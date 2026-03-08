4,6,6,4,4... शिवम दुबे ने 8 गेंदों में न्यूजीलैंड को किया बर्बाद! नीशम को तहस-नहस कर बना डाले इतने रन

T20 World Cup Final: जेम्स नीशम ने 3 ओवर में सिर्फ 22 रन लुटाए थे और तीन महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे. हालांकि, अपने आखिरी ओवर में वो काफी महंगे साबित हुए. शिवम दुबे ने 20वें ओवर में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 24 रन बना दिए और नीशम के अच्छे दिन को खराब कर दिया. 325.00 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए धाकड़ बल्लेबाज ने 8 गेंदों पर 26 रनों की कीमती पारी खेली.
India vs New Zealand, T20 World Cup Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रनों का पहाड़ खड़ा किया है. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के बाद अंतिम ओवरों में शिवम दुबे ने बल्ले से तबाही मचाई और महज 8 गेंदों पर 26 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर स्कोर को 250 के पार पहुंचा दिया. शिवम दुबे ने इस मैच में न्यूजीलैंड के बेस्ट गेंदबाज जेम्स नीशम को आखिरी ओवर में आड़े हाथों लिया और चौकों-छक्कों की बरसात कर दी.
भारत के 3 बल्लेबाजों ने जड़ा अर्धशतक
टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी टीम के टॉप-3 बल्लेबाजों ने पचास रनों का आंकड़ा पार किया है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन ने बल्ले से तबाही मचाकर फैंस का दिल जीत लिया. अभिषेक ने 21 गेंदों पर 52 रन बनाकर तेज शुरुआत दिलाई. संजू सैमसन ने शानदार फॉर्म को जारी रखा और फिफ्टी की हैट्रिक जड़ी. नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए 25 गेंदों पर 54 रन बनाए.
