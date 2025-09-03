स्पीड गन को लेकर भयंकर विवाद, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर भी कुछ हाथ नहीं लगा, ICC ने फोड़ी अख्तर की किस्मत
Advertisement
trendingNow12907296
Hindi Newsक्रिकेट

स्पीड गन को लेकर भयंकर विवाद, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर भी कुछ हाथ नहीं लगा, ICC ने फोड़ी अख्तर की किस्मत

रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से पहचान बनाने वाले सुपरफास्ट तेज गेंदबाज शोएब अख्तर 23 साल पहले 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने थे.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 03, 2025, 02:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्पीड गन को लेकर भयंकर विवाद, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर भी कुछ हाथ नहीं लगा, ICC ने फोड़ी अख्तर की किस्मत

रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से पहचान बनाने वाले सुपरफास्ट तेज गेंदबाज शोएब अख्तर 23 साल पहले 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने थे. शोएब अख्तर ने 27 अप्रैल को 2002 न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर में खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान कीवी बल्लेबाज क्रेग मैकमिलन के सामने 100.04mph (161kph) की रफ्तार से गेंद फेंकी थी. शोएब अख्तर की यह डिलीवरी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई थी.

वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर भी कुछ हाथ नहीं लगा

न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वनडे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 50 ओवर में 278/5 का स्कोर बोर्ड पर लगा दिया. न्यूजीलैंड टीम के रनचेज के दौरान शोएब अख्तर ने कीवी बल्लेबाज क्रेग मैकमिलन को गेंदबाजी करते हुए 161 किमी प्रति घंटे (100.04 मील प्रति घंटे) की रफ्तार से गेंद फेंकी. इसके साथ ही शोएब अख्तर क्रिकेट इतिहास में 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए.

Add Zee News as a Preferred Source

ICC ने फोड़ी अख्तर की किस्मत

शोएब अख्तर की इस उपलब्धि को लेकर विवाद भी हुआ, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने उनके इस रिकॉर्ड को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया. चूंकि मैच में इस्तेमाल की गई स्पीड गन सीरीज के स्पॉन्सर्स में से एक के द्वारा प्रदान की गई थी, इसलिए ICC ने इसे औपचारिक वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार करने में अनिच्छा दिखाई.

स्पीड गन को लेकर भयंकर विवाद

पाकिस्तान और क्रिकेट जगत में शोएब अख्तर के फैंस इस बात से निराश थे. शोएब अख्तर ने खुद ICC के इस कदम पर ज्यादा हंगामा नहीं किया और कहा, 'इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई स्पीड गन को मानता है या नहीं.' शोएब अख्तर ने इस घटना के अगले ही साल क्रिकेट के इतिहास की अब तक की सबसे तेज गेंद फेंकी थी.

फिर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

शोएब अख्तर ने क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज 22 मार्च 2003 को केपटाउन में इंग्लैंड के खिलाफ 2003 वर्ल्ड कप के दौरान फेंकी थी. शोएब अख्तर की यह गेंद 161.3 KMPH की गति की थी. इस बार वह आधिकारिक तौर पर 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने वाले पहले अंतरराष्ट्रीय तेज गेंदबाज बन गए. शोएब अख्तर का 161.3 KMPH की रफ्तार से गेंद फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक दुनिया का कोई भी गेंदबाज नहीं तोड़ पाया है.

161.3 KMPH की रफ्तार से गेंद फेंकी

शोएब अख्तर ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड इंग्लैंड की पारी के दौरान चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर बनाया था. शोएब अख्तर ने इंग्लैंड के ओपनर निक नाइट को एक शानदार गुड-लेंथ गेंद फेंकी. इसके बाद स्पीड गन ने विशाल स्क्रीन पर कमाल का रिकॉर्ड दिखाया. इसके बाद पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मानित किया गया.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
brs leader k kavitha
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
CAA Cut Off
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
Indian politics
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
Manoj Jarange
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
Jawaharlal Nehru
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
Maratha Reserveation Movement
आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, फार्मा बिजनेस में होगी आसानी
drug clinical trial New rules
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, फार्मा बिजनेस में होगी आसानी
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
Himachal Pradesh
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
;