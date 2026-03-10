शिवम दुबे के साथ 'नाइंसाफी' क्यों? दमदार प्रदर्शन के बावजूद T20 टीम से बाहर, आगबबूला हुए फैंस

ICC T20 World Cup 2026 Best Team: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सफर अब समाप्त हो चुका है. रविवार, 8 मार्च को हुए फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को रौंदकर रिकॉर्ड तीसरी बार खिताब पर कब्जा किया. टूर्नामेंट खत्म होने के बाद आईसीसी ने बेस्ट टीम का ऐलान किया है, जिसमें 4 भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है, लेकिन शिवम दुबे को नजरअंदाज किया गया है.

आईसीसी ने जो टीम चुनी है उसमें भारतीय खिलाड़ियों में संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है. हालांकि, शिवम दुबे का नाम नहीं होने से फैंस भड़के हुए हैं. बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया को जब भी रनों की जरूरत थी, दुबे ने निराश नहीं किया और उनके प्रदर्शन को किसी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

शिवम दुबे के साथ नहीं हुआ इंसाफ?

शिवम दुबे भले ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में नहीं दिखेंगे, लेकिन इससे उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता. भारतीय फैंस को उनकी अहमियत पता है. जब भी टीम इंडिया फंसी हुई थी या आखिरी ओवरों में तेज गति से रन बनाने की जरूरत थी, तब शिवम दुबे ने अपना हाथ खड़ा किया और छोटी मगर धमाकेदार पारी खेली. वेस्टइंडीज के खिलाफ अहम मौके पर दो चौके हों या इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 25 गेंदों पर 43 रन, उन्होंने टीम के लिए बेहद कीमती रन बनाए जो आखिर में जीत और हार का फर्क बना.

न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में भी शिवम ने 8 गेंदों पर 26 रन बनाए. आखिरी ओवर में उन्होंने 24 रन बना दिए और उसके बाद न्यूजीलैंड टीम पूरी तरह से मैच से बाहर हो गई. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शिवम दुबे ने 9 पारियों में 39.17 की औसत और 169.06 की स्ट्राइक रेट से 235 रन बनाए. इस दौरान स्टार ऑलराउंडर ने 17 छक्के जड़े.

ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट

1. साहिबजादा फरहान, 2. संजू सैमसन (विकेटकीपर), 3. ईशान किशन, 4. एडेन मार्करम (कप्तान), 5. हार्दिक पांड्या, 6. विल जैक्स, 7. जेसन होल्डर, 8. जसप्रीत बुमराह, 9. लुंगी एनगिडी, 10. आदिल राशिद, 11. ब्लेसिंग मुजरबानी. 12वें खिलाड़ी: शैडली वैन शल्कविक.

