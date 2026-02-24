Advertisement
'भारत को कुलदीप यादव की जरूरत... पांड्या और दुबे कोई मैल्कम मार्शल नहीं', शोएब अख्तर ने टीम इंडिया को दी बड़ी सलाह

Shoaib Akhtar Big Statement: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मैच के दौरान भारत की बॉलिंग स्ट्रैटेजी की आलोचना की है. टीम इंडिया को टूर्नामेंट में अपनी पहली हार मिली, उन्हें साउथ अफ्रीका ने 76 रन से हराया. भारत के खराब गेंदबाजी प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने डेथ ओवरों में शिवम दुबे और शिवम पांड्या को खिलाने के लिए टीम मैनेजमेंट की आलोचना की है.

Feb 24, 2026
'पांड्या और दुबे कोई मैल्कम मार्शल नहीं'

शोएब अख्तर ने Tapmad पर कहा, 'हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे लगभग 120 kmph की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे थे. ऐसा नहीं है कि वे मैल्कम मार्शल हैं, कोई ऐसा जो साउथ अफ्रीका जैसी बैटिंग लाइन-अप को डरा सके. अगर आप उन्हें डेथ ओवर्स में उतारते हैं, तो साउथ अफ्रीका का ऐसा काउंटरअटैक होना तय है.' शोएब अख्तर ने यह भी सुझाव दिया कि भारत को कुलदीप यादव को एक एक्स्ट्रा विकेट लेने वाले ऑप्शन के तौर पर प्लेइंग इलेवन में लाना चाहिए.

'कुलदीप यादव मैच विनर हैं'

शोएब अख्तर ने आगे कहा, 'भारत की बॉलिंग सामने आ गई है. अगर आप वरुण को देखें, जिनकी ताकत 97-98 kmph की स्पीड से बॉलिंग करना है, तो वह 94 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे थे. और जब वह अटैक पर आए, तो डेवाल्ड ब्रेविस ने उन्हें बिना देखे छक्का मार दिया. यहां जो कमी है वह कुलदीप यादव हैं. वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो हवा में बैटर्स को चकमा दे सकते हैं और जरूरत पड़ने पर विकेट ले सकते हैं. वह एक मैच विनर हैं.'

क्या कुलदीप यादव को मिलेगा मौका?

बता दें कि कुलदीप यादव ने अभी तक टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच खेला है. पाकिस्तान के खिलाफ जहां उन्होंने तीन ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है. हालांकि नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले दो मैचों के लिए उनकी जगह अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया था. यह देखना बाकी है कि भारत, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ अहम मैच के लिए चेन्नई में स्पिन-फ्रेंडली पिच पर कुलदीप यादव को वापस लाएगा या नहीं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ अक्षर पटेल को बेंच पर बिठाकर उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को खिलाने के लिए टीम मैनेजमेंट पहले से ही जांच के दायरे में है. इसलिए, अगले मैच से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव को टीम कॉम्बिनेशन के मामले में बहुत कुछ सोचना होगा.

Tarun Verma

तरुण वर्मा

Shoaib Akhtar

