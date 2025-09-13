IND vs PAK मैच से पहले शोएब अख्तर का विस्फोटक बयान, युद्ध और क्रिकेट को लेकर किया ऐसा कमेंट
India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच कल यानी रविवार 14 सितंबर को होने वाले एशिया कप 2025 के मैच को लेकर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने विस्फोटक बयान दिया है. रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने दावा किया है कि युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान पहली बार कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 13, 2025, 03:50 PM IST
India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच कल यानी रविवार 14 सितंबर को होने वाले एशिया कप 2025 के मैच को लेकर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने विस्फोटक बयान दिया है. रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने दावा किया है कि युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान पहली बार कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हैं. ऐसे में यह हाईवोल्टेज मुकाबला हाउसफुल रहेगा. बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का महामुकाबला कल दुबई में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा.

IND vs PAK मैच से पहले शोएब अख्तर का विस्फोटक बयान

भारत बनाम पाकिस्तान मैच से एक दिन पहले शोएब अख्तर ने दावा किया है कि 14 सितंबर को दुबई का स्टेडियम खचाखच भरा होगा. शोएब अख्तर ने Tapmad से बात करते हुए कहा, 'भावनाएं बहुत अधिक हैं. अब हम [पाकिस्तान] युद्ध के बाद पहली बार भारत से खेल रहे हैं. सोचिए, यह मैच हाउसफुल नहीं होगा. किसी ने मुझसे कहा कि टिकट नहीं बिके हैं. पर मैंने कहा, 'आप क्या कह रहे हैं?' सब कुछ बिक चुका है. ये सब बाहरी बातें हैं.'

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की शानदार शुरुआत

भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों ने एशिया कप 2025 के अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है. पाकिस्तान ने ओमान पर 93 रनों से जीत हासिल की, जिसमें मोहम्मद हारिस ने 66 रन बनाए, लेकिन उनके स्पिनरों ने ओमान को 16.4 ओवर में सिर्फ 67 रन पर आउट कर दिया. वहीं, भारत ने एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया है. भारत ने इस टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 93 गेंदें बाकी रहते 9 विकेट से मात दे दी. टीम इंडिया अपना शुरुआती मैच जीतकर ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर है. वहीं, पाकिस्तान की टीम दूसरे स्थान पर मौजूद है.

शोएब अख्तर के रिकॉर्ड्स

शोएब अख्तर की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए 46 टेस्ट मैचों में 25.7 की औसत से 178 विकेट अपने नाम किए हैं, जबकि 163 वनडे मैचों में उन्होंने 24.98 की औसत से 247 विकेट झटके थे. 15 T20I मैचों में शोएब अख्तर ने 22.74 की औसत से 19 विकेट हासिल किए थे. रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से पहचान बनाने वाले शोएब अख्तर ने क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकी है. शोएब अख्तर ने क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ फेंकी थी, जो 161.3 KMPH की गति की थी. शोएब अख्तर का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक दुनिया का कोई भी गेंदबाज तोड़ने में सफल नहीं हो पाया है. शोएब अख्तर ने अपने करियर के दौरान कई बार 150 KMPH का आंकड़ा पार किया है, जोकि बहुत मुश्किल काम है.

