Advertisement
trendingNow13134100
Hindi Newsजरा हटकेभारत के नए युवराज सिंह, वर्ल्ड कप फाइनल में 8 गेंद में ठोके 26 रन, शिवम दुबे पर मीम्स की आ गई बाढ़

'भारत के नए युवराज सिंह', वर्ल्ड कप फाइनल में 8 गेंद में ठोके 26 रन, शिवम दुबे पर मीम्स की आ गई बाढ़

Shivam Dubey Memes T20 World Cup Final: शिवम दुबे ने रविवार को खेले गए फाइनल में 8 गेंद में 26 रन ठोक दिए. इससे सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. कोई उन्हें भारत की उम्मीद तो कोई उन्हें नया युवराज सिंह बता रहा है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 09, 2026, 12:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'भारत के नए युवराज सिंह', वर्ल्ड कप फाइनल में 8 गेंद में ठोके 26 रन, शिवम दुबे पर मीम्स की आ गई बाढ़

T20 World Cup Final 2026 Shivam Dubey Memes: भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार को इतिहास रच दिया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में टीम ने 96 रन से न्यूजीलैंड को हराकर विजेता ट्रॉफी जीत ली. टीम इंडिया की टी20 में यह लगातार दूसरी और अब तक की तीसरी ट्रॉफी है. इससे पहले भारत ने 2007 और 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था. इस जीत में शिवम दुबे का भी अहम योगदान रहा. जिन्होंने क्रीज पर आते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बक्खियां उधेड़नी शुरू कर दी.

फिनिशर के रूप में मैदान में उतरे शिवम ने बल्ले से ऐसा कहर ढहाया कि कीवी खिलाड़ी सहमकर रह गए. उन्होंने महज 8 गेंद में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर 26 रन कूट डाले. उनकी इसी धमाकेदार पारी की मदद से भारतीय टीम अपना स्कोर 250 के पार कुदाने में कामयाब रही. शिवम के तूफान का सबसे बड़े शिकार न्यूजीलैंड के गेंदबाज जेम्स नीशम बने, जिनके आखिरी ओवर में जमकर चौके-छक्के लगे. 

शिवम दुबे पर मीम्स की आ गई बाढ़

शिवम की इस शानदार पारी के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. किसी ने उनमें नया युवराज सिंह नजर आया तो किसी ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय मैचों में ज्यादा मौके देने की मांग की. अधिकतर यूजर इस बात से सहमत नजर आए कि शिवम दुबे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जिन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए ज्यादा मौके नहीं मिल पाए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

'जिनके बारे में ज्यादा बातें नहीं, उनका योगदान अहम'

प्रिंस कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा, 'जिनके बारे में बातें ज्यादा नहीं होती, उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है.' 

शुभम नाम के एक इंटरनेट यूजर कमेंट करते हुए लिखा, 'भारतीय क्रिकेट टीम का शिवम दुबे सबसे ज्यादा अन-संग हीरो है. उसे अब दोबारा नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. उसने आज जबरदस्त खेल दिखाया. पाकिस्तान, इंग्लैंड और नीदरलैंड में भी वह जमकर दहाड़ा था.' 

'शिवम दुबे भारत के नए युवराज सिंह'

सुरोजीत पोद्दार नाम के यूजर ने शिवम दुबे की तुलना युवराज सिंह से की. उसने कहा, 'शिवम दुबे भारत के नए युवराज सिंह हैं.'

संजीव नाम के एक यूजर ने लिखा, 'भगवान ने शिवम दुबे को रचा है और कहा कि तुझे पीक पर मैं पहुंचाऊंगा.'

3 बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला इकलौता देश

बताते चलें कि रविवार के फाइनल के बाद 3 बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला भारत इकलौता देश बन गया है. खास बात ये भी है कि आज तक कोई भी मेजबान देश यह खिताब जीतने में कामयाब नहीं हो पाया था. लेकिन भारत ने इस बैरियर को भी तोड़ दिया. भारत के अलावा इंग्लैंड 2 बार और पाकिस्तान, श्रीलंका व ऑस्ट्रेलिया 1-1 बार इस ट्रॉफी को अपने नाम कर चुके हैं. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026Shivam Dubey

Trending news

टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Delhi Police
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
India organ donation rate
Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
T20 World Cup final
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट
Organ Donation
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट
आसान प्रक्रिया के बाद भी भारत में अंगदान मुश्किल क्यों? पूरी ABCD
organ donor
आसान प्रक्रिया के बाद भी भारत में अंगदान मुश्किल क्यों? पूरी ABCD
शिक्षा क्रांति 2.0! शिक्षा में क्रांतिकारी सुधारों के लिए 19,279 करोड़ रुपये आवंटित
Punjab Budget 2026
शिक्षा क्रांति 2.0! शिक्षा में क्रांतिकारी सुधारों के लिए 19,279 करोड़ रुपये आवंटित
पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद
Organ Donation
पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद
मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?
crude oil Stock
मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी
Narendra Modi
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी
Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये
Odisha news
Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये