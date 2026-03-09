सैमसन-ईशान-बुमराह से कम नहीं इस खिलाड़ी का योगदान, टीम इंडिया का गुमनाम हीरो, 'साइलेंट किलर' की तरह किया काम

T20 World Cup 2026: जब भी कोई मूवी ब्लॉकबस्टर होती है तो मुख्य रोल निभाने वाला एक्टर पूरी महफिल लूट लेता है, लेकिन असली फैंस वो हैं जो फिल्म के अंदर मसाला डालने वाले साइड एक्टर की अहमियत को भी जानते और समझते हैं. टीम इंडिया में भी एक ऐसा साइड हीरो मौजूद है, जिसने 'साइलेंट किलर' की भूमिका निभाते हुए भारत को टी20 वर्ल्ड चैंपियन बना दिया.

हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया की जीत के गुमनाम हीरो शिवम दुबे की. पूरे टूर्नामेंट के दौरान जब भी टीम इंडिया मुसीबत में फंसी, शिवम दुबे ने अपना हाथ खड़ा किया और बिना शोर मचाए बल्ले से रनों की बरसात की. न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल हो या इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल, स्टार ऑलराउंडर ने तूफानी मोड में बल्लेबाजी कर भारत को मजबूत टोटल तक पहुंचाया.

शिवम दुबे हैं टीम इंडिया के असली धुरंधर

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर हमेशा उन खिलाड़ियों की बात करते रहे हैं, जो भले ही 70-80 रनों की पारी ना खेले, लेकिन उनकी पारी ऐसी हो जो मैच का पासा बदल दे. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शिवम दुबे ने यही काम किया है. जब भी टीम को उनकी जरूरत थी, उन्होंने निराश नहीं किया. आप अगर रिकॉर्डबुक उठाएंगे तो उसमें शायद ही कहीं शिवम दुबे का नाम दिखेगा, लेकिन उनकी अहमियत उन रिकॉर्ड्स से कई गुना ज्यादा है.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी अकेले लड़े

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत को एकमात्र हार साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली. अहमदाबाद में हुए उस मुकाबले में भी शिवम दुबे अकेले लड़ते रहे. उन्होंने 37 गेंदों पर 42 रनों की जुझारू पारी खेली. उनके अलावा बाकी कोई बल्लेबाज 20 रनों का आंकड़ा भी नहीं पार कर सका था.

सेमीफाइनल और फाइनल में बनाए कीमती रन

इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में शिवम दुबे ने 25 गेंदों पर 43 रनों की धमाकेदार पारी खेली. आखिरी ओवरों में उनकी इस पारी के दम पर भारत ने 254 रनों का स्कोर खड़ा किया. इंग्लैंड ये मुकाबला सिर्फ 7 रन से हारा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवम दुबे की पारी की अहमियत कितनी थी. रविवार, 8 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में भी शिवम ने 8 गेंदों पर 26 रन बनाए. आखिरी ओवर में उन्होंने 24 रन बना दिए और उसके बाद न्यूजीलैंड टीम पूरी तरह से मैच से बाहर हो गई.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शिवम दुबे ने 9 पारियों में 39.17 की औसत और 169.06 की स्ट्राइक रेट से 235 रन बनाए. इस दौरान स्टार ऑलराउंडर ने 17 छक्के जड़े. सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में भले ही शिवम दुबे का नाम बहुत नीचे दिखे, लेकिन आज से 20 साल बाद भी जब टीम इंडिया की विजय गाथा की कहानी सुनाई जाएगी, तो उसमें हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव शिवम दुबे का जिक्र जरूर करेंगे.

