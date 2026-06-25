टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे की मुस्लिम वाइफ अंजुम खान ने सोशल मीडिया पर एक रोमांटिक पोस्ट शेयर किया है. अंजुम खान ने अपने पति शिवम दुबे पर प्यार लुटाते हुए, उन्हें बेहद खास अंदाज में बर्थडे विश किया है. अंजुम खान ने शिवम दुबे के लिए अल्लाह से दुआ मांगी है. बता दें कि शिवम दुबे इन दिनों आयरलैंड दौरे पर हैं. भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज की शुरुआत कल से होगी. इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला बेलफास्ट में कल शाम 6:00 बजे (भारतीय समयानुसार) से खेला जाएगा.
भारत के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शिवम दुबे इस मैच में नंबर-6 पर टीम इंडिया को मजबूती देंगे. शिवम दुबे कल अपना 33वां जन्मदिन मनाएंगे. शिवम दुबे के जन्मदिन से एक दिन पहले ही यानी आज अंजुम खान ने अपने पति को बर्थडे की शुभकामनाएं दे दी हैं. अंजुम खान ने पति शिवम दुबे के लिए इंस्टाग्राम पर रोमांटिक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'अल्लाह तुमको बहुत-बहुत कामयाबी दे और तुमको बहुत ज्यादा बुलंदियों पर पहुंचाए. तुम्हारा करियर बहुत अच्छा करे और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले. अल्लाह तुमको हर बुरी नजर से बचाए और हमेशा महफूज रखे.'
अंजुम खान ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में आगे कहा, 'अल्लाह तुम्हें खूब कामयाब दे. खूब सेहत अता करे. सुकून और खुशियों से तुम्हारी जिंदगी भर दे. तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हो और तुम्हारी जिंदगी हमेशा प्यार हंसी और खूबसूरत लम्हों से भारी रहे. तुम्हारी आने वाली जिंदगी बहुत खुशहाल और बरकतों से भारी हो. आमीन सुम्मामीन.' शिवम दुबे ने इसके बाद अपनी पत्नी अंजुम खान की इस रोमांटिक पोस्ट पर कमेंट किया है. शिवम दुबे ने लिखा, 'बहुत-बहुत थैंक्स.. माय लव. अंजुम खान.' अंजुम खान की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. इंस्टाग्राम पर फैंस शिवम दुबे को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं.
शिवम दुबे की मुस्लिम वाइफ अंजुम खान अपने पति से सात साल बड़ी हैं. अंजुम खान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स की छात्रा थीं. कला और मनोरंजन की दुनिया में उनका करियर दिलचस्प रहा है. अंजुम खान ने मॉडल, एक्ट्रेस और वॉयसओवर आर्टिस्ट के तौर पर कई भूमिकाएं निभाई हैं. अंजुम खान ने कई बॉलीवुड फिल्मों, हिंदी सीरियलों और म्यूजिक वीडियो में किरदारों के लिए अपनी आवाज दी है. सोशल मीडिया के दौर में और क्रिकेटरों व उनकी पत्नियों और गर्लफ्रेंड्स पर लगातार बनी रहने वाली लाइमलाइट के बावजूद, अंजुम खान अपनी प्राइवेसी बनाए रखने में कामयाब रही हैं.
अंजुम खान की पहली मुलाकात शिवम दुबे से एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी और इसके बाद दोनों ने कई सालों तक एक-दूसरे को डेट किया. इस कपल ने 16 जुलाई 2021 को शादी की. यह शादी हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति-रिवाजों से हुई, जो एक-दूसरे की मान्यताओं के प्रति उनके गहरे प्यार, जुड़ाव और सम्मान को दर्शाता है. इस कपल की अलग-अलग धर्मों में शादी और निजी जिंदगी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि प्यार हर तरह के मतभेदों से ऊपर होता है.
जब इस कपल की अलग-अलग धर्मों की शादी की बात लोगों के सामने आई, तो शिवम दुबे और अंजुम खान को कुछ लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन वे मजबूती से एक-दूसरे के साथ खड़े रहे और इन बातों पर ध्यान नहीं दिया. साल 2022 में अपने पहले बच्चे, बेटे अयान के जन्म के साथ इस जोड़े का आपसी जुड़ाव और भी मजबूत हुआ. तीन साल बाद, 2025 की शुरुआत में इस कपल ने अपने दूसरे बच्चे (बेटी महविश) के जन्म की घोषणा की.