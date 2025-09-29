Advertisement
trendingNow12941290
Hindi Newsक्रिकेट

भारत से एशिया कप फाइनल में हार बर्दाश्त नहीं कर पाए शोएब अख्तर, पाकिस्तानी टीम पर ज्वालामुखी बनकर फटे

रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल में मिली हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं. शोएब अख्तर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर ज्वालामुखी बनकर फटे हैं. शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन और टीम मैनेजमेंट की कड़ी आलोचना की है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 29, 2025, 03:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत से एशिया कप फाइनल में हार बर्दाश्त नहीं कर पाए शोएब अख्तर, पाकिस्तानी टीम पर ज्वालामुखी बनकर फटे

रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल में मिली हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं. शोएब अख्तर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर ज्वालामुखी बनकर फटे हैं. शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन और टीम मैनेजमेंट की कड़ी आलोचना की है. शोएब अख्तर ने खास तौर पर हसन नवाज की प्लेइंग इलेवन से अनदेखी की ओर इशारा किया और मैच के दौरान टीम की बल्लेबाजी रणनीति और कप्तानी के फैसलों पर सवाल उठाए.

भारत ने 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी जीती

पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन पर ढेर हो गई थी. भारत के सामने फाइनल मैच और एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जीतने के लिए सिर्फ 147 रन का टारगेट था. इसके जवाब में भारत ने 19.4 ओवरों में पांच विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया. तिलक वर्मा भारत की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने 53 गेंदों में 4 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 69 रन की नाबाद पारी खेली. भारत ने इसी के साथ ही 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया. तिलक वर्मा को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया.

Add Zee News as a Preferred Source

'यह टीम मैनेजमेंट का दोष'

शोएब अख्तर ने TAPMAD पर कहा, 'यह टीम मैनेजमेंट का दोष है, जो सही नहीं सोच रही है. मैं शायद यही कहूंगा कि यह खराब और बिना सोचे समझे की गई कोचिंग है. एक बार फिर हसन नवाज और सलमान मिर्जा प्लेइंग इलेवन से बाहर रखे गए हैं. हम बहुत निराश हैं, बहुत आहत हैं. यह सुपर संडे था और पूरा देश देख रहा था, लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर पहले से ही एक समस्या है. आप जानते हैं, मैं जानता हूं, हम सब कहते रहते हैं कि मिडिल ऑर्डर में हमारे टॉप तीन बल्लेबाज एक समस्या हैं.'

पाकिस्तान की हार के कई कारण

शोएब अख्तर ने कहा, 'जाहिर है, अगर आप मोहम्मद नवाज से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं और फिर से जब शाहीन शाह अफरीदी और फहीम अशरफ को आगे बल्लेबाजी करनी है, तो यह समझ से परे है. फिर आप लोअर ऑर्डर से 50 रन और जोड़ने की उम्मीद करते हैं, ताकि हम 175 तक पहुंच सकें. बहुत सारी गलतियां. कप्तानी सवालों के घेरे में है. जब भारतीय बल्लेबाज स्पिनरों का सामना करने में संघर्ष कर रहे थे तो हारिस राऊफ को लाने की कोई जरूरत नहीं थी, उन्होंने एक ओवर में 17 रन लुटा दिए. हमारे हारने के कई कारण थे.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Shoaib Akhtar

Trending news

Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
Karur Stampede
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर से मांगा सहयोग
Zubeen Garg
असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर से मांगा सहयोग
अब इस अमेरिकी देश के युवाओं ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे Gen Z
World News
अब इस अमेरिकी देश के युवाओं ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे Gen Z
पाकिस्तान को चुभा पीएम मोदी का ट्वीट, ख्वाजा आसिफ ने कही ये बात
PM Modi tweet on asia cup win
पाकिस्तान को चुभा पीएम मोदी का ट्वीट, ख्वाजा आसिफ ने कही ये बात
30 सितंबर 1993: वो काला दिन जब सूरज निकलने से पहले ही बिछ गईं हजारों लाशें
Killari Earthquake
30 सितंबर 1993: वो काला दिन जब सूरज निकलने से पहले ही बिछ गईं हजारों लाशें
'राहुल गांधी को गोली मारी जाएगी' भाजपा के वो प्रवक्ता जिन्होंने टीवी पर दी धमकी
rahul gandhi news
'राहुल गांधी को गोली मारी जाएगी' भाजपा के वो प्रवक्ता जिन्होंने टीवी पर दी धमकी
रंगोली के तौर पर लिखा था 'आई लव मुहम्मद', महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में मचा जमकर बवाल
#maharashtra
रंगोली के तौर पर लिखा था 'आई लव मुहम्मद', महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में मचा जमकर बवाल
चेरापूंजी-मौसिनराम नहीं महाराष्ट्र की इस जगह पर पड़ी सबसे ज्यादा बारिश
Tamhini
चेरापूंजी-मौसिनराम नहीं महाराष्ट्र की इस जगह पर पड़ी सबसे ज्यादा बारिश
सबरीमाला मंदिर से सोना कहां गायब हुआ? केरल हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज को सौंपी जांच
Sabarimala temple Gold Theft
सबरीमाला मंदिर से सोना कहां गायब हुआ? केरल हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज को सौंपी जांच
रिटायर होने के बाद न्यायाधीशों को बोलने से बचना चाहिए: जस्टिस पीएस नरसिम्हा
PS Narasimha
रिटायर होने के बाद न्यायाधीशों को बोलने से बचना चाहिए: जस्टिस पीएस नरसिम्हा
;