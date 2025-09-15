'मैच को पॉलिटिकल मत बनाओ', टीम इंडिया के एक्शन से शोएब अख्तर को लगी मिर्ची, अपने रिएक्शन से मचाया तूफान

Asia Cup 2025: टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए पाकिस्तान के क्रिकेटरों से हाथ नहीं मिलाया. टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने हाथ न मिलाकर बेइज्जती की तो इस बात से पाकिस्तान बौखला गया है. रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को टीम इंडिया के इस एक्शन से मिर्ची लग गई है. शोएब अख्तर ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह एक क्रिकेट मैच है और इसे पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए.

टीम इंडिया के एक्शन से शोएब अख्तर को लगी मिर्ची

HANDSHAKE विवाद में कूदते हुए शोएब अख्तर ने कहा, 'मैं निःशब्द हूं. यह देखकर बहुत दुख हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं. भारत को सलाम. बस इसे पॉलिटिकल मत बनाओ. क्रिकेट मैच है, इसको पॉलिटिकल मत बनाओ. झगड़े होते हैं, घर के अंदर भी. भूल जाओ, आगे बढ़ो. यह क्रिकेट का खेल है, हाथ मिलाओ, अपनी शालीनता दिखाओ.' पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा भारत के खिलाफ मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में शामिल नहीं हुए. शोएब अख्तर ने सलमान अली आगा के इस फैसले का भी समर्थन किया. शोएब अख्तर ने कहा, 'ठीक किया सलमान अली आगा ने, वो मैच के बाद नहीं गया, अच्छा है.'

राशिद लतीफ ने भी दिया रिएक्शन

पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने भारतीय क्रिकेट टीम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है और एशिया कप 2025 के मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करने पर उसकी आलोचना की है. राशिद लतीफ ने कहा कि भारत का हाथ न मिलाना एक ऐसा 'धब्बा' है, जिसे उन्हें जिंदगी भर ढोना पड़ेगा. राशिद लतीफ ने कहा, 'युद्ध पहले भी हुए हैं, लेकिन हमने हमेशा हाथ मिलाया है. ये चीजें जिंदगी भर एक धब्बा रहेंगी.'

'जंग ही कर लेते पूरी तरह से'

राशिद लतीफ ने कहा, 'युद्ध या पहलगाम हमले को लेकर आपकी आशंकाएं जायज हैं, लेकिन जब आप मैदान पर उतरें, तो खेल को सही तरीके से खेलें. अगर पहलगाम हमले में पाकिस्तान शामिल है, तो जिम्मेदार लोगों को पकड़ें. जंग ही कर लेते, वो भी नहीं कि पूरी तरह से. भारत को युद्ध लड़ना चाहिए था, उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए था.' राशिद लतीफ ने भारत पर राजनीति की आड़ में छिपने का आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. बता दें कि भारत ने एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में रविवार को दुबई में खेले गए महामुकाबले में पाकिस्तान को एकतरफा अंदाज में मात दी है. भारत ने पाकिस्तान को 25 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से हराया है.