भारत से एशिया कप फाइनल में हार बर्दाश्त नहीं कर पाए शोएब अख्तर, पाकिस्तानी टीम पर ज्वालामुखी बनकर फटे

रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल में मिली हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं. शोएब अख्तर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर ज्वालामुखी बनकर फटे हैं. शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन और टीम मैनेजमेंट की कड़ी आलोचना की है. शोएब अख्तर ने खास तौर पर हसन नवाज की प्लेइंग इलेवन से अनदेखी की ओर इशारा किया और मैच के दौरान टीम की बल्लेबाजी रणनीति और कप्तानी के फैसलों पर सवाल उठाए.

भारत ने 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी जीती

पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन पर ढेर हो गई थी. भारत के सामने फाइनल मैच और एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जीतने के लिए सिर्फ 147 रन का टारगेट था. इसके जवाब में भारत ने 19.4 ओवरों में पांच विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया. तिलक वर्मा भारत की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने 53 गेंदों में 4 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 69 रन की नाबाद पारी खेली. भारत ने इसी के साथ ही 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया. तिलक वर्मा को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया.

'यह टीम मैनेजमेंट का दोष'

शोएब अख्तर ने TAPMAD पर कहा, 'यह टीम मैनेजमेंट का दोष है, जो सही नहीं सोच रही है. मैं शायद यही कहूंगा कि यह खराब और बिना सोचे समझे की गई कोचिंग है. एक बार फिर हसन नवाज और सलमान मिर्जा प्लेइंग इलेवन से बाहर रखे गए हैं. हम बहुत निराश हैं, बहुत आहत हैं. यह सुपर संडे था और पूरा देश देख रहा था, लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर पहले से ही एक समस्या है. आप जानते हैं, मैं जानता हूं, हम सब कहते रहते हैं कि मिडिल ऑर्डर में हमारे टॉप तीन बल्लेबाज एक समस्या हैं.'

पाकिस्तान की हार के कई कारण

शोएब अख्तर ने कहा, 'जाहिर है, अगर आप मोहम्मद नवाज से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं और फिर से जब शाहीन शाह अफरीदी और फहीम अशरफ को आगे बल्लेबाजी करनी है, तो यह समझ से परे है. फिर आप लोअर ऑर्डर से 50 रन और जोड़ने की उम्मीद करते हैं, ताकि हम 175 तक पहुंच सकें. बहुत सारी गलतियां. कप्तानी सवालों के घेरे में है. जब भारतीय बल्लेबाज स्पिनरों का सामना करने में संघर्ष कर रहे थे तो हारिस राऊफ को लाने की कोई जरूरत नहीं थी, उन्होंने एक ओवर में 17 रन लुटा दिए. हमारे हारने के कई कारण थे.'