्स नीशम बने, जिनके आखिरी ओवर में जमकर चौके-छक्के लगे.
शिवम की इस शानदार पारी के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. किसी ने उनमें नया युवराज सिंह नजर आया तो किसी ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय मैचों में ज्यादा मौके देने की मांग की. अधिकतर यूजर इस बात से सहमत नजर आए कि शिवम दुबे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जिन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए ज्यादा मौके नहीं मिल पाए हैं.
प्रिंस कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा, 'जिनके बारे में बातें ज्यादा नहीं होती, उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है.'
शुभम नाम के एक इंटरनेट यूजर कमेंट करते हुए लिखा, 'भारतीय क्रिकेट टीम का शिवम दुबे सबसे ज्यादा अन-संग हीरो है. उसे अब दोबारा नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. उसने आज जबरदस्त खेल दिखाया. पाकिस्तान, इंग्लैंड और नीदरलैंड में भी वह जमकर दहाड़ा था.'
सुरोजीत पोद्दार नाम के यूजर ने शिवम दुबे की तुलना युवराज सिंह से की. उसने कहा, 'शिवम दुबे भारत के नए युवराज सिंह हैं.'
संजीव नाम के एक यूजर ने लिखा, 'भगवान ने शिवम दुबे को रचा है और कहा कि तुझे पीक पर मैं पहुंचाऊंगा.'
बताते चलें कि रविवार के फाइनल के बाद 3 बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला भारत इकलौता देश बन गया है. खास बात ये भी है कि आज तक कोई भी मेजबान देश यह खिताब जीतने में कामयाब नहीं हो पाया था. लेकिन भारत ने इस बैरियर को भी तोड़ दिया. भारत के अलावा इंग्लैंड 2 बार और पाकिस्तान, श्रीलंका व ऑस्ट्रेलिया 1-1 बार इस ट्रॉफी को अपने नाम कर चुके हैं.