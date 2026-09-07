Add Zee Business As A Preferred Source
App

'पाकिस्तान क्रिकेट वेंटिलेटर पर है..', अपनी ही टीम पर ज्वालामुखी बनकर फूटा शोएब अख्तर का गुस्सा

इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद PCB ने बड़े बदलाव शुरू कर दिए हैं. 7 खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया गया है. शोएब अख्तर ने बताया कि बोर्ड अब नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा खड़ा करने की तैयारी में है.

Written ByTarun Verma
Published: Sep 07, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:32 AM IST
'पाकिस्तान क्रिकेट वेंटिलेटर पर है..', अपनी ही टीम पर ज्वालामुखी बनकर फूटा शोएब अख्तर का गुस्सा

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अमेरिका में बड़ा हादसा, मियादी में Amazon का कार्गो विमान क्रैश; आग लगने से 5 की मौत
2
3
4
5