'पाकिस्तान क्रिकेट वेंटिलेटर पर है..', अपनी ही टीम पर ज्वालामुखी बनकर फूटा शोएब अख्तर का गुस्सा

पाकिस्तान क्रिकेट में इस समय बड़े बदलाव का दौर शुरू हो गया है. इंग्लैंड दौरे पर लगातार दो टेस्ट मैचों में करारी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बीच सीरीज में अपनी टीम में बड़े बदलाव कर दिए हैं. पाकिस्तानी टीम से 7 खिलाड़ियों को बाहर किया गया है. इसके अलावा कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव हुआ है और अब बोर्ड की नजर नई टीम तैयार करने पर है. बता दें कि इंग्लैंड ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना रखी है. हेडिंग्ले में खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पारी और 103 रन से हराया था. इसके बाद लॉर्ड्स में भी पाकिस्तान को 194 रन से हार का सामना करना पड़ा. दोनों मुकाबलों में पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड को कड़ी चुनौती देने में नाकाम रही.
लगातार खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के कोचिंग सेटअप में बड़ा फेरबदल हुआ है. सरफराज अहमद और उमर गुल को कोचिंग सेटअप से हटा दिया गया है. वहीं माइक हेसन ने टीम की जिम्मेदारी संभाली है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज एशले नोफ्के को गेंदबाजी कोच के तौर पर जोड़ा गया है. सिर्फ कोचिंग स्टाफ ही नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के स्तर पर भी PCB ने बड़ा फैसला लिया है. तीसरे और आखिरी टेस्ट से पहले 7 खिलाड़ियों को घर वापस भेज दिया गया है. इनमें मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक और सलमान अली आगा जैसे अनुभवी नाम भी शामिल हैं.
पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के इस बड़े बदलाव पर अपना रिएक्शन दिया है. 'OutSide EDGE' शो में बात करते हुए शोएब अख्तर ने दावा किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को मौजूदा पाकिस्तानी टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों पर अब भरोसा नहीं रह गया है.
शोएब अख्तर के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) इंग्लैंड में मिली हार को सिर्फ एक सीरीज की नाकामी के तौर पर नहीं देख रहा, बल्कि वह पूरी टीम के रिबिल्डिंग प्रोसेस को तेज करने के मौके के रूप में इस्तेमाल कर रहा है. शोएब अख्तर के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अब मौजूदा टीम में बड़े बदलाव करके युवा और नए खिलाड़ियों को मौका देने का प्लान बना रहा है. उन्होंने कहा कि PCB ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करना चाहता है, जो पाकिस्तान के लिए खेलने को प्राथमिकता दें और भविष्य के बड़े मंच के लिए तैयार हो सकें.
शोएब अख्तर ने PCB की सोच बताते हुए कहा कि मौजूदा खिलाड़ियों से बोर्ड को ज्यादा उम्मीद नहीं है और अब उसकी नजर अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों पर है. हालांकि, शोएब अख्तर ने बदलाव के दौरान कुछ खिलाड़ियों के करियर को लेकर सावधानी बरतने की सलाह भी दी. उन्होंने खास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ का नाम लिया. अख्तर का कहना है कि इन तीनों तेज गेंदबाजों में अभी काफी क्रिकेट बाकी है और बड़े बदलाव के दौरान PCB को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन खिलाड़ियों के करियर पर गलत फैसलों का असर न पड़े.
शोएब अख्तर ने यह भी दावा किया कि PCB के एक अधिकारी से उनकी बातचीत ने उन्हें बोर्ड की मौजूदा सोच की झलक दी. अख्तर के मुताबिक, उन्होंने अधिकारी से पूछा कि इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान टीम से बोर्ड को क्या उम्मीद है. अख्तर के अनुसार अधिकारी का जवाब बेहद सीधा था, 'मौजूदा टीम से कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि PCB अगली पीढ़ी तैयार करने पर ध्यान दे रहा है.'
शोएब अख्तर ने आगे दावा किया कि उसी PCB अधिकारी ने पाकिस्तान क्रिकेट की स्थिति को 'वेंटिलेटर पर' बताया था. शोएब अख्तर के अनुसार, अधिकारी का मानना था कि पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप को दोबारा मजबूत स्थिति में लाने में करीब दो साल लग सकते हैं. अगर यह दावा सही है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि PCB मौजूदा संकट को सिर्फ इंग्लैंड दौरे की हार तक सीमित नहीं मान रहा, बल्कि इसे पाकिस्तान क्रिकेट के पूरे ढांचे से जुड़ी समस्या के तौर पर देख रहा है.